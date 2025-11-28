Noticias Mendoza

Cuesta de Chacabuco

Cómo fue el violento asalto al tour de compras mendocino en Chile

El chofer del colectivo que viajaba desde Mendoza hacia Estación Central relató el impacto del ataque sufrido en plena ruta chilena. Entre ocho y diez delincuentes armados redujeron al conductor, golpearon a pasajeros y robaron dinero, teléfonos y documentación.

El chofer Iván detalló el dramático asalto ocurrido cerca de las 7:30 de la mañana, cuando el tour de compras que había partido desde Mendoza fue interceptado en la ruta chilena mediante una maniobra de engaño. La banda, compuesta por entre ocho y diez personas armadas, redujo a los choferes, tomó el control del vehículo y robó a los 61 pasajeros que viajaban a bordo.

¿Cómo comenzó el asalto al colectivo mendocino en Chile?

El ataque se inició cuando un auto hizo señas al chofer indicando un supuesto inconveniente en la parte trasera del ómnibus. Al detenerse, Iván y su compañero escucharon frenadas bruscas y vieron cómo varios vehículos bloqueaban el avance del colectivo. En cuestión de segundos, los delincuentes —todos armados— los rodearon y les apuntaron para obligarlos a acatar órdenes.

¿Qué vivieron los choferes durante el ataque?

A ambos los redujeron de inmediato. A Iván lo hicieron volver al volante bajo amenaza de muerte, mientras que a su compañero lo llevaron “a los golpes” y lo obligaron a sentarse a su lado. Los asaltantes les ordenaron avanzar despacio, sin luces ni señales, mientras la banda actuaba dentro del colectivo.

¿Qué les hicieron a los pasajeros durante el robo?

Según el testimonio del chofer, los 61 pasajeros fueron despojados de dinero, celulares y documentación. Al menos dos o tres personas recibieron culatazos en la cabeza y otro joven sufrió un golpe en el ojo. No hubo heridos de bala, pero la violencia del ataque generó fuerte conmoción entre los turistas.

¿Qué se sabe de los delincuentes que cometieron el asalto?

Iván aseguró que actuaron con notable organización. Algunos estaban a cara descubierta, otros con viseras o cuelleras. Eran entre ocho y diez hombres, distribuidos en tres vehículos: un auto negro, una camioneta blanca con gris y un tercer rodado ya identificado por Carabineros. El chofer afirmó que uno de los asaltantes tenía acento extranjero, posiblemente venezolano o colombiano.

¿Cómo avanzó la intervención de Carabineros tras el hecho?

Personal policial tomó declaración a todos los afectados y emitió documentación provisoria para que el contingente pudiera regresar a Mendoza. Una vez en la provincia, los pasajeros deberán gestionar nuevamente sus documentos y licencias de conducir, robados durante el violento asalto.

