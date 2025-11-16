El accidente ocurrió en la madrugada del domingo en avenida Correa, cerca de la Bodega Covitu. Las víctimas tenían 17 y 18 años.

Dos jóvenes fallecieron en un grave accidente ocurrido este domingo a la 1.10 en Tupungato, en el Valle de Uco. El hecho tuvo lugar en avenida Correa, en inmediaciones de la Bodega Covitu, donde una motocicleta Mondial terminó impactando de lleno contra un poste de alumbrado público.

Según informaron fuentes policiales, la moto circulaba de Este a Oeste cuando, por motivos que aún se investigan, el conductor —T.B., de 17 años— perdió el dominio del rodado. Iba acompañado por G.E.F., de 18 años. Ambos murieron en el lugar debido a la violencia del impacto.

Personal policial llegó pocos minutos después y acordonó la zona para permitir el trabajo pericial. El médico policial dispuso las primeras actuaciones, mientras que equipos de Policía Científica e Investigaciones realizaron las pericias para reconstruir con precisión la mecánica del siniestro.

Las autoridades analizan varias hipótesis, entre ellas una posible falla mecánica, las condiciones de la calzada o una maniobra evasiva previa al choque.