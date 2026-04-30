Enorme ejemplo de sacrificio de un comunicador santarrosino

El deportista amateur, oriundo de Santa Rosa, apuesta a volver a competir en septiembre. En el camino, se prepara para correr la Maratón Internacional de Mendoza y ya logró una transformación física notable.

Samir Resca es, desde hace años, un nombre conocido en el ambiente del ciclismo mendocino. No solo por subirse a la bicicleta, sino también por su tarea de difusión a través de redes sociales, donde domingo tras domingo comparte la actividad pedal.

Oriundo de Santa Rosa Mendoza, su vínculo con el deporte siempre fue fuerte. Sin embargo, con el paso del tiempo decidió alejarse de la competencia para dedicarle más horas a su trabajo en la Municipalidad. Aunque nunca dejó de informar sobre la disciplina, el parate deportivo tuvo consecuencias físicas: el aumento de peso comenzó a preocuparlo.

Lejos de resignarse, apeló a una decisión concreta: volver a empezar. “Estoy entrenando con la gran y loca idea de volver al pelotón en septiembre de este año”, cuenta. Para eso, encaró una exigente pretemporada junto a Bruno Barsotti, con quien trabaja de manera intensiva.

El proceso no solo apunta al regreso al ciclismo, sino que incluye un desafío inmediato de alto nivel: correr los 42 kilómetros de la Maratón Internacional de Mendoza. En ese camino, los resultados ya son evidentes: logró bajar 34 kilos, una transformación que refleja disciplina y constancia.

Cercano, comprometido y siempre vinculado al ambiente deportivo, Samir se ha convertido también en un ejemplo para quienes atraviesan procesos similares. “Hay que seguir trabajando, no es sencillo, pero hay que intentarlo. El sacrificio siempre vale la pena”, asegura.

Con la mirada puesta en septiembre, su historia deja un mensaje claro: volver siempre es posible, pero requiere decisión, esfuerzo y paciencia.