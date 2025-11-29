Noticias Mendoza

Mendoza
Esquema tarifario

Cuánto podría aumentar el agua en Mendoza en 2026 según el pedido de Aysam

Aysam expuso en audiencia pública su propuesta de incremento tarifario para 2026. La empresa planteó un aumento del 17,48% para el servicio de agua y cloacas, que se aplicaría desde el 31 de enero del próximo año si es aprobado.

La empresa Aysam presentó su nuevo esquema tarifario para 2026 y pidió un aumento del 17,48%, que comenzaría a regir el 31 de enero del año próximo. La propuesta fue expuesta en la audiencia pública convocada para analizar costos y proyecciones del servicio de agua y saneamiento en Mendoza.

¿De cuánto sería la suba propuesta por Aysam y desde cuándo se aplicaría?

La compañía, encabezada por Humberto Mingorance, solicitó un incremento del 17,48%. Si es aprobado, se aplicará desde el 31 de enero de 2026 como parte del nuevo Procedimiento General de Determinación Tarifaria, que contempla revisiones bimestrales para ajustar el valor del servicio según la evolución de la economía.

¿Cuánto pagaría una familia mendocina con el nuevo cuadro tarifario?

Con la actualización propuesta, la factura doméstica promedio —que hoy ronda los 30 mil pesos, mitad por agua y mitad por cloacas— subiría a cerca de 35 mil 272 pesos mensuales.

¿En qué fundamentos económicos se basó Aysam para pedir el aumento?

Durante la exposición, los referentes de la empresa explicaron que la solicitud se apoya en datos del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, que estima una inflación del 17,7% para 2026, con la última medición en torno al 18,7%. También se consideró un tipo de cambio proyectado entre 1.665 y 1.700 pesos.

¿Qué impacto tendría la nueva tarifa en la operación de Aysam?

Aysam estimó que con el aumento podría recaudar cerca de 149 mil millones de pesos en 2026. Según la empresa, este ajuste es necesario para sostener la operación, el mantenimiento diario y las obras de infraestructura, asegurando la prestación del servicio.

¿Quién tomará la decisión final sobre la suba del agua?

Aunque la audiencia pública no es vinculante, permite recibir observaciones técnicas y de la ciudadanía. La decisión final quedará en manos del gobernador Alfredo Cornejo, quien definirá mediante decreto el cuadro tarifario que regirá en Mendoza a partir de 2026.

