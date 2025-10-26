Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Elecciones 2025

Cornejo votó y habló sobre la macroeconomía y su visión tras las elecciones en Mendoza

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, llegó a votar este domingo en Godoy Cruz y se refirió a la situación económica, la participación ciudadana y las reformas que espera del gobierno nacional. También opinó sobre la ayuda internacional y los recientes disturbios en la provincia.

A las 10:15, Alfredo Cornejo llegó a emitir su voto en Godoy Cruz, rodeado de periodistas y con gran expectativa de la prensa local. Esta vez, el gobernador cambió el lugar de su tradicional café previo como parte de su ritual electoral.

Expectativas económicas y reformas: palabras del gobernador

Cornejo expresó su deseo de que las elecciones despejen la incertidumbre sobre los resultados y permitan ordenar la macroeconomía. “Nuestra economía no funciona bien y esto repercute en las personas, en las empresas y en el Estado. Si el gobierno sale aprobado, se estabilizará la macroeconomía y sería una buena señal”, afirmó.

Además, reflexionó sobre su trayectoria y la continuidad del ritmo de Mendoza: “Ya estoy satisfecho con haber sido electo dos veces. Mi esperanza es que el gobierno nacional acierte con las medidas económicas”. Sobre su rol en futuras reformas, señaló que le gustaría influir para ayudar a estabilizar la macroeconomía, aunque aclaró que depende principalmente del gobierno nacional.

Opinión sobre ayuda internacional y disturbios recientes

Acerca de la ayuda de Estados Unidos, opinó que “es positivo, pero nosotros tenemos que hacer lo nuestro, no depender del apoyo de una potencia. El salvataje viene bien, pero las reformas las tiene que hacer el gobierno nacional”.

Cornejo también se refirió al caso de los dos detenidos por disturbios en una manifestación antiminera: “Son violentos, se hacen las víctimas y son victimarios”. Por último, manifestó su deseo de que la participación ciudadana sea más alta que en elecciones anteriores: “Espero una participación más alta que en otras elecciones de medio término”.

También puedes leer

Actores de luto

Falleció Claudia Schijman, actriz de El Eternauta y referente del espectáculo argentino

Elecciones 2025

Cornejo votó y habló sobre la macroeconomía y su visión tras las elecciones en Mendoza

Elecciones 2025

Mendoza vota: quiénes fueron los primeros políticos y candidatos en sufragar hoy

Elecciones 2025

Caos de apertura en Mendoza: demoras en escuelas y confusión con la doble urna

Elecciones 2025

Votan en Mendoza el recambio legislativo en 644 escuelas que están habilitadas

Córdoba

Independiente Rivadavia se mete en la final de la Copa Argentina tras vencer a River en penales

Te puede interesar

Elecciones 2025

Carolina Jacky saludó a los ganadores y pidió respetar la voz del pueblo mendocino

Actores de luto

Falleció Claudia Schijman, actriz de El Eternauta y referente del espectáculo argentino

Elecciones 2025

Cornejo votó y habló sobre la macroeconomía y su visión tras las elecciones en Mendoza

Elecciones 2025

Mendoza vota: quiénes fueron los primeros políticos y candidatos en sufragar hoy

Elecciones 2025

Caos de apertura en Mendoza: demoras en escuelas y confusión con la doble urna

Elecciones 2025

Votan en Mendoza el recambio legislativo en 644 escuelas que están habilitadas

Córdoba

Independiente Rivadavia se mete en la final de la Copa Argentina tras vencer a River en penales

Estado del tiempo

Mendoza: alerta por frente frío, descenso de temperaturas y vientos fuertes desde el lunes

Crisis financiera

Fundación CONIN, que salvó a 45.500 niños, enfrenta dificultades para pagar sueldos

Crisis histórica

Mendoza pierde más de 1.500 viñedos en una década y el consumo de vino se desploma

Crisis en el Tomba

Omar Asad asume en Godoy Cruz: el “Turco” y su apuesta para salvar al equipo

Transporte público

Las apps de transporte listas para acompañar a taxis y remises en la adaptación a los cambios

Galpón de ajo

Dos perros pitbull atacaron a un trabajador en Las Heras: quedó internado con graves heridas

Godoy Cruz

Detectaron por cámaras a tres menores con un arma en Acceso Sur: secuestraron un revólver

Inseguridad vial

Grave vuelco de un camión en el Corredor Bioceánico: el chofer está en estado crítico

Libertad y dignidad

La esperanza de un juicio político necesario: reflexiones desde la realidad argentina

Inseguridad vial

Así trasladaron a los heridos en alta montaña al Hospital Central de Mendoza

Inseguridad vial

Grave choque frontal en Ruta 7 entre Uspallata y Polvaredas: auto contra camión

Lucho Ontiveros, el puntero de Sebastián Pareja que es el foco de las críticas
Crisis violeta 2025

Crisis en La Libertad Avanza: renuncian fiscales en La Matanza por el manejo de fondos

Cuna de Campeones IV

Los Carrasco fueron los grandes animadores del Cuna de Campeones IV