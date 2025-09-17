El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, recibió a la candidata a diputada nacional Carolina Jacky, de Protectora Fuerza Política. Durante el encuentro, la abogada y especialista en violencia de género expuso su iniciativa de reforma estructural de la actual Ley de Coparticipación.

Jacky explicó que su propuesta busca que sean las provincias las que recauden los tributos y que, a partir de allí, participen al Gobierno Nacional, incorporando a los municipios en forma inmediata y en función de los recursos que generen.

“La idea es crear una nueva forma de hacer federalismo, desde los intendentes, desde los pueblos del interior. Quiero ser la diputada nacional de los intendentes del interior de Argentina”, sostuvo.

Además, planteó la conformación de una bancada en el Congreso de la Nación que apoye a los jefes comunales y remarcó que la reforma significaría mayores recursos para los municipios, evitando la dependencia de un poder central.

“La Constitución del ’94 estableció la necesidad de una nueva Ley de Coparticipación. Es hora de pensar un sistema que cumpla con ese mandato y que contemple el presente y el futuro de los municipios del país”, concluyó.