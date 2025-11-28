Violento asalto a un colectivo mendocino en Chile: armas largas y golpes

Un micro que viajaba desde Mendoza hacia Santiago fue emboscado en la Cuesta de Chacabuco por una banda armada que golpeó a choferes y pasajeros, incluidos niños y bebés. Se llevaron dinero, celulares, pertenencias, documentación y hasta las llaves del colectivo.

Un violento asalto sufrió un tour de compras mendocino este jueves a primera hora en la Cuesta de Chacabuco, en Chile, cuando un grupo de delincuentes armados interceptó un colectivo con 60 pasajeros, entre ellos niños y bebés. La banda golpeó a choferes y viajeros, robó dinero, documentación, teléfonos y hasta las llaves del vehículo, y dejó a todos varados e incomunicados durante horas.

¿Cómo ocurrió el asalto al colectivo mendocino en Chile?

El ataque se produjo cerca de las 6.15, pocos kilómetros después del peaje y del túnel, en un desvío que conecta hacia Santiago. Cinco vehículos con hombres armados interceptaron el micro que había salido desde Mendoza a las 23. Según relató Franco Pivato, responsable de la empresa, los delincuentes obligaron a detener la unidad, encañonaron a los choferes con armas largas y los golpearon para reducirlos.

¿Qué le robaron a los pasajeros del tour de compras?

Una vez detenido el micro, los atacantes subieron y sometieron tanto a los choferes como a los pasajeros mediante golpes, culatazos y amenazas. Se llevaron dinero, celulares, pertenencias personales, documentación, pasaportes, visas y hasta las llaves del colectivo. Los criminales conocían que se trataba de un tour de compras y que muchos pasajeros llevaban efectivo.

¿Por qué quedaron varados e incomunicados tras el robo?

El micro quedó inmovilizado en la zona de Huerta Grande. Tanto choferes como pasajeros quedaron sin documentación y sin teléfonos para pedir ayuda. Según la empresa, Carabineros tardó más de dos horas en llegar debido a la falta de señal en el área. Un vecino prestó su teléfono para alertar sobre el asalto.

¿Cómo asistió la empresa a los afectados?

Pivato viajó de urgencia hacia Chile llevando copias de las llaves, documentación impresa y asistencia para coordinar con autoridades y el consulado argentino. El objetivo es que los pasajeros puedan regresar pese a no contar con papeles.

¿Fue un ataque planificado?

Para la empresa, no hay dudas de que la emboscada fue organizada. La banda sabía el horario de paso, el punto sin cámaras y el tipo de viaje. En cinco años de realizar este recorrido nunca habían sufrido un hecho de tal magnitud, más allá de agresiones menores por cuestiones futbolísticas.

¿Cuál es el estado de los pasajeros?

A pesar de la violencia, no hubo heridos graves. Algunos pasajeros y choferes quedaron con hematomas y aturdimiento, pero todos están fuera de peligro. La presencia de niños y bebés generó especial preocupación entre las familias.

¿Por qué crece la preocupación por la seguridad en rutas chilenas?

El asalto reavivó las alertas sobre la seguridad en sectores del camino a Santiago donde no hay cámaras ni patrullaje constante. Empresas de transporte y agencias de viaje mendocinas señalan que en la zona se han registrado episodios similares contra vehículos argentinos o tours de compras y reclaman mayor control a las autoridades chilenas.