Carolina Jacky, candidata a diputada nacional por Mendoza, Protectora Fuerza Política, apuró al ministro de Defensa, Luis Petri, para que acepte el debate y explique su gestión al frente de las Fuerzas Armadas y además que cuente qué haría por su provincia natal y quienes la habitan.

La candidata a diputada nacional por Mendoza, Carolina Jacky, Protectora Fuerza Política, apuró en las redes sociales a su contrincante por La Libertad Avanza, LLA, el ministro de Defensa, Luis Petri, desafiándolo para que acepte el debate en términos concretos y muy duros.

Jacky no solo le recordó la necesidad de debatir siendo candidato a una banca en el Congreso de la Nación sino que le achacó el hecho de que, “solo aparecés en Mendoza los fines de semana y no le das la cara el resto de la semana, ni a la prensa libre que quiere hacerte preguntas ni al debate que es necesario para que la gente sepa qué estás haciendo y qué vas a hacer”.

“Es necesario que des muchas explicaciones. No solo para que la gran familia de las Fuerzas Armadas de Argentina sepa qué sucedió con los medicamentos, con la obra social IOSFA. A quién le vas a responder. ¿A los ciudadanos de Mendoza? ¿O solo al Presidente, con quien estás en estos momentos en Nueva York festejando no se qué?”, le preguntó Jacky a través de uno de sus posteos.

Y arremetió: “Luis Petri, sos un candidato que sigue sin dar la cara. Ahora estás de paseo por Nueva York con el Presidente. Te negás a debatir siendo que sos un funcionario público y un candidato por Mendoza. A qué le tenés miedo. Qué tenés que ocultar. Qué no querés que te pregunten”.

“Parece que poco te importa Mendoza y los mendocinos. La valentía no se logra disfrazándose de militar, estás deshonrando los uniformes de nuestras FFAA, y también la política. No entiendo de que te reís en la foto, con tanta gente que la está pasando mal”, criticó.

Le cuestionó que, “traicionaste al radicalismo, a su historia y a sus grandes referentes. Tu actuar no habla bien de tus principios y valores, creo que deberías debatir. No dejaré de invitarte al debate y tampoco de hacerte las preguntas que muchos querrían hacerte”.



