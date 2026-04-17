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Ciudad de Mendoza presentó la Fiesta Nacional de la Ganadería en apoyo de General Alvear

La capital mendocina fue sede del lanzamiento oficial de la 45° Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas, uno de los eventos más convocantes del oeste argentino, que se realizará del 6 al 10 de mayo en General Alvear.

La Ciudad de Mendoza volvió a posicionarse como un punto estratégico para la promoción de grandes celebraciones provinciales al albergar la presentación oficial de la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas. El lanzamiento se realizó en la explanada de Arístides Villanueva, uno de los polos gastronómicos y turísticos más emblemáticos de la capital.

El intendente Ulpiano Suarez encabezó el encuentro junto a su par de General Alvear, Alejandro Molero, y la vicegobernadora Hebe Casado, además de autoridades provinciales y referentes del sector ganadero.

¿Cuándo y dónde se realizará la Fiesta Nacional de la Ganadería 2026?

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La Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas se desarrollará del 6 al 10 de mayo en el predio ferial de General Alvear. Se trata de una de las celebraciones más importantes del país en su rubro, con una convocatoria que supera los 60 mil visitantes a lo largo de cinco jornadas.

El evento ofrece una agenda diversa que incluye exposición comercial, industrial y artesanal, remates ganaderos, jornadas técnicas, espectáculos artísticos y tradicionales destrezas criollas. Además, cada noche se realiza una peña que convoca a miles de personas, consolidándose como uno de los espacios más esperados.

¿Qué actividades y propuestas tendrá la fiesta?

Durante la presentación en la Ciudad, los asistentes pudieron anticipar parte de la experiencia que ofrece esta celebración. Uno de los grandes protagonistas fueron los tradicionales costillares asados al ensartador, símbolo indiscutido de la fiesta, junto con una intervención artística del ballet juvenil de la capital.

El intendente Ulpiano Suarez destacó la relevancia del suceso: “Es un placer estar en el corazón de la Arístides presentando la fiesta ganadera más importante del oeste argentino. Tiene una propuesta increíble con comidas típicas, una peña destacada y los tradicionales costillares, que son únicos”.

Por su parte, Alejandro Molero subrayó el impacto productivo del encuentro: “No es solo un festival, sino un espacio que desde hace más de cuatro décadas impulsa el desarrollo del sector, capacitando a productores y generando oportunidades para la actividad ganadera”.

¿Por qué la Ciudad de Mendoza es clave para la promoción de eventos provinciales?

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La elección de la Ciudad de Mendoza como sede del lanzamiento no es casual. Su infraestructura, conectividad y posicionamiento turístico la convierten en una vidriera estratégica para potenciar eventos del interior provincial.

Este tipo de articulación entre municipios, el sector privado y el Gobierno provincial permite visibilizar la identidad productiva y cultural de Mendoza, fortaleciendo economías regionales como la de General Alvear.

Además, la capital actúa como plataforma de difusión, acercando estas propuestas a mendocinos y turistas, lo que contribuye a ampliar la convocatoria y el impacto económico de cada edición.

¿Cuál es la historia de la Fiesta Nacional de la Ganadería?

La Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas tiene sus orígenes en 1982, cuando comenzó como la Feria del Ternero Mendocino. Con el paso del tiempo, el evento creció en relevancia hasta obtener reconocimiento nacional.

Hoy, es considerada la mayor celebración ganadera del oeste argentino y un punto de encuentro clave para productores, empresarios y público en general. Su desarrollo ha sido fundamental para visibilizar el potencial productivo de las zonas áridas y promover la innovación en el sector.

A lo largo de más de cuatro décadas, la fiesta ha logrado consolidarse como un espacio que combina tradición, capacitación y negocios, con una fuerte impronta cultural que la distingue.

¿Dónde conseguir entradas e información oficial?

Quienes deseen asistir a la edición 2026 pueden obtener más información y adquirir entradas a través del perfil oficial de Instagram del evento, donde se actualizan detalles sobre la grilla artística, actividades y novedades.

Con esta presentación, la Ciudad de Mendoza reafirma su rol como epicentro de promoción de grandes celebraciones, mientras que General Alvear se prepara para recibir a miles de visitantes en una nueva edición de una fiesta que combina producción, cultura e identidad mendocina.

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