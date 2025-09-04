A los 39 minutos del primer tiempo Lionel Messi marcó el 1 a 0 ante Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. El segundo tanto lo marcó Lautaro y en el minuto 79, el Capitán nuevamente marcó el tercero.

