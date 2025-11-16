Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Tupungato

Dos jóvenes murieron en un choque contra un poste: investigan las causas

El accidente ocurrió en la madrugada del domingo en avenida Correa, cerca de la Bodega Covitu. Las víctimas tenían 17 y 18 años.

Dos jóvenes fallecieron en un grave accidente ocurrido este domingo a la 1.10 en Tupungato, en el Valle de Uco. El hecho tuvo lugar en avenida Correa, en inmediaciones de la Bodega Covitu, donde una motocicleta Mondial terminó impactando de lleno contra un poste de alumbrado público.

Según informaron fuentes policiales, la moto circulaba de Este a Oeste cuando, por motivos que aún se investigan, el conductor —T.B., de 17 años— perdió el dominio del rodado. Iba acompañado por G.E.F., de 18 años. Ambos murieron en el lugar debido a la violencia del impacto.

Personal policial llegó pocos minutos después y acordonó la zona para permitir el trabajo pericial. El médico policial dispuso las primeras actuaciones, mientras que equipos de Policía Científica e Investigaciones realizaron las pericias para reconstruir con precisión la mecánica del siniestro.

Las autoridades analizan varias hipótesis, entre ellas una posible falla mecánica, las condiciones de la calzada o una maniobra evasiva previa al choque.

También puedes leer

Semana del prematuro

Mendoza tendrá cinco días de actividades gratuitas que pueden salvar vidas

Acuerdo histórico

Puente Andino: Mendoza será sede del nuevo Hub Financiero de Minería y Energía

Ciudad de Mendoza

Más de 20 mil personas disfrutaron del regreso de la Peatonal del Vino

Tupungato

Dos jóvenes murieron en un choque contra un poste: investigan las causas

Reforma en el INV

Crece la alarma en el sector vitivinícola por la eliminación de controles clave

A Primera Nacional

Descendió Godoy Cruz tras empatar con Deportivo Riestra

Te puede interesar

Freno a los bancos

Determinan que es ilegal ejecutar deudas de tarjeta de crédito

Semana del prematuro

Mendoza tendrá cinco días de actividades gratuitas que pueden salvar vidas

Acuerdo histórico

Puente Andino: Mendoza será sede del nuevo Hub Financiero de Minería y Energía

Ciudad de Mendoza

Más de 20 mil personas disfrutaron del regreso de la Peatonal del Vino

Tupungato

Dos jóvenes murieron en un choque contra un poste: investigan las causas

Reforma en el INV

Crece la alarma en el sector vitivinícola por la eliminación de controles clave

A Primera Nacional

Descendió Godoy Cruz tras empatar con Deportivo Riestra

Licitación en puerta

Más de 12 empresas de 4 provincias compiten por la megaobra del Tren de Cercanías

Atracción de inversiones

Mendoza busca convertirse en hub financiero minero de Latinoamérica

Contingencias climáticas

Tormentas en Mendoza: fuertes precipitaciones de granizo en el Sur y el Este

Dique Cipolletti

En Mendoza estudiantes elaboraron un Manifiesto por el Agua en una cumbre juvenil

Inseguridad vial

Grave accidente en el Corredor del Oeste: dos mujeres en estado crítico

Ciclo lectivo 2026

Ingreso a primer año: más de 30 mil estudiantes ya tienen banco

Resolución 37/2025

Viñateros de Mendoza alertan por la derogación de más de 900 normas del INV

Estado del tiempo

VIDEOS: crecidas en ríos de Uspallata tras intensas lluvias en alta montaña

Estado del tiempo

Alerta para Gran Mendoza y el departamento de San Martín

Deportes

Calendario Deportivo Mendocino: Fútbol, Boxeo y las Mejores Casas de Apuestas 2025

Con pianista invitado

La Orquesta Filarmónica de Mendoza celebra su concierto de abono #14

Esperan novedades

ANSES: crece la incertidumbre entre jubilados por haberes que superan la mínima

Alerta alimentaria

Lo que el decomiso de 200 kilos de carne en mal estado nos enseña en Mendoza