El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, llegó a votar este domingo en Godoy Cruz y se refirió a la situación económica, la participación ciudadana y las reformas que espera del gobierno nacional. También opinó sobre la ayuda internacional y los recientes disturbios en la provincia.

A las 10:15, Alfredo Cornejo llegó a emitir su voto en Godoy Cruz, rodeado de periodistas y con gran expectativa de la prensa local. Esta vez, el gobernador cambió el lugar de su tradicional café previo como parte de su ritual electoral.

Expectativas económicas y reformas: palabras del gobernador

Cornejo expresó su deseo de que las elecciones despejen la incertidumbre sobre los resultados y permitan ordenar la macroeconomía. “Nuestra economía no funciona bien y esto repercute en las personas, en las empresas y en el Estado. Si el gobierno sale aprobado, se estabilizará la macroeconomía y sería una buena señal”, afirmó.

Además, reflexionó sobre su trayectoria y la continuidad del ritmo de Mendoza: “Ya estoy satisfecho con haber sido electo dos veces. Mi esperanza es que el gobierno nacional acierte con las medidas económicas”. Sobre su rol en futuras reformas, señaló que le gustaría influir para ayudar a estabilizar la macroeconomía, aunque aclaró que depende principalmente del gobierno nacional.

Opinión sobre ayuda internacional y disturbios recientes

Acerca de la ayuda de Estados Unidos, opinó que “es positivo, pero nosotros tenemos que hacer lo nuestro, no depender del apoyo de una potencia. El salvataje viene bien, pero las reformas las tiene que hacer el gobierno nacional”.

Cornejo también se refirió al caso de los dos detenidos por disturbios en una manifestación antiminera: “Son violentos, se hacen las víctimas y son victimarios”. Por último, manifestó su deseo de que la participación ciudadana sea más alta que en elecciones anteriores: “Espero una participación más alta que en otras elecciones de medio término”.