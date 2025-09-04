A los 39 minutos del primer tiempo Lionel Messi marcó el 1 a 0 ante Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. El segundo tanto lo marcó Lautaro y en el minuto 79, el Capitán nuevamente marcó el tercero.
En su noche especial, el capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, convirtió 2 goles de los 3 en la goleada ante Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas.
A los 39 del primer tiempo, el capitán rompió el marcador. El segundo tanto fue de Lautaro Martínez promediando el segundo tiempo y en el minuto 79, en una jugada colectiva, el 10 puso el tercer tanto para cerrar el partido.
¡GOOOOOOL DE ARGENTINA, GOL DEL CAPITÁN!— TyC Sports (@TyCSports) September 5, 2025
En su noche especial, Messi abrió el marcador ante #Venezuela en el Monumental. #EliminatoriasEnTyCSports pic.twitter.com/KU75YlnK7K
🏆 #Eliminatorias— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) September 5, 2025
⚽️ @Argentina 🇦🇷 2 – #Venezuela 🇻🇪 0
📽 Instantes para festejar: Lautaro y otra funciónpic.twitter.com/e2vshr2kGO
🏆 #Eliminatorias— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) September 5, 2025
⚽️ @Argentina 🇦🇷 3 – #Venezuela 🇻🇪 0
Disfruten del show del 🔟. Gracias por ser nuestro 🐐pic.twitter.com/sLkx3fV4l1