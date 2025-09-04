Noticias Mendoza

Mendoza
Guaymallén

En una familia policial: un chico jugaba con un arma y se hirió una pierna

Un joven de 15 años resultó herido luego de haber estado jugando con una pistola que estaba en el seno de su familia con vínculos directos con la Policía de Mendoza.

Un adolescente de 15 años resultó herido en la pierna este jueves por la mañana mientras manipulaba un arma de fuego en su casa de Guaymallén.

El incidente ocurrió en la calle Félix Suárez y Pavón, donde un disparo se le escapó accidentalmente, impactando en su extremidad. Afortunadamente, según las primeras informaciones, el joven fue trasladado a un hospital y se encuentra en buen estado de salud.

La situación adquiere un contexto particular, ya que la familia del adolescente tiene vínculos directos con la fuerza policial. En la vivienda se encontraban presentes tanto el padre del joven, como su pareja y un hermano mayor, todos ellos efectivos policiales. Sin embargo, apuntan a que el arma involucrada no sería reglamentaria, pero contaba con todos los permisos de portación.

Además, había dos nenas menores de edad en la casa en el momento del hecho, lo que aumenta la gravedad del hecho.

Actualmente, la Policía Científica está investigando el suceso para esclarecer las circunstancias exactas del incidente y determinar quién tenía el arma en sus manos, ya que las primeras informaciones no son claras sobre si fue el adolescente de 15 años o alguna de las otras menores.

