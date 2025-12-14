Cómo acompañar a personas en situación de calle en Mendoza este 24 de diciembre

La Fundación Puente Vincular volverá a celebrar la “Navidad en la Calle” junto a personas en situación de calle en la Ciudad de Mendoza. El encuentro será el 24 de diciembre por la noche en la Peatonal y está abierto a toda la comunidad.

La Fundación Puente Vincular, que desde hace más de 18 años trabaja con personas en situación de calle en Mendoza, prepara una nueva edición de la “Navidad en la Calle”, una celebración comunitaria que se realizará el 24 de diciembre a las 21 en la Peatonal Sarmiento, frente a la iglesia San Nicolás. La iniciativa busca generar un espacio de encuentro, acompañamiento y reconstrucción de vínculos, más allá de la asistencia material.

¿Qué es Puente Vincular y cómo trabaja con personas en situación de calle?

Puente Vincular es una fundación que enfoca su tarea en el acompañamiento vincular de personas en situación de calle. Según explicó Agustina De Cara, voluntaria de la organización, el objetivo es ir más allá de la ayuda asistencial.

“Domingo a domingo salimos con viandas, que funcionan como una excusa para acercarnos, charlar y construir un vínculo. Con el tiempo, esas personas empiezan a tener alguien en quien confiar”, señaló.

¿Cuántas personas viven en situación de calle en Mendoza?

La fundación trabaja semanalmente con unas 300 personas en recorridos por el microcentro de la Ciudad de Mendoza, incluyendo plazas como Dorrego y Chile, además de zonas itinerantes como la Peatonal y calles céntricas.

“Si solo en esos puntos llegamos a 300 personas, estimamos que en la Ciudad de Mendoza hay más de 1.000 personas en situación de calle”, explicó De Cara, quien remarcó que muchas llegan desde otros departamentos porque en la ciudad encuentran mayor acceso a comida.

¿Cómo será la Navidad en la Calle este 24 de diciembre?

El encuentro se realizará el martes 24 de diciembre a las 21, en la Peatonal, frente a la iglesia San Nicolás. La celebración es abierta a toda la comunidad y se espera la participación de alrededor de 600 personas.

“Es una forma de festejar como en familia, con amigos. Para nosotros, las personas en situación de calle también son parte de esa familia”, expresó la voluntaria.

¿Qué donaciones se necesitan para el evento?

Puente Vincular recibe donaciones para poder organizar el encuentro, especialmente:

Alimentos fríos que puedan comerse con la mano (pizza fría, sándwiches, arrollados)

Bebidas sin alcohol

Pan dulce y budines

Elementos descartables y de limpieza

Las donaciones se reciben los días previos y el mismo 24 de diciembre desde las 10 de la mañana, en la iglesia San Nicolás.

¿Cómo colaborar con Puente Vincular?

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse a través de los siguientes canales:

Instagram: @puentevincular

@puentevincular Web: puentevincular.org

puentevincular.org Teléfono: 2616413390

¿Cuál es la principal carencia de las personas en situación de calle?

Desde la experiencia diaria de la fundación, la principal necesidad no es solo material.

“Lo vincular es lo que más falta. Que alguien se siente a charlar, recuerde su nombre, su historia, su cara. Eso es fundamental”, concluyó De Cara.