El acuerdo firmado entre la Provincia y el Municipio busca fortalecer la protección de los cultivos del Sur mendocino durante la temporada 2025/2026, con apoyo técnico y recursos aéreos.

El Gobierno de Mendoza y la Municipalidad de San Rafael firmaron un convenio de colaboración destinado a reforzar la protección agrícola frente a los daños por granizo en el Sur provincial. La medida responde a un pedido del intendente sanrafaelino y tiene como objetivo garantizar mayores recursos para la temporada 2025/2026.

Tres aviones y asistencia técnica

El acuerdo establece que la Provincia prestará tres aviones al Municipio de San Rafael para ser utilizados en tareas de mitigación del granizo. Además, el Gobierno provincial se compromete a proveer insumos esenciales como bengalas y cartuchos, junto con asistencia técnica en áreas clave como radarización y mantenimiento mecánico.

Operación local bajo control municipal

Si bien la Provincia aportará los recursos aéreos y logísticos, el control operativo de las misiones estará a cargo del Municipio. De esta forma, las decisiones sobre los momentos de despegue y las estrategias de siembra de nubes quedarán bajo la responsabilidad directa de San Rafael.

Duración del convenio

El acuerdo, firmado bajo la modalidad de comodato, tendrá vigencia durante toda la temporada 2025/2026. Con esta medida, el Gobierno provincial busca fortalecer el acompañamiento a la producción agrícola del Sur mendocino, uno de los sectores más afectados por los fenómenos climáticos.

Contingencias Climáticas

La temporada de lucha antigranizo en Mendoza comenzará en las próximas semanas y el Gobierno provincial prevé nuevos anuncios para ampliar la cobertura en otras zonas productivas.