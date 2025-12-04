El Colegio Santa María mantiene las sanciones colectivas y advierte ampliarlas

Tras los destrozos causados por alumnos de 5° año, el colegio Santa María ratificó que no dará marcha atrás con las sanciones aplicadas y respondió a los padres que cuestionaron la severidad y la supuesta inequidad de las medidas.

Luego de los graves destrozos ocasionados por más de 100 estudiantes del colegio Santa María —institución que depende de la Universidad Champagnat— y de que se aplicaran sanciones colectivas para 140 alumnos, varios padres se acercaron para cuestionar la rigidez y el criterio de la decisión.

Desde la institución aseguraron que no retrocederán y que incluso podrían sumar a más involucrados si surgen nuevas pruebas.

¿Por qué el colegio sostiene las sanciones colectivas?

Juan Andrés Torrecillas, representante legal del colegio, explicó que la identificación de los responsables fue un proceso complejo que involucró al Consejo Escolar, al equipo directivo y a los docentes presentes durante los hechos. Señaló que en el anexo 1 de la resolución 65/25 figuran los alumnos que la institución considera responsables y que ese listado fue elaborado en base a los relevamientos internos.

¿Qué desató el conflicto entre los estudiantes y la institución?

Los incidentes se produjeron cuando se les impidió a los alumnos realizar el festejo del “último último día”. Tras los destrozos y la evaluación interna, el colegio resolvió sancionar a 140 estudiantes y confirmó que mantendrá la medida pese a los cuestionamientos.

¿Qué respondió el colegio ante las críticas de los padres?

Torrecillas se refirió a los reclamos de familias que denunciaron supuesta inequidad en las sanciones, señalando que algunos alumnos sancionados “solo tiraron papelitos”, mientras que otros causaron daños materiales. El representante legal afirmó que se evaluarán todos los planteos y pidió a los padres aportar pruebas si consideran que hay estudiantes que participaron y no fueron incluidos.

¿Podrían sumarse más alumnos a la lista de sancionados?

Desde la institución dejaron abierta la posibilidad de ampliar el número de sancionados. Torrecillas afirmó que, si aparecen pruebas fehacientes de la participación de otros estudiantes, serán incorporados al proceso y recibirán las sanciones disciplinarias y sociales correspondientes.