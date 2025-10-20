En una entrevista en Radio Post de Mendoza, a menos de una semana de las elecciones, el ministro de Defensa y candidato de Milei y Cornejo reivindicó el recorte del gasto social, celebró la alineación con Estados Unidos y adelantó que el oficialismo buscará aprobar reformas laboral, penal y tributaria en el nuevo Congreso.
El ministro de Defensa y candidato a la Cámara de Diputados por La Libertad Avanza, LLA, y el oficialismo mendocino, Luis Petri, defendió el ajuste que ejecutó el Gobierno nacional sobre jubilados y personas con discapacidad. “El superávit fiscal no se negocia. No podés negociar sobre un recurso que no tenés”, dijo en Radio Post, consultado por el impacto social de la política fiscal.
En la misma línea, Petri insistió en que no hay margen para revertir esos recortes: “La forma de financiar sería emitiendo, subiendo impuestos o tomando deuda”.
Frases como “riesgo kuka”, “la libertad avanza o Argentina retrocede”, “sacamos a 12 millones de la pobreza”, “Mendoza es la capital de la libertad” y “hay 50 mil ñoquis de La Cámpora menos” fueron parte del repertorio de campaña que desplegó al definirse también como “soldado del presidente”.
Jubilaciones y licuación: “Dar el debate dentro de lo posible”
Ante la consulta por el retroceso real de las jubilaciones desde diciembre, Petri sostuvo que el oficialismo dará “ese debate en el marco de los recursos que tiene el Estado” y cerró con un mensaje electoral: “No volvamos al plan platita”.
Estados Unidos como socio “desinteresado”
Petri celebró la alineación estratégica con Estados Unidos, el respaldo explícito a Milei y el anuncio del secretario del Tesoro, Scott Bessent, de un blindaje de USD 40.000 millones condicionado al resultado electoral.
“La principal potencia mundial apoyando como lo está haciendo habla de una relación de cooperación. El apoyo es desinteresado. Yo prefiero mil veces estar alineado con Estados Unidos y no enamorado de Venezuela”.
Agenda en el Congreso: reformas penal, laboral y tributaria
El candidato adelantó que LLA insistirá tras las elecciones con un paquete de reformas estructurales:
- Reforma del Código Penal: endurecimiento de penas y baja de la edad de imputabilidad. “Con los que quieran penas altas vamos a acordar; con el kirchnerismo, no”.
- Reforma laboral: “Hay 8 millones de precarizados. Necesitamos reglas que no sean obturadas por el sindicalismo defendiendo sus intereses de casta”.
- Reforma tributaria: como parte del anclaje fiscal.
Luis Petri interesado en una “nueva ley laboral ya”
En las últimas horas, tanto Alfredo Cornejo como Petri repitieron que Argentina “necesita” aprobar una ley que flexibilice condiciones laborales y desaliente la litigiosidad. En el Coloquio IDEA, fue además una exigencia explícita del empresariado.
“Necesitamos una nueva ley laboral que genere empleo y dé garantías al que da trabajo de que no va a entregar su pyme por la industria del juicio”, dijo Petri, que también pidió bajar la imputabilidad a 13 años.