INvestigan correos

Evacuaron dos colegios de Mendoza por amenazas de ataque

En menos de una hora, dos instituciones educativas de Mendoza —el Colegio Papa Francisco de Godoy Cruz y el Instituto Santa María Goretti de Luján de Cuyo— fueron evacuadas tras recibir correos electrónicos con amenazas de un posible ataque armado. Interviene la Policía y la División de Explosivos.

InstituciónLocalidadMotivoHora aproximadaIntervención policial
Colegio Papa FranciscoGodoy CruzAmenaza por correo electrónico de ataque armado09:00 hsDivisión de Explosivos de la Policía de Mendoza
Instituto Santa María Goretti (UCA)Luján de CuyoAmenaza similar por mail09:30 hsPolicía de Mendoza y autoridades educativas

La mañana de este viernes se vio alterada en Mendoza por una doble amenaza que generó alarma en la comunidad educativa. Dos colegios —el Papa Francisco, ubicado en Godoy Cruz, y el Instituto Superior Santa María Goretti, dependiente de la Universidad Católica Argentina en Luján de Cuyo— fueron evacuados tras recibir mensajes con advertencias de ataque, lo que activó de inmediato los protocolos de emergencia y la intervención policial.

Amenaza al Colegio Papa Francisco

El primero de los casos ocurrió en el Colegio Papa Francisco, en el departamento de Godoy Cruz. La dirección del establecimiento recibió un correo electrónico que advertía que un grupo armado “iba a ir a la escuela con una ametralladora”.
Frente a la gravedad del mensaje, las autoridades activaron de inmediato el protocolo de evacuación. Los alumnos y el personal docente fueron retirados del edificio cerca de las 9 de la mañana, mientras la Policía desplegaba un operativo de seguridad y la División de Explosivos inspeccionaba las instalaciones.

Segundo caso: el Instituto Santa María Goretti

Poco después, una situación similar se registró en el Instituto Superior Santa María Goretti, dependiente de la Universidad Católica Argentina (UCA) en Luján de Cuyo.

El establecimiento también recibió una amenaza vía correo electrónico, lo que llevó a las autoridades a suspender las clases y evacuar el edificio. Este hecho generó conmoción, ya que se trató del segundo colegio afectado por amenazas en la misma mañana, lo que activó la alarma en el sistema educativo provincial.

Investigación en marcha

Fuentes policiales confirmaron que ambas amenazas están siendo investigadas en conjunto para determinar su origen y si existe algún vínculo entre los mensajes recibidos.

La División de Delitos Tecnológicos trabaja en el rastreo de las direcciones de correo desde donde se enviaron los mensajes, mientras la Policía de Mendoza mantiene presencia en los establecimientos afectados.

Contexto y precaución

Desde la Dirección General de Escuelas se indicó que los protocolos de seguridad fueron ejecutados con normalidad y que todos los alumnos se encuentran a salvo. Las autoridades solicitaron mantener la calma y evitar la difusión de información no verificada mientras avanzan las pericias.

