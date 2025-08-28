Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Guaymallén

Investigan un posible caso de abuso en un jardín de niños en Dorrego

Una situación alarmante generó preocupación entre los padres de un jardín de Dorrego, desatando cuestionamientos sobre la seguridad y supervisión en la institución.

Una grave denuncia de abuso sexual sacude a la comunidad educativa de Dorrego, Guaymallén: padres de alumnos del jardín de infantes 0-076, ubicado en el Boulevard Dorrego y Amado Nervo, expresaron su preocupación tras conocerse la versión de que un celador del establecimiento habría agredido sexualmente a un niño de cinco años.

Según el relato de los familiares, el hecho ocurrió el lunes por la tarde, durante el horario de salida. El niño se habría dirigido solo al baño luego de pedir permiso a la docente, donde, según su testimonio, fue manoseado y agredido por el adulto. Otro celador habría presenciado el hecho, pero no intervino.

“Cuando lo venimos a buscar, él nos manifiesta que se sentía incómodo, no quería decirnos qué le pasaba, pero nos contó que este tipo lo agarró en el baño y lo lastimó. Incluso lo golpeó para que se quedara callado”, relató un familiar del niño. Tras lo sucedido, la familia se presentó ante la Policía y en el Hospital Notti, donde la víctima pudo declarar ante profesionales y un médico forense que confirmó signos de agresión.

En el jardín, los padres convocados a una reunión denunciaron falta de respuestas por parte de las autoridades. “Supuestamente, no llega nadie a darnos la cara ni a explicar lo que pasó. Necesitamos saber la responsabilidad de cada docente y cómo se va a garantizar la seguridad de nuestros hijos”, señaló una madre presente. Las clases del establecimiento permanecen suspendidas mientras se investigan los hechos.

Desde la Dirección General de Escuelas (DGE) informaron que, tras conocerse la denuncia, el celador fue separado de su cargo y se dio intervención a la Justicia. La DGE aseguró que se activó el protocolo correspondiente y que el equipo de profesionales de la Dirección de Acompañamiento Escolar (DAE) realizará acciones de contención y acompañamiento con la comunidad educativa.

Los ánimos empezaron a caldearse

La denuncia de abuso sexual por parte de un celador, generó una fuerte reacción entre los padres del establecimiento. 

Las clases fueron suspendidas y un grupo de progenitores se reunió en la institución para exigir explicaciones sobre lo sucedido. Según contó inicialmente una madre a los medios de comunicación: “No llega nadie a darnos la cara, a darnos una explicación de lo que ha pasado en el turno tarde del día lunes. Nosotros recién ayer en la tarde (miércoles 27/08) nos enteramos de lo sucedido, de lo que pasó con esta criatura”. 

La mujer denunció fallas en la supervisión de los niños, cuestionó la presencia de hombres en el establecimiento y acusó a la directora por, supuestamente, intentar encubrir al agresor cuando estalló el problema.

Otros padres expresaron su preocupación por la seguridad de sus hijos y el impacto emocional que este hecho podría tener en la comunidad educativa. “Tengo una nena de 3 años… es hermoso este jardín, hace menos de medio año que está habilitado y mi hija cambió totalmente, se levanta con terrible emoción a la mañana para venir, pero después de esto, cómo haces para traer a la criatura”, relató una madre. Aunque no conocían a la familia de la víctima, afirmaron que estaban allí para apoyarla: “No venimos a buscar problemas ni hacer más problemas de lo que hay, pero sí necesitamos una respuesta y alguien que nos dé la cara y que nos explique la responsabilidad que tiene cada docente”. 

La investigación sigue su curso y la Justicia avanzará con la toma de declaraciones y medidas para esclarecer la situación. Mientras tanto, los padres reclaman transparencia y garantías para la seguridad de los alumnos en la institución.

También puedes leer

primera nacional - zona b

Gimnasia fue de mayor a menor en su visita al Deportivo Morón

Elecciones 2025

Mendoza hará una importante inversión en centros de salud

Inseguridad vial

Ocho pasajeros heridos en Godoy Cruz por el choque de un colectivo

Guaymallén

Investigan un posible caso de abuso en un jardín de niños en Dorrego

Elecciones 2025

Carolina Jacky denunció “una matriz de corrupción” en Mendoza

Patinaje artístico

Patinadora de Palmira representará a Mendoza en el Torneo Argentino

Te puede interesar

TV Pública

El Gobierno aseguró que trabajan para garantizar la cobertura del Mundial 2026

primera nacional - zona b

Gimnasia fue de mayor a menor en su visita al Deportivo Morón

Elecciones 2025

Mendoza hará una importante inversión en centros de salud

Inseguridad vial

Ocho pasajeros heridos en Godoy Cruz por el choque de un colectivo

Guaymallén

Investigan un posible caso de abuso en un jardín de niños en Dorrego

Elecciones 2025

Carolina Jacky denunció “una matriz de corrupción” en Mendoza

Patinaje artístico

Patinadora de Palmira representará a Mendoza en el Torneo Argentino

Inseguridad vial

Un colectivo atropelló a un adolescente en bicicleta en Luján de Cuyo

Femicidio en San Rafael

Los investigadores revelaron la causa de muerte de Rocío Collado

Violencia de género

Femicidio de Rocío Collado: suspendieron las clases donde enseñaba

Godoy Cruz: gestión municipal

Costarelli: “Todo el tiempo la gente nos requiere más como Estado”

Mantenimiento en Potrerillos

Anticipan un amplio corte de agua potable en el Gran Mendoza

Corredor Bioceánico

Advierten por desprendimientos sobre la Ruta 60 hacia Chile

Elecciones 2025

Emergencia en discapacidad: Ulpiano Suarez anunció medidas de apoyo

Sindicato de Petroleros Jerárquicos de Cuyo

El Gobierno de Mendoza toma medidas tras advertencias del SPJ de Cuyo

Karting

Exitosa quinta fecha del Campeonato de Karting IAME

Hasta el momento sin víctimas

Incendios en Guaymallén: hubo tres casas y un descampado quemadas

Primera Nacional

Cruzado en el Reducido: el punto le sirvió más a Maipú que a Los Andes

El ministro Caputo y el presidente Milei buscan que llegan más inversiones.
Incertidumbre en el mercado

Corrida bancaria: el fantasma de la corrupción golpea al Gobierno

Promoción económica

Mendoza ofrece financiamiento para emprendedores y cooperativas