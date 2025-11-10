Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Contingencias Climáticas

El Gobierno de Mendoza prestará aviones a San Rafael para reforzar la lucha antigranizo

El acuerdo firmado entre la Provincia y el Municipio busca fortalecer la protección de los cultivos del Sur mendocino durante la temporada 2025/2026, con apoyo técnico y recursos aéreos.

El Gobierno de Mendoza y la Municipalidad de San Rafael firmaron un convenio de colaboración destinado a reforzar la protección agrícola frente a los daños por granizo en el Sur provincial. La medida responde a un pedido del intendente sanrafaelino y tiene como objetivo garantizar mayores recursos para la temporada 2025/2026.

Tres aviones y asistencia técnica

El acuerdo establece que la Provincia prestará tres aviones al Municipio de San Rafael para ser utilizados en tareas de mitigación del granizo. Además, el Gobierno provincial se compromete a proveer insumos esenciales como bengalas y cartuchos, junto con asistencia técnica en áreas clave como radarización y mantenimiento mecánico.

Operación local bajo control municipal

Si bien la Provincia aportará los recursos aéreos y logísticos, el control operativo de las misiones estará a cargo del Municipio. De esta forma, las decisiones sobre los momentos de despegue y las estrategias de siembra de nubes quedarán bajo la responsabilidad directa de San Rafael.

Duración del convenio

El acuerdo, firmado bajo la modalidad de comodato, tendrá vigencia durante toda la temporada 2025/2026. Con esta medida, el Gobierno provincial busca fortalecer el acompañamiento a la producción agrícola del Sur mendocino, uno de los sectores más afectados por los fenómenos climáticos.

Contingencias Climáticas

La temporada de lucha antigranizo en Mendoza comenzará en las próximas semanas y el Gobierno provincial prevé nuevos anuncios para ampliar la cobertura en otras zonas productivas.

También puedes leer

Contingencias Climáticas

El Gobierno de Mendoza prestará aviones a San Rafael para reforzar la lucha antigranizo

Supuesto ofrecimiento

Lourdes Arrieta desmintió que LLA le haya ofrecido volver: “Es información falsa”

Hockey sobre patines

Andes Talleres e IMPSA son campeones panamericanos en San Juan

Valle de Uco

La Cámara de Comercio de Tunuyán celebra su 64° aniversario mirando el futuro

Inseguridad vial

Dos muertos tras un choque frontal entre camiones en la Ruta 7

Millones y doble vida

El falso médico chileno que montó una clínica fantasma en Mendoza: estafa a obras sociales

Te puede interesar

DGE

Mendoza bloqueó el acceso a Roblox en todas las escuelas por seguridad digital

Contingencias Climáticas

El Gobierno de Mendoza prestará aviones a San Rafael para reforzar la lucha antigranizo

Supuesto ofrecimiento

Lourdes Arrieta desmintió que LLA le haya ofrecido volver: “Es información falsa”

Hockey sobre patines

Andes Talleres e IMPSA son campeones panamericanos en San Juan

Valle de Uco

La Cámara de Comercio de Tunuyán celebra su 64° aniversario mirando el futuro

Inseguridad vial

Dos muertos tras un choque frontal entre camiones en la Ruta 7

Millones y doble vida

El falso médico chileno que montó una clínica fantasma en Mendoza: estafa a obras sociales

Rugby

Marista es tricampeon del Cuyano 2025 tras vencer a Mendoza

Cronograma electoral

Seis municipios de Mendoza volverán a las urnas en febrero: qué se vota y cómo será

Obra Pública

Empresarios de la construcción piden sostener el roll over para en Mendoza

San Rafael

Un joven murió tras un vuelco en la Ruta 143 y tres acompañantes resultaron heridos

Estado del tiempo

Vuelven las tormentas a Mendoza: se esperan lluvias, viento y posible granizo

Minería local

De 10 mil a 234 mil hectáreas: el proyecto de litio se expande en el Sur de Mendoza

San Martín

Detuvieron al padrastro y a la madre de una niña de 6 años violentada familiarmente

Parlamento argentino

Lourdes Arrieta impulsa un nuevo Monotributo Digital en el Congreso de la Nación

Vitivinicultura

El INV cambia el control del vino: solo fiscalizará el producto final envasado

Investigación en curso

Hallaron sin vida a un hombre en plena vía pública de San Rafael: investigan la muerte

Guaymallén

Inician obras integrales en el entorno del hospital Notti: cortes y desvíos

Tupungato

Preocupa el estado crítico de un padre y una hija internados con botulismo

Estado del tiempo

Lluvias, tormentas y posible granizo: así estará el tiempo en Mendoza