Los viajes interurbanos a través de apps de transporte de pasajeros crecen cada año en Argentina

El número de viajes interurbanos realizados a través de apps de transporte de pasajeros continúa en aumento en Argentina. En 2025, este tipo de trayectos fue ocho veces mayor que en 2023 y cinco veces superior al registrado en 2024, lo que evidencia un crecimiento sostenido de estos recorridos dentro de la plataforma, según datos de Maxim.

El uso de aplicaciones de movilidad para trasladarse entre ciudades viene ganando terreno en distintas regiones de Argentina. En los últimos años, cada vez más usuarios recurren a este tipo de servicios para realizar viajes de media y larga distancia, especialmente entre localidades cercanas o dentro de una misma provincia.

De acuerdo con información recopilada por la app de movilidad Maxim, dentro de la plataforma se registran trayectos que superan los 240 kilómetros, conectando distintas ciudades del interior del país. También aparecen viajes de más de 230 kilómetros, así como recorridos frecuentes que superan los 150 kilómetros, lo que refleja un uso cada vez más extendido de estas aplicaciones para trayectos interurbanos.

Entre los registros de viajes de larga distancia dentro de la plataforma destaca un recorrido realizado en julio de 2023, cuando un conductor junto a tres pasajeros, dos de ellos ciudadanos chilenos, completó el circuito Mendoza — San Luis — Córdoba — Mendoza, superando los 1.000 kilómetros. El trayecto tomó 15 horas y 44 minutos y contempló ocho paradas a lo largo del recorrido.

Entre los desplazamientos registrados también se encuentran viajes que parten desde terminales de ómnibus o zonas céntricas de distintas ciudades hacia otras localidades cercanas o capitales provinciales. En algunos casos, los trayectos conectan ciudades dentro de la misma provincia, mientras que en otros se extienden hacia provincias vecinas.

“Los viajes interurbanos han crecido de forma sostenida dentro de la aplicación. Cada vez vemos más usuarios que utilizan la plataforma para desplazarse entre ciudades, especialmente en trayectos de media y larga distancia”, comentó Celeste Astudillo desde Maxim.