Intentó robar en Maipú y terminó internado tras una brutal golpiza de vecinos

Un hombre de 30 años fue atacado por un grupo de vecinos luego de intentar ingresar a una vivienda en el barrio 24 de Agosto. El hecho ocurrió cerca de la medianoche del viernes y terminó con el sospechoso internado bajo custodia policial.

Un violento suceso generó conmoción en el departamento de Maipú durante la noche del viernes, cuando un presunto delincuente fue brutalmente golpeado por vecinos tras intentar robar en una vivienda. El episodio dejó al hombre con múltiples lesiones y debió ser hospitalizado, mientras la Justicia avanza en la investigación para determinar responsabilidades.

¿Qué ocurrió en el barrio 24 de Agosto de Maipú?

El hecho se registró cerca de la medianoche en una vivienda del barrio 24 de Agosto, cuando un hombre identificado como Maximiliano Díaz, de 30 años, habría intentado ingresar con fines delictivos al domicilio.

Según las primeras informaciones aportadas por fuentes policiales, el sospechoso fue sorprendido en el lugar por una mujer que se encontraba en la vivienda. Al advertir su presencia, el individuo desistió de su accionar y decidió darse a la fuga a pie por las calles cercanas.

¿Cómo se inició la persecución vecinal?

Tras el intento de ingreso, los propietarios de la vivienda comenzaron a alertar a los vecinos mediante gritos, lo que generó una reacción inmediata en la zona. En cuestión de minutos, varias personas se sumaron a la persecución del sospechoso.

La situación escaló rápidamente: el grupo logró interceptar al hombre a pocos metros del domicilio donde se produjo el intento de robo. Fue en ese momento cuando se desató una agresión colectiva que derivó en una golpiza de gran intensidad.

Este tipo de respuestas, conocidas como “justicia por mano propia”, suelen encender alarmas en materia de seguridad y convivencia social, ya que implican riesgos tanto para la persona señalada como para quienes participan del ataque.

¿Cuál es el estado de salud del hombre agredido?

Tras recibir la alerta, personal policial llegó al lugar y logró controlar la situación. Los efectivos redujeron al sospechoso y lo trasladaron en un móvil oficial para recibir asistencia médica urgente.

Debido a la gravedad de las lesiones, el hombre fue derivado al Hospital Metraux, donde los profesionales de la salud le diagnosticaron politraumatismos. Como consecuencia de su estado, se dispuso su internación para observación y seguimiento clínico.

Actualmente, permanece hospitalizado bajo custodia policial, una medida habitual en estos casos para evitar posibles intentos de fuga mientras se recupera.

¿Qué pasará con el detenido tras recibir el alta médica?

De acuerdo a lo informado por fuentes judiciales, una vez que el hombre reciba el alta médica correspondiente, será puesto a disposición de la Justicia. En ese momento, se evaluará su situación procesal en función de las pruebas reunidas y de los antecedentes que puedan surgir en la investigación.

El caso también podría abrir una línea de análisis respecto al accionar de los vecinos que participaron de la agresión, ya que este tipo de hechos puede derivar en causas paralelas por lesiones o exceso en la legítima defensa.

¿Por qué estos sucesos generan preocupación en Mendoza?

Este suceso vuelve a poner en debate una problemática recurrente en distintos puntos de Mendoza: la reacción vecinal frente a hechos delictivos. Si bien el temor a la inseguridad impulsa este tipo de respuestas, especialistas advierten sobre los riesgos legales y físicos que implica actuar por fuera de los canales institucionales.

Las autoridades insisten en la importancia de dar aviso inmediato a la Policía ante situaciones sospechosas y evitar confrontaciones directas, ya que pueden derivar en consecuencias graves, como ocurrió en este caso.

El episodio ocurrido en Maipú no solo dejó a un hombre hospitalizado, sino que también reabre el debate sobre los límites entre la defensa comunitaria y la violencia colectiva, en un contexto donde la seguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones sociales.