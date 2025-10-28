El juez federal Leopoldo Rago Gallo autorizó la extradición de los rugbiers mendocinos imputados por presunto abuso sexual en Chile. La defensa apeló ante la Corte Suprema, mientras la decisión final dependerá del Gobierno nacional.

La causa que involucra a los rugbiers mendocinos Enzo Falaschi y Matías Morales sumó un nuevo capítulo judicial: el juez federal Leopoldo Rago Gallo, subrogante del Juzgado Federal N°1 de Mendoza, autorizó la extradición a Chile de los deportistas imputados por presunto abuso sexual durante su estadía en un club trasandino.

Falaschi y Morales permanecen detenidos en el Servicio Penitenciario Federal de Mendoza desde septiembre, pero la defensa apeló la decisión ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ahora deberá definir si avala o no el traslado. Mientras tanto, solicitaron que los acusados puedan esperar en libertad el fallo del máximo tribunal.

El juez Rago Gallo no analizó el fondo de la causa, que corresponde a la Justicia chilena, sino la legalidad del pedido de extradición, que fue finalmente validado. Los abogados plantearon además ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza alternativas como prisión domiciliaria con tobillera electrónica o libertad bajo condiciones mientras se define el caso.

El expediente llegó a la Justicia chilena a fines de septiembre, tras la denuncia de dos jugadoras de hockey contra Falaschi, Morales y un tercer jugador chileno. Uno de los imputados, Falaschi, ya enfrentó en 2016 una causa similar en Mendoza, en la que todos los involucrados fueron sobreseídos.

La decisión de extradición se suma al debate público sobre la responsabilidad de los deportistas y la coordinación judicial entre países, mientras que el desenlace final dependerá del pronunciamiento de la Corte Suprema y del Poder Ejecutivo Nacional.