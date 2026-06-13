Mendoza Propone

José Naim Jofré, de 37 años, recibió una pena de cuatro años de prisión efectiva tras admitir abusos sexuales contra estudiantes de quinto y sexto grado. Los hechos ocurrieron entre 2022 y 2024 en una escuela de Desaguadero, en La Paz.

José Naim Jofré, un maestro de 37 años que se desempeñaba en la escuela Rubén Darío de Desaguadero, fue condenado a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo luego de reconocer su responsabilidad en una serie de abusos sexuales cometidos contra alumnos de quinto y sexto grado. La sentencia se dictó mediante un juicio abreviado, luego de que el docente admitiera los hechos investigados por la Fiscalía.

Los episodios ocurrieron entre 2022 y 2024 en el establecimiento educativo ubicado en el departamento de La Paz. Según la acusación, el condenado aprovechó su posición como docente para cometer los ataques contra menores que estaban bajo su responsabilidad educativa.

¿Cómo ocurrieron los abusos denunciados en la escuela de Desaguadero?

La investigación determinó que el docente utilizaba momentos cotidianos dentro del aula para acercarse a las víctimas. De acuerdo con los testimonios incorporados a la causa, los hechos ocurrían cuando los estudiantes se acercaban a su escritorio para realizar consultas o solicitar ayuda con tareas escolares.

Los menores denunciaron que el maestro realizaba tocamientos indebidos aprovechando la confianza propia del vínculo educativo y la situación de autoridad que ejercía dentro de la institución.

La Fiscalía consideró acreditado que existió un aprovechamiento sistemático de la relación de poder que mantenía con los niños, circunstancia que agravó la calificación legal de los hechos.

¿Qué otros hechos fueron investigados por la Justicia?

Además de los abusos físicos, la causa incorporó denuncias sobre conductas de manipulación y coerción dirigidas a los estudiantes.

Durante la investigación se analizaron situaciones en las que el docente habría condicionado determinadas actividades escolares y ejercido presiones sobre los menores. Entre los episodios denunciados figura un caso en el que una alumna habría sido amenazada con no participar de una actividad escolar si no accedía previamente a observar material inapropiado.

Los investigadores sostuvieron que estas conductas formaban parte de una estrategia destinada a ejercer control sobre las víctimas y evitar que los hechos fueran revelados.

¿Cómo se descubrió el caso en La Paz?

Según consta en la causa, los alumnos comenzaron a relatar las situaciones vividas durante actividades vinculadas a la Educación Sexual Integral (ESI), lo que permitió que los hechos salieran a la luz y fueran puestos en conocimiento de las autoridades correspondientes.

A partir de esos testimonios se inició la investigación penal que derivó en la imputación formal del docente y en la recolección de pruebas que respaldaron la acusación.

Los relatos de las víctimas fueron considerados fundamentales para reconstruir el accionar denunciado y avanzar con el proceso judicial.

La fuga y la captura del docente condenado

Tras quedar bajo investigación, Jofré abandonó Mendoza y fue localizado posteriormente en la provincia de Tierra del Fuego.

La Justicia ordenó su captura y, una vez detenido, continuó el proceso judicial que concluyó con la aceptación de los cargos mediante un juicio abreviado.

Finalmente, fue condenado por abuso sexual simple agravado por haber sido el encargado de la educación y cuidado de los menores afectados, recibiendo una pena de cuatro años de prisión efectiva.