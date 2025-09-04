Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Deportes
Eliminatorias Mundial 2026

Con una actuación brillante de Messi la Selección goleó a Venezuela

A los 39 minutos del primer tiempo Lionel Messi marcó el 1 a 0 ante Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. El segundo tanto lo marcó Lautaro y en el minuto 79, el Capitán nuevamente marcó el tercero.

En su noche especial, el capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, convirtió 2 goles de los 3 en la goleada ante Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. 

A los 39 del primer tiempo, el capitán rompió el marcador. El segundo tanto fue de Lautaro Martínez promediando el segundo tiempo y en el minuto 79, en una jugada colectiva, el 10 puso el tercer tanto para cerrar el partido.

También puedes leer

Congreso de la Nación

Rechazo al veto de discapacidad: así votaron los senadores por Mendoza

Congreso de la Nación

El Senado rechazó el veto de Milei a la Ley de Discapacidad

Hockey sobre patines

Petroleros sigue de racha y asciende en la tabla del Clausura 2025

Adiós al papel

Millonaria inversión en Mendoza para digitalizar el sistema de Salud

Golpe al narcotráfico

Cayó “El Cebolla” y su banda en barrios de la Ciudad de Mendoza

De quién se trata

Ventilan el nombre del “random” que habría estado con Gimena Accardi

Te puede interesar

Eliminatorias Mundial 2026

Con una actuación brillante de Messi la Selección goleó a Venezuela

Congreso de la Nación

Rechazo al veto de discapacidad: así votaron los senadores por Mendoza

Congreso de la Nación

El Senado rechazó el veto de Milei a la Ley de Discapacidad

Hockey sobre patines

Petroleros sigue de racha y asciende en la tabla del Clausura 2025

Adiós al papel

Millonaria inversión en Mendoza para digitalizar el sistema de Salud

Golpe al narcotráfico

Cayó “El Cebolla” y su banda en barrios de la Ciudad de Mendoza

De quién se trata

Ventilan el nombre del “random” que habría estado con Gimena Accardi

Llaman a paritarias

Ruidosa protesta en el Gobierno de Mendoza por reclamos salariales

Guaymallén

En una familia policial: un chico jugaba con un arma y se hirió una pierna

Copa Argentina

Tigre e Independiente Rivadavia van por un lugar en las semifinales

Elecciones 2025

Javier Milei inició su viaje a EEUU en medio “de injurias y operetas”

Liga Mendocina

Violencia en Mendoza: le sacaron tarjeta roja y terminó siendo una furia

Enfrentada a Milei

De Mendoza, Lourdes Arrieta profundiza su oposición a Javier Milei

Godoy Cruz

Padres de un colegio en mal estado piden a Cornejo que se repare

Gobieno Nacional

Marcha atrás con la transformación del INV, INTA y Vialidad Nacional

Se despide de Mendoza

El llanto de la mendocina Clara Ceschin al hablar de su futuro

Cámara de Diputados

OSEP y Salud en la mira por contratos con la Droguería Suizo Argentina

Torneo Regional Amateur

El ascenso en Mendoza: Pozo ya es DT de FADEP y Dobrik de Pacífico

Elecciones 2025

La candidata libertaria de Mendoza explicó por qué “besó a Hitler”

Lavalle

Una mujer murió tras ser atropellada por una camioneta