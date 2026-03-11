Cristina Kirchner deberá declarar de forma presencial en la Causa Cuadernos el 17 de marzo

El Tribunal Oral Federal 7 rechazó un pedido de nulidad presentado por la defensa de la ex presidenta y de otros imputados. Tras 13 audiencias preliminares, Cristina Kirchner fue citada a prestar declaración indagatoria presencial el próximo 17 de marzo a las 9 en el salón Auditorium del tribunal.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner deberá presentarse de manera presencial ante el Tribunal Oral Federal Nº7 para prestar declaración indagatoria en el marco del juicio por la denominada Causa Cuadernos de las coimas en la obra pública argentina. La audiencia fue fijada para el próximo 17 de marzo a las 9 en el salón Auditorium del tribunal, luego de que se realizaran 13 audiencias preliminares.

La citación se concretó después de que el tribunal rechazara los planteos de nulidad presentados por las defensas de varios imputados, entre ellos la de la ex mandataria y la del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.

¿Por qué Cristina Kirchner deberá declarar de forma presencial?

El tribunal decidió avanzar con el proceso judicial tras desestimar los cuestionamientos presentados por las defensas. En ese contexto, los jueces resolvieron que la ex presidenta comparezca personalmente para prestar declaración indagatoria.

La resolución fue adoptada por el tribunal integrado por los magistrados Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, quienes ahora deberán resolver los distintos planteos preliminares que se discutieron durante las audiencias previas al avance del juicio.

Los magistrados también tendrán la responsabilidad de continuar con el análisis del expediente que investiga la presunta existencia de una red de sobornos vinculada a la adjudicación de obras públicas en la Argentina.

¿Qué planteó la defensa de la ex presidenta?

La defensa de la ex mandataria, encabezada por el abogado Carlos Beraldi, solicitó la nulidad del proceso al considerar que existieron irregularidades durante la etapa de instrucción de la causa.

Entre los principales argumentos presentados por el letrado se encuentra el cuestionamiento a la autenticidad y validez de los denominados “cuadernos”, documentos que dieron origen a la investigación judicial y que registraban supuestos pagos de sobornos vinculados a la obra pública.

Según Beraldi, esos cuadernos habrían sido manipulados, por lo que, a su entender, no deberían ser considerados como prueba dentro del expediente.

El abogado también sostuvo que las declaraciones realizadas por 31 imputados que se acogieron al régimen de colaboradores o “arrepentidos” fueron obtenidas bajo presión o extorsión, lo que —según la defensa— afectaría la validez de esos testimonios.

¿Qué investiga la Causa Cuadernos?

La denominada Causa Cuadernos investiga una presunta estructura de recaudación ilegal vinculada a contratos de obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

De acuerdo con la hipótesis judicial, empresarios de la construcción habrían pagado sobornos a funcionarios a cambio de obtener adjudicaciones de obras y otros beneficios vinculados al manejo de recursos del Estado.

El período bajo investigación abarca los años comprendidos entre 2003 y 2015, etapa que incluye los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner.

Durante el desarrollo del proceso fueron imputadas 68 personas entre ex funcionarios, empresarios y otros actores vinculados al presunto esquema de recaudación ilegal.

¿Cuál fue la postura de la fiscalía en el proceso?

La fiscal del caso, Fabiana León, intervino para responder a los planteos presentados por las defensas de los imputados.

En sus presentaciones ante el tribunal, la representante del Ministerio Público Fiscal rechazó los pedidos de nulidad y defendió la validez del proceso judicial, así como la utilización de los testimonios brindados por los imputados que colaboraron con la investigación.

Con la decisión del tribunal de avanzar con las indagatorias presenciales, el juicio entra en una nueva etapa clave, en la que los jueces deberán continuar analizando las responsabilidades de cada uno de los acusados en la presunta red de sobornos vinculada a la obra pública.

La declaración de Cristina Kirchner prevista para el 17 de marzo será uno de los momentos centrales del proceso judicial, que se desarrolla en uno de los expedientes más relevantes vinculados a presuntos hechos de corrupción en la administración pública argentina.