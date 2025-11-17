Noticias Mendoza

Mendoza
Las Heras

Desbaratan carrera ilegal de galgos en Los Algarrobos: varios detenidos

La Policía Rural Delegación Centro irrumpió en un predio de El Algarrobal, donde se realizaba una carrera clandestina de galgos. Secuestraron animales, vehículos, estimulantes, armas y elementos vinculados a la actividad ilegal. Nueve personas quedaron detenidas.

Un operativo encabezado por la Policía Rural Delegación Centro permitió desbaratar una carrera ilegal de galgos que se llevaba adelante este domingo en la zona de Los Algarrobos, en El Algarrobal, Las Heras. La intervención terminó con nueve detenidos, incluido el presunto organizador, además del secuestro de animales, vehículos, armas y elementos vinculados a la actividad clandestina.

El procedimiento fue supervisado por autoridades de la Policía de Seguridad Rural y contó con la participación de 16 efectivos, la División VANT, la Unidad Investigativa Departamental, la Unidad Especial de Patrullaje y efectivos de Infantería.

El rol de los drones y la confirmación de la actividad clandestina

El operativo comenzó con un sobrevuelo de drones que detectó caniles, animales y un grupo de personas reunidas en el predio, confirmando que la carrera ya estaba en marcha. Ante esa verificación, se dispuso avanzar con el allanamiento, la identificación de todos los presentes y la individualización de propietarios y espectadores.

La Fiscalía ordenó identificar a quienes poseían medicamentos presuntamente usados como estimulantes y secuestrar todo elemento relacionado con la organización de la carrera.

Animales, armas, estimulantes y vehículos secuestrados

Durante la intervención se incautaron:

  • Cuatro vehículos utilizados para el traslado de perros
  • Ocho galgos en el lugar
  • Cinco caniles
  • Dos gateras
  • Un arma de fabricación casera y cartuchos
  • Más de 30 sustancias farmacológicas presuntamente usadas como estimulantes
  • Once bozales
  • Documentación con fixtures de carreras
  • Dos tramperos y un ave de especie protegida

Todo fue trasladado a dependencias policiales para su documentación.

Nueve detenidos y causa por maltrato animal

El operativo dejó como saldo la detención de nueve personas, incluido el organizador. La causa avanza bajo las figuras de maltrato y crueldad animal y violación a la normativa de protección de fauna silvestre.

