La provincia atravesará jornadas con episodios de inestabilidad, ingreso de viento sur y eventos de Zonda, con probabilidad de tormentas aisladas con granizo desde esta noche y durante jueves y viernes.

Mendoza tendrá entre este miércoles y el viernes un periodo de inestabilidad marcado por viento Zonda en sectores del Sur y precordillera, ascenso térmico con máximas cercanas a 30 °C y desarrollo de tormentas que podrían incluir granizo en núcleos aislados, especialmente sobre el sur provincial, Valle de Uco y, en menor medida, el Norte-Este y el Gran Mendoza, según el último reporte meteorológico.

Miércoles 22

Viento : circulación leve del Sur hasta las 14, luego brisa desde el Este en zona Sur.

Zonda leve en el Sur de Malargüe entre las 14 y las 20.

: circulación leve del Sur hasta las 14, luego brisa desde el Este en zona Sur. Zonda leve en el Sur de Malargüe entre las 14 y las 20. Nubosidad y tormentas : mañana nublada en Valle de Uco y Sur del Gran Mendoza; luego seminublado.

Ingreso de nubosidad a La Paz desde las 17.

Tormentas entre 19 y 20 en zona Sur (principalmente General Alvear y San Rafael).

: mañana nublada en Valle de Uco y Sur del Gran Mendoza; luego seminublado. Ingreso de nubosidad a La Paz desde las 17. Tormentas entre 19 y 20 en zona Sur (principalmente General Alvear y San Rafael). Alta montaña : despejado, luego seminublado al Sur desde las 18.

: despejado, luego seminublado al Sur desde las 18. Temperaturas: máxima en el llano de 27 °C.

Mínimas de 6/7 °C en Malargüe y Valle de Uco; 12 °C en Sur; 13 °C en Norte-Este.

Jueves 23

Viento : Zonda desde las 11 hasta las 21 en Sur de Malargüe, Malargüe, precordillera y Uspallata (menor intensidad).

Sur desde las 20 en zona Sur y desde las 22 en Norte-Este, con ráfagas de 45–50 km/h durante la noche y madrugada del viernes.

: Zonda desde las 11 hasta las 21 en Sur de Malargüe, Malargüe, precordillera y Uspallata (menor intensidad). Sur desde las 20 en zona Sur y desde las 22 en Norte-Este, con ráfagas de 45–50 km/h durante la noche y madrugada del viernes. Nubosidad y tormentas : mañana despejada. Convección y tormentas desde las 16: comienzan en San Rafael, avanzan a Valle de Uco y Norte-Este, con probabilidad de afectar Gran Mendoza.

No se descarta granizo en núcleos aislados.

Las tormentas se prolongan hasta la madrugada del viernes.

: mañana despejada. Convección y tormentas desde las 16: comienzan en San Rafael, avanzan a Valle de Uco y Norte-Este, con probabilidad de afectar Gran Mendoza. Las tormentas se prolongan hasta la madrugada del viernes. Alta montaña : seminublado, por momentos nublado, sin precipitación.

: seminublado, por momentos nublado, sin precipitación. Temperaturas: máxima 31 °C.

Mínimas de 8 °C en Malargüe y Valle de Uco; 14 °C Sur; 15 °C Norte-Este.

Viernes 24

Viento : Sur débil al amanecer en toda la provincia.

Se intensifica desde las 11 con 40 km/h promedio en el Este.

Zonda entre las 13 y 20 en Malargüe, precordillera y Sur del Valle de Uco (40 km/h).

: Sur débil al amanecer en toda la provincia. Se intensifica desde las 11 con 40 km/h promedio en el Este. Zonda entre las 13 y 20 en Malargüe, precordillera y Sur del Valle de Uco (40 km/h). Nubosidad y tormentas : Este seminublado a nublado al amanecer, con mejoras parciales desde las 11.

Nueva convección desde las 17 iniciando en el extremo Sur (Punta del Agua, sur de San Rafael y General Alvear) y extendiéndose por la noche al Sur y Valle de Uco.

No se descarta granizo en núcleos aislados.

: Este seminublado a nublado al amanecer, con mejoras parciales desde las 11. Nueva convección desde las 17 iniciando en el extremo Sur (Punta del Agua, sur de San Rafael y General Alvear) y extendiéndose por la noche al Sur y Valle de Uco. Alta montaña : mal tiempo desde media mañana en sector Central, luego también en el Norte.

: mal tiempo desde media mañana en sector Central, luego también en el Norte. Temperaturas: máxima 25 °C.

Mínimas de 7 °C en Malargüe y Valle de Uco; 14/15 °C en resto del Sur y Norte-Este.

La Dirección Provincial de Defensa Civil mantiene monitoreo continuo de la situación ante la recurrencia de tormentas eléctricas, actividad convectiva y eventos de Zonda en el centro-sur de la provincia.