Tarifa del agua en Mendoza: qué se discutirá y cuáles son las opciones de aumento

Este viernes se realizará la audiencia pública que servirá como base técnica para definir el próximo cuadro tarifario del servicio de agua potable. Se analizarán dos alternativas de incremento y la continuidad de la micromedición obligatoria para grandes usuarios.

La definición del valor del servicio de agua en Mendoza vuelve al centro de la agenda provincial con la audiencia pública que se realizará este viernes 28 de noviembre. Aunque no es vinculante, se trata de un paso clave para el informe que la DIRCAS enviará al Poder Ejecutivo, encargado de establecer la tarifa final que regirá en 2026.

¿Cuándo y dónde será la audiencia pública por la tarifa del agua?

La convocatoria, oficializada por el Departamento General de Irrigación, se realizará en la Biblioteca Manuel Belgrano, en Godoy Cruz, y también podrá seguirse por streaming.

A las 9.30 expondrá Aysam, el principal operador provincial, mientras que a las 12.30 será el turno del resto de los prestadores. Las personas inscriptas podrán participar de manera presencial o virtual.

¿Cuáles son las alternativas de aumento para 2026?

El organismo técnico del DGI presentó dos esquemas posibles:

Aumento del 19,5% desde enero y hasta fin de año.

desde enero y hasta fin de año. Aumento del 16,6% en enero y otro del 5% en julio, en formato escalonado.

Ambas propuestas responden al nuevo Procedimiento General de Determinación Tarifaria, que establece revisiones bimestrales para ajustar el valor del servicio según la evolución real de los costos.

Qué pasa con la micromedición y el consumo de los hogares

El expediente tarifario mantiene la micromedición obligatoria para grandes usuarios —industrias, comercios, edificios y empresas— con el fin de controlar consumos y reducir la presión sobre la red.

Para los hogares continúa vigente el esquema progresivo que aumenta la tarifa cuando se superan los 30 m³ mensuales, una herramienta para desalentar el uso excesivo de agua en un contexto de crisis hídrica.

¿Qué sucede después de la audiencia?

La audiencia no define el aumento: recopila datos, opiniones y fundamentos técnicos que la DIRCAS integrará en su informe final.

Ese documento será elevado al Gobierno provincial, que deberá optar por una de las alternativas y fijar la tarifa por decreto.

Según el cronograma oficial, la decisión se tomará en los primeros días de enero y el nuevo cuadro comenzará a regir entre fines de enero y principios de febrero.

¿Cómo participar de la audiencia?

La inscripción seguirá abierta hasta el mismo día del encuentro enviando un correo a dircas@mendoza.gov.ar.