Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
EE.UU.

Deportarán a cinco mendocinos detenidos en Miami por robos en el Dolphin Mall

Los cinco mendocinos serán expulsados este miércoles, tras una audiencia en la que la Justicia de Estados Unidos resolvió su deportación. Están acusados de integrar un esquema organizado de robos en tiendas del Dolphin Mall.

Cinco turistas argentinos, todos oriundos de Mendoza, quedaron en el centro de la polémica tras ser detenidos en Miami por una serie de robos en el Dolphin Mall, uno de los centros comerciales más visitados por sudamericanos. En una audiencia realizada este martes, la Justicia de Estados Unidos definió que serán deportados este miércoles.

En Mendoza: así Rosales logró que se conocieran en su casa Espert y Machado

¿Cuándo serán deportados los mendocinos detenidos en Miami?

Este martes, durante una audiencia judicial, las autoridades estadounidenses confirmaron que los cinco mendocinos serán deportados este miércoles. Los turistas permanecían detenidos desde su arresto en la ciudad de Sweetwater.

¿Cómo detectaron el esquema de robos en el Dolphin Mall?

El caso comenzó cuando agentes que trabajaban fuera de servicio recibieron alertas consecutivas por hurtos en distintos comercios. Según reportes de NBC Miami y Telemundo 51, el análisis de las cámaras de seguridad reveló un patrón: los sospechosos actuaban en pequeños grupos, distraían al personal y usaban valijas robadas previamente para ocultar ropa y productos de las tiendas.

El recorrido delictivo habría iniciado en Burlington, donde tomaron equipaje sin pagarlo, y luego continuado en locales como Columbia y The North Face. Las cámaras mostraron cómo llenaban las valijas mientras se comunicaban constantemente entre ellos.

¿Dónde y cómo se produjo la detención?

Dos de los acusados fueron detenidos en una parada de ómnibus cercana al Dolphin Mall, con mercadería valuada en unos 950 dólares. Los otros tres fueron atrapados dentro del centro comercial con productos por más de 1.100 dólares.

¿Quiénes son los mendocinos acusados en Miami?

Cinco turistas argentinos, todos oriundos de Mendoza, quedaron en el centro de la polémica tras ser detenidos en Miami por una serie de robos en el Dolphin Mall, uno de los centros comerciales más visitados por sudamericanos. En una audiencia realizada este martes, la Justicia de Estados Unidos definió que serán deportados este miércoles.

Los detenidos fueron identificados como:

  • Diego Luis Xiccato (46)
  • Mauricio Ariel Aparo-Orlando (49)
  • Sebastián Luis Moya (41)
  • Juan Manuel Zuloaga-Arenas (49)
  • Juan Pablo Rua (45)

Enfrentan cargos por “esquema organizado para defraudar” y “hurto en tiendas”.

¿Qué dijo la Policía sobre la operación?

El vocero policial Álvaro Zabaleta explicó que los arrestos se dieron en el marco de la Operación Fiestas Seguras, un refuerzo de vigilancia implementado por la temporada alta. Recalcó la política de tolerancia cero del Dolphin Mall y señaló que los cinco detenidos tenían pasajes de regreso a Argentina para este miércoles, lo que refuerza la hipótesis de planificación previa.

Las autoridades investigan si podrían estar vinculados a otros episodios dentro o fuera del centro comercial. Cada uno recibió una fianza fijada entre 4 mil y 4.500 dólares.

También puedes leer

Transporte público

Metrotranvía de Mendoza: la Etapa III avanza y supera el 68% de ejecución

Prevención y salud

Vacunación en Mendoza: alertan por la caída en el segundo año de vida

Liga Mendocina

Padres de jugadores de Palmira piden la detención de Omar Sperdutti

Transporte público

Mendoza convoca para revisar los costos del colectivo: qué se discutirá

Guaymallén

Reabren la investigación por una denuncia de abuso sexual en el Club Alemán

Independiente Riivadavia

¿Qué dijo Daniel Vila sobre Sebastián Villa y el mercado de pases?

Te puede interesar

EE.UU.

Deportarán a cinco mendocinos detenidos en Miami por robos en el Dolphin Mall

Transporte público

Metrotranvía de Mendoza: la Etapa III avanza y supera el 68% de ejecución

Prevención y salud

Vacunación en Mendoza: alertan por la caída en el segundo año de vida

Liga Mendocina

Padres de jugadores de Palmira piden la detención de Omar Sperdutti

Transporte público

Mendoza convoca para revisar los costos del colectivo: qué se discutirá

Guaymallén

Reabren la investigación por una denuncia de abuso sexual en el Club Alemán

Independiente Riivadavia

¿Qué dijo Daniel Vila sobre Sebastián Villa y el mercado de pases?

San Rafael

Investigan la muerte de una mujer y la principal hipótesis apunta a un robo

San Martín

Mendoza marcó un récord nacional de público con la última fecha del Turismo Nacional

San Martin

Agustín Canapino ganó la última final del Turismo Nacional en Mendoza

Análisis geopolítico

Malvinas y las tres banderas, la próxima apuesta fuerte de Javier Milei

Programa internacional

¿Por qué miles de mujeres donan orina en Mendoza y para qué se usa?

Elecciones 2026

El PRO abre la puerta a un acuerdo con Alfredo Cornejo en seis departamentos

Proyecto legislativo

Buscan un programa de contención psicológica para policías y penitenciarios

Presupuesto 2026

Paro docente en la UNCuyo: cuándo será y qué reclaman desde FADIUNC

Energías renovables

Mendoza completó la primera etapa del plan de luz solar en escuelas técnicas

Estado del tiempo

Mendoza espera hoy domingo Zonda, tormentas aisladas y nubosidad variable

San Martín

Gonzalo Antolín buscará el título de la Clase 2 del Turismo Nacional

Apunta a la Justicia

¿Qué denunció una exempleada contra un reconocido abogado de Mendoza?

Esquema tarifario

Cuánto podría aumentar el agua en Mendoza en 2026 según el pedido de Aysam