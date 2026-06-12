Mendoza Propone

El nuevo gasoducto de San Rafael quedará oficialmente inaugurado el próximo miércoles. La obra estuvo al borde de quedar inconclusa tras la paralización de fondos nacionales, pero fue finalizada por el municipio y permitirá ampliar la factibilidad de gas natural para hogares, comercios e industrias de todo el sur mendocino.

El gasoducto de San Rafael comenzará a operar plenamente tras su inauguración oficial prevista para el miércoles 17 de junio y marcará un antes y un después para el desarrollo energético del sur de Mendoza. La obra permitirá que unas 20 mil familias puedan acceder a nuevas conexiones de gas natural, además de abrir oportunidades para emprendimientos, comercios e industrias que durante años estuvieron limitados por la falta de factibilidad.

Desde el Municipio de San Rafael destacaron que se trata de una de las obras de infraestructura más importantes de los últimos años para el departamento, luego de más de una década de restricciones que impedían ampliar la red y autorizar nuevas conexiones.

¿Por qué es tan importante el nuevo gasoducto de San Rafael?

La obra busca resolver un problema que afectaba a San Rafael desde hace más de 10 años: la falta de capacidad en la red de distribución de gas natural.

La imposibilidad de otorgar nuevas factibilidades frenaba proyectos habitacionales, desarrollos comerciales e inversiones industriales. Con la puesta en funcionamiento del nuevo gasoducto, esa situación cambia de manera significativa.

Las autoridades municipales remarcaron que el acceso al gas natural no solo mejora la calidad de vida de las familias, sino que también permite reducir costos productivos y aumentar la competitividad de empresas y emprendimientos.

Además, el incremento de la capacidad energética abre la puerta a nuevas inversiones privadas y a la generación de empleo en toda la región.

“El gasoducto va a cambiar la realidad de miles de vecinos, empresas e industrias de San Rafael, quienes van a acceder a un servicio más económico, seguro y eficiente”, indicó la Secretaria de Obras Públicas de la comuna, Andrea Fichetti.

Una obra que estuvo a punto de quedar paralizada

El proyecto comenzó a gestarse a fines de 2020, durante la gestión del entonces intendente Emir Félix, cuando se iniciaron las gestiones para obtener financiamiento nacional.

La obra avanzó luego de una licitación pública realizada en 2022 y llegó a ejecutarse en un 88%. Sin embargo, a finales de 2023 y comienzos de 2024 surgió un problema que puso en riesgo su continuidad: la interrupción de los fondos nacionales destinados al proyecto.

Ante ese escenario, el Municipio de San Rafael acudió a la Justicia Federal para reclamar la continuidad de la obra. Tras obtener un fallo favorable, los trabajos pudieron reiniciarse el 8 de septiembre, aunque con importantes dificultades derivadas de la paralización previa.

Las autoridades destacaron que la reactivación implicó un importante esfuerzo técnico, administrativo y financiero para completar los trabajos pendientes y llegar a tiempo para el invierno.

¿Cuántas familias y empresas se beneficiarán?

Según estimaciones oficiales, unas 20 mil familias de San Rafael podrán acceder a nuevas conexiones de gas natural gracias a la ampliación de capacidad que aporta el nuevo gasoducto.

Sin embargo, desde el municipio aclararon que el alcance podría ser incluso mayor, ya que no existe un límite predeterminado de beneficiarios. La disponibilidad dependerá de las obras de conexión que realicen los usuarios y de las autorizaciones correspondientes.

También podrán verse beneficiadas pequeñas, medianas y grandes industrias que hasta ahora encontraban dificultades para ampliar sus operaciones debido a la falta de factibilidad de gas.

¿Cómo podrán solicitar la conexión los vecinos?

Una vez inaugurada la obra, los usuarios interesados deberán iniciar los trámites ante ECOGAS para solicitar la factibilidad correspondiente.

El procedimiento contempla la intervención de gasistas matriculados, quienes serán los encargados de realizar las gestiones técnicas y administrativas necesarias.

Además, el Municipio de San Rafael anunció que brindará asistencia gratuita para quienes tengan dificultades para realizar la inscripción online requerida por la empresa distribuidora.

La ayuda estará orientada especialmente a adultos mayores y personas que no cuentan con acceso habitual a herramientas digitales. Para ello, se prevé habilitar un espacio de atención en dependencias municipales donde personal especializado colaborará con la carga de datos y los trámites iniciales.

¿La obra beneficiará también a General Alvear?

Sí. Aunque el impacto más visible se registrará en San Rafael, el nuevo gasoducto también incrementará el caudal disponible para todo el sistema que abastece al sur provincial.

Las autoridades explicaron que la red se encuentra integrada y que el aumento de capacidad permitirá mejorar las condiciones para futuras factibilidades tanto en San Rafael como en General Alvear.

De esta manera, el proyecto adquiere una dimensión regional y se convierte en una obra estratégica para el desarrollo energético del sur mendocino.

¿Qué pasará con la extensión hacia Villa 25 de Mayo?

El municipio confirmó que la infraestructura quedó preparada para una futura extensión hacia Villa 25 de Mayo.

No obstante, aclararon que actualmente no existen recursos suficientes para ejecutar esa obra complementaria. La instalación ya cuenta con el punto de empalme previsto en la Planta de Regulación Intermedia (PRI), por lo que el desarrollo futuro dependerá de la obtención de financiamiento adicional.

Cuándo será la inauguración del gasoducto

El acto oficial se realizará el miércoles 17 de junio a las 14.30 en la Planta de Regulación Intermedia (PRI), ubicada a unos 400 metros del arco de ingreso a la ciudad de San Rafael, sobre la prolongación de avenida De las Vírgenes.

Desde el municipio invitaron a toda la comunidad a participar de una jornada que consideran histórica para el departamento y para el desarrollo productivo del sur de Mendoza.