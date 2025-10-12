Noticias Mendoza

Denuncian a Petri por incompatibilidad entre su cargo y la candidatura en Mendoza

Desde Protectora Fuerza Política presentaron una denuncia ante la Justicia Federal Electoral contra el ministro de Defensa, Luis Petri. Argumentan que su rol en el gabinete de Javier Milei es incompatible con su candidatura a diputado nacional por Mendoza en las elecciones de octubre.

El ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, fue denunciado ante la Justicia Federal Electoral por dirigentes de Protectora Fuerza Política, quienes consideran que su cargo actual dentro del gobierno nacional resulta incompatible con su candidatura a diputado nacional por Mendoza.

La presentación judicial se realizó en el marco de las Elecciones Generales 2025, que se celebrarán el 26 de octubre, y lleva la firma de los apoderados de Protectora, Mauricio Guzmán y Ricardo Pont, bajo el liderazgo del referente provincial José Luis Ramón.

Carolina Jacky vuelve al ataque y Luis Petri no sale de la trinchera

⚖️ “Incompatibilidad funcional y ventaja electoral”

Desde el espacio político mendocino sostienen que el accionar simultáneo de Petri como ministro y candidato vulnera los principios de igualdad, equidad y neutralidad que deben regir el proceso electoral.

En la denuncia, los apoderados solicitan que la Justicia Electoral ordene la supresión inmediata de toda publicidad televisiva, radial, gráfica o mural en la que se identifique al funcionario con el título de “Ministro de Defensa”.

Según el texto presentado, esa mención constituye “un aprovechamiento indebido de una investidura pública con fines partidarios”.

El presidente Javier Milei y su ministro de Defensa, Luis Alfonso Petri, también candidato a diputado nacional por Mendoza.

🧾 Fundamentos constitucionales de la denuncia

En su presentación, los representantes de Protectora detallan que Petri, en su carácter de ministro, “dispone de recursos logísticos, transporte aéreo oficial, viáticos y medios derivados de su función pública”.

Argumentan que la utilización —o incluso la visibilización— de tales recursos durante la campaña electoral implicaría “una ventaja ilegítima frente al resto de los candidatos”, vulnerando los artículos 16 y 38 de la Constitución Nacional.

El artículo 16 establece que “todos los habitantes son iguales ante la ley” y que “la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”.

Por su parte, el artículo 38 reconoce a los partidos políticos como instituciones fundamentales del sistema democrático, garantizando su funcionamiento dentro del respeto a la Constitución y la competencia equitativa para la postulación de candidatos.

🗳️ Petri, entre el gabinete nacional y la campaña mendocina

Luis Petri, referente mendocino de larga trayectoria política, integra el gabinete de Javier Milei desde diciembre de 2023 y actualmente encabeza la lista de candidatos a diputados nacionales por Mendoza dentro de la alianza oficialista.

Desde Protectora insisten en que la doble condición de ministro y candidato “afecta la transparencia del proceso electoral” y piden que la Justicia “garantice igualdad de condiciones para todos los competidores”.

Hasta el momento, Petri no realizó declaraciones públicas sobre la denuncia.

Denuncia completa:

Escrito Protectora Licencia Petri-Descarga

