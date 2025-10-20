En una entrevista en Radio Post de Mendoza, a menos de una semana de las elecciones, el ministro de Defensa y candidato de Milei y Cornejo reivindicó el recorte del gasto social, celebró la alineación con Estados Unidos y adelantó que el oficialismo buscará aprobar reformas laboral, penal y tributaria en el nuevo Congreso.

El ministro de Defensa y candidato a la Cámara de Diputados por La Libertad Avanza, LLA, y el oficialismo mendocino, Luis Petri, defendió el ajuste que ejecutó el Gobierno nacional sobre jubilados y personas con discapacidad. “El superávit fiscal no se negocia. No podés negociar sobre un recurso que no tenés”, dijo en Radio Post, consultado por el impacto social de la política fiscal.

En la misma línea, Petri insistió en que no hay margen para revertir esos recortes: “La forma de financiar sería emitiendo, subiendo impuestos o tomando deuda”.

Frases como “riesgo kuka”, “la libertad avanza o Argentina retrocede”, “sacamos a 12 millones de la pobreza”, “Mendoza es la capital de la libertad” y “hay 50 mil ñoquis de La Cámpora menos” fueron parte del repertorio de campaña que desplegó al definirse también como “soldado del presidente”.

Jubilaciones y licuación: “Dar el debate dentro de lo posible”

Ante la consulta por el retroceso real de las jubilaciones desde diciembre, Petri sostuvo que el oficialismo dará “ese debate en el marco de los recursos que tiene el Estado” y cerró con un mensaje electoral: “No volvamos al plan platita”.

Estados Unidos como socio “desinteresado”

Petri celebró la alineación estratégica con Estados Unidos, el respaldo explícito a Milei y el anuncio del secretario del Tesoro, Scott Bessent, de un blindaje de USD 40.000 millones condicionado al resultado electoral.