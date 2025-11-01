El pronóstico anticipa jornadas mayormente despejadas este sábado y domingo, con máximas que rondarán los 30 °C en el llano. Sin embargo, el lunes regresaría la inestabilidad al Sur provincial, con posibilidad de lluvias, tormentas y hasta caída de granizo.

Durante este sábado 1 de noviembre, se espera buen tiempo en toda la provincia, con circulación leve de sur a norte que afectará principalmente la Zona Norte-Este y el Gran Mendoza hasta el mediodía.

El cielo se presentará seminublado durante la mañana, mejorando de manera progresiva hasta quedar despejado hacia media mañana.

En la alta montaña, desde las primeras horas se observa un cielo completamente despejado y condiciones estables.

Temperaturas previstas:

Máxima provincial: 25 °C

Mínima en Malargüe y Valle de Uco: 4 a 5 °C

Mínima en Zona Sur, Norte y Este: 10 °C

Domingo con sol pleno y leve viento norte

El domingo 2 de noviembre se mantendrán las condiciones estables y soleadas en toda Mendoza.

El viento circulará de norte a sur entre las 12:00 y las 22:00, con movimiento leve y constante.

En el Sur de Malargüe, se prevé la presencia de viento Zonda muy leve entre las 13:00 y las 20:00.

Tanto en el llano como en la alta montaña, el cielo permanecerá totalmente despejado.

Temperaturas previstas:

Máxima provincial: 29 °C

Mínima en Malargüe y Valle de Uco: 7 °C

Mínima en Zona Sur, Norte y Este: 13 °C

Lunes con calor, viento Zonda y probables tormentas

El lunes 3 de noviembre se presentará inicialmente cálido y parcialmente nublado, con viento norte entre las 11:00 y las 18:00, principalmente en el Valle de Uco y Zona Este.

Entre las 14:00 y las 20:00 se prevé viento Zonda leve en la precordillera Central y Sur, así como en Uspallata y Malargüe.

Luego, ingresará viento sur con ráfagas de hasta 40 km/h, primero en el Sur (20:00) y luego en el Norte-Este (22:00).

Durante la tarde y noche podrían desarrollarse tormentas y lluvias moderadas en el Sur provincial, extendiéndose hacia el Valle de Uco y Zona Este.

No se descarta caída de granizo, aunque el Gran Mendoza tendría baja probabilidad de afectación.

Temperaturas previstas:

Máxima provincial: 30 °C

Mínima en Valle de Uco y Malargüe: 8 °C

La Dirección Provincial de Defensa Civil mantiene activo el monitoreo meteorológico ante posibles variaciones del pronóstico.

Recomendación

Seguí nuestras actualizaciones para conocer los avisos por tormentas y viento Zonda que podrían afectar a Mendoza a comienzos de la semana.