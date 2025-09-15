Noticias Mendoza

Argentina
Economía en apuros

Carolina Jacky advierte que los mercados “esperan medidas concretas”

La candidata a diputada nacional por Mendoza, Carolina Jacky, Protectora Fuerza Política, alertó sobre el posible discurso de esta noche del presidente Javier Milei advirtiendo que la situación económica podría empeorar si solo se concentra en el proyecto del Presupuesto 2026.

Frente a la expectativa generada en Argentina por el discurso de esta noche por cadena nacional del presidente Javier Milei, la candidata a diputada nacional, Carolina Jacky, advirtió que los mercados, “esperan medidas concretas y no solo un proyecto de Presupuesto 2026”.

Esto lo dijo considerando que, “sería un error grave que el Presidente se concentre solo en mostrar más motosierra sin tener en cuenta los rechazos que ya ha tenido en el Congreso de la Nación. Especialmente en contra de los jubilados, en contra del Hospital Garrahan, en contra de los discapacitados o en contra de las universidades públicas en Argentina”.

El dólar rompió la banda de Javier Milei y se complica la economía

“¿En este Presupuesto Milei solucionará todos esos problemas que hoy sufrimos los argentinos? ¿O simplemente seguirá insistiendo en su postura? De ser así lo más seguro es que ese Presupuesto no vaya a salir. Entonces no solucionará el gran problema de hoy por el cual se le está escapando toda la economía. Los dólares con una banda que ya no resiste y con un Banco Central obligado a intervenir en el mercado cambiario”, reflexionó.

Y agregó: “¿Hasta cuándo esto lo seguirá permitiendo el Fondo Monetario Internacional (FMI) porque esos dólares son prestados, no son de la Argentina. Mi visión es que Milei, evidentemente, si hace eso estará demostrando que no sabe cómo funciona el mercado. Por lo cual anticipo que el mercado le contestará con una cachetada. Por lo tanto se va a profundizar la crisis”.

“Porque esto no es lo que espera el mercado. El mercado espera medidas ya. Concretas. O liberás, o volvés el cepo, o implementás un corralito”, consideró.

Según Jacky, el pronóstico es que, “si no da a conocer medidas concretas para el hoy los próximos días, martes, miércoles, jueves, serán días negros para la economía en Argentina”.

Carolina Jacky fue, en su momento, una persona muy allegada al ingeniero Álvaro Alsogaray (UceDé), quien siempre era consultado ante momentos difíciles de la economía argentina. “Creo que esto puede ser recordado por quienes escuchaban al ingeniero, aunque después no lo votaban. Pero no podemos dejar de actuar hoy y seguir viendo como la mayoría seguimos perdiendo ante los caprichos de los funcionarios de turno que solamente piensan en seguir viviendo del Estado. La casta a la que tanto critica el mismo Milei”.

