Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Deportes
Presunto abuso sexual

Extradición a Chile: la Justicia de Mendoza avala el traslado de los rugbiers Falaschi y Morales

El juez federal Leopoldo Rago Gallo autorizó la extradición de los rugbiers mendocinos imputados por presunto abuso sexual en Chile. La defensa apeló ante la Corte Suprema, mientras la decisión final dependerá del Gobierno nacional.

La causa que involucra a los rugbiers mendocinos Enzo Falaschi y Matías Morales sumó un nuevo capítulo judicial: el juez federal Leopoldo Rago Gallo, subrogante del Juzgado Federal N°1 de Mendoza, autorizó la extradición a Chile de los deportistas imputados por presunto abuso sexual durante su estadía en un club trasandino.

Falaschi y Morales permanecen detenidos en el Servicio Penitenciario Federal de Mendoza desde septiembre, pero la defensa apeló la decisión ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ahora deberá definir si avala o no el traslado. Mientras tanto, solicitaron que los acusados puedan esperar en libertad el fallo del máximo tribunal.

El juez Rago Gallo no analizó el fondo de la causa, que corresponde a la Justicia chilena, sino la legalidad del pedido de extradición, que fue finalmente validado. Los abogados plantearon además ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza alternativas como prisión domiciliaria con tobillera electrónica o libertad bajo condiciones mientras se define el caso.

El expediente llegó a la Justicia chilena a fines de septiembre, tras la denuncia de dos jugadoras de hockey contra Falaschi, Morales y un tercer jugador chileno. Uno de los imputados, Falaschi, ya enfrentó en 2016 una causa similar en Mendoza, en la que todos los involucrados fueron sobreseídos.

La decisión de extradición se suma al debate público sobre la responsabilidad de los deportistas y la coordinación judicial entre países, mientras que el desenlace final dependerá del pronunciamiento de la Corte Suprema y del Poder Ejecutivo Nacional.

También puedes leer

Inseguridad aérea

Avión de fumigación impacta cables en San Martín y logra aterrizar sin emergencias

Presunto abuso sexual

Extradición a Chile: la Justicia de Mendoza avala el traslado de los rugbiers Falaschi y Morales

Acceso Este

Ruta 7: licitan mejoras en Maipú y Guaymallén y no en San Martín donde hubo siniestros fatales

Prevención y salud

ACV en Mendoza: más de 2.000 casos anuales y la importancia de la detección temprana

Estado del tiempo

Alerta meteorológica en Mendoza: se esperan tormentas y viento Zonda este viernes

Liga Profesional

Aldosivi pidió a la AFA revisar el fallo y Godoy Cruz podría volver a perder los puntos

Te puede interesar

Debieron internarlo

Intento de suicidio en el Juzgado de Familia de Rivadavia: se disparó durante una mediación

Inseguridad aérea

Avión de fumigación impacta cables en San Martín y logra aterrizar sin emergencias

Presunto abuso sexual

Extradición a Chile: la Justicia de Mendoza avala el traslado de los rugbiers Falaschi y Morales

Acceso Este

Ruta 7: licitan mejoras en Maipú y Guaymallén y no en San Martín donde hubo siniestros fatales

Prevención y salud

ACV en Mendoza: más de 2.000 casos anuales y la importancia de la detección temprana

Estado del tiempo

Alerta meteorológica en Mendoza: se esperan tormentas y viento Zonda este viernes

Liga Profesional

Aldosivi pidió a la AFA revisar el fallo y Godoy Cruz podría volver a perder los puntos

Gestión pública

Mendoza adjudicó la II etapa de la Doble Vía del Este y lanza la licitación del Tren de Cercanías

Mirá para arriba

Joven en Portugal graba el paso de un cometa que ilumina el cielo nocturno

Junín

La escuela más antigua de Mendoza cumple 175 años: invita a exalumnos a la celebración

Estado del tiempo

Lluvias débiles, viento sur y brusco descenso térmico en gran parte de Mendoza

Arte local

Felipe Prisco, el joven diseñador mendocino que conquista alfombras rojas a los 18 años

Modernización del Estado

Milei aseguró que buscará consensos para avanzar en las reformas

Mercado cambiario

Morgan Stanley destacó el potencial del crecimiento del crédito en Argentina

Estado del tiempo

Pronóstico extendido en Mendoza: frío, viento y lluvias débiles hasta el miércoles

Resultados electorales

Legislativas en Mendoza: sólo ingresan UCR, La Libertad Avanza y el PJ a la Legislatura

Elecciones 2025

La Libertad Avanza arrasa en el país y refuerza su poder en el Congreso de la Nación

Elecciones 2025

Elecciones Mendoza 2025: LLA+Cambia Mendoza arrasa y consolida su poder

Elecciones 2025

Carolina Jacky saludó a los ganadores y pidió respetar la voz del pueblo mendocino

Actores de luto

Falleció Claudia Schijman, actriz de El Eternauta y referente del espectáculo argentino