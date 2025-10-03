Noticias Mendoza

Carolina Jacky vuelve al ataque y Luis Petri no sale de la trinchera

La candidata a diputada nacional, Carolina Jacky, volvió a desafiar a Luis Petri a un debate, acusándolo esta vez de presionar a la prensa local. Y denunció a un concejal de Godoy Cruz de Petri por incompatibilidad de funciones.

Carolina Jacky, candidata a diputada nacional por Mendoza, Protectora Fuerza Política, volvió a desafiar al ministro de Defensa de Argentina, Luis Petri, para que acepte debatir a semanas de las elecciones legislativas del 26 de octubre. Iniciativa que viene repitiendo en las últimas semanas con un mutismo llamativo como respuesta de parte del también candidato a una banca al Congreso.

Carolina Jacky presentó su proyecto de reforma de coparticipación en Guaymallén

“Ahí tenés al candidato de Mendoza para MILEI: PETRI. Ell bufón de MILEI: no quiere debatir, envía mensajes a periodistas y los disciplina con medios amigos o dependientes”, lanzó en su cuenta de X la abogada mendocina especialista en violencia de género.

Y agregó en su posteo: “PETRI, un bufón que quiere ser SEÑOR FEUDAL, pero que no le da el nivel. Se esconde detrás de uniformes militares, cree que eso le da poder, mientras deshonra esos uniformes. Habla con él mismo y solo mira su ombligo.”

“A los tibios los vomita Dios…. a y los cobardes???”, contestó Jacky al analizar su dura publicación. “No hay dudas de que es un frustrado militar, que solo llega a trasvestirse con sus uniformes, pero no tiene los principios y valores que tienen los herederos de San Martín, Brown y Jorge Newbery”, completó.

Quién es Carolina Jacky, la que busca movilizar a los pueblos del interior

Magnaghi: el concejal incompatible de Godoy Cruz

En tanto, denunció: “Petri no tiene escrúpulos para tratar de manejar al periodismo en Mendoza. Si no miren al candidato que tiene en Godoy Cruz, Jorge Magnaghi, dueño de Ciudadano News, del Grupo Cooperativa, y actual concejal en el Concejo Deliberante de ese departamento. Es incompatible su función pública ya que es dueño de un medio que sin tapujos tiene la pauta de la Municipalidad de Godoy Cruz”.

“Eso Petri lo sabe y mira para un costado. No tiene moral y pretende representar a Mendoza en el Congreso de la Nación. Él es abogado, al igual que Magnaghi, y sabe lo que dicta la Ley Orgánica de Municipalidades en su artículo 54, cuando versa que los concejales no pueden contratar con la municipalidad, directa o indirectamente, hacer de fiadores ni obligados principales en contratos onerosos con el municipio. Magnaghi debería renunciar ya a su banca de concejal”, sugirió.

En ese sentido Jacky completó que, “en Mendoza tenemos una Ley de Ética Pública y existe un organismo de control llamado Auditoría de Ética Pública que lleva un registro de incompatibilidades e inhabilidades, declaraciones juradas y vigila los conflictos de interés. Eso parece que tampoco lo saben Petri y Magnaghi. Sería bueno entonces que Petri también de explicaciones sobre esto que avala. Pero claro, a la Ética Pública también la maneja Cornejo”.

Automovilismo

Luego de 11 años vuelve el Turismo Nacional al Autódromo de San Martín

Corredor Bioceánico

El tránsito a Chile estuvo cortado por un choque frontal entre dos camiones

Financiamiento

El Senado rechazó los vetos a financiamiento educativo y Garraham

Guaymallén

Una mujer tenía más de 90 millones en su casa y la robaron dos hombres armados

Elecciones 2025

Crece el malestar del Gabinete tras las explicaciones de Espert

Investigación en curso

Sexo sadomasoquista y drogas, la hipótesis del asesinato en el Barrio Unimev

