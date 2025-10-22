Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Estado del tiempo

Mendoza espera tormentas con granizo y Zonda: cuáles son las zonas y los horarios clave

La provincia atravesará jornadas con episodios de inestabilidad, ingreso de viento sur y eventos de Zonda, con probabilidad de tormentas aisladas con granizo desde esta noche y durante jueves y viernes.

Mendoza tendrá entre este miércoles y el viernes un periodo de inestabilidad marcado por viento Zonda en sectores del Sur y precordillera, ascenso térmico con máximas cercanas a 30 °C y desarrollo de tormentas que podrían incluir granizo en núcleos aislados, especialmente sobre el sur provincial, Valle de Uco y, en menor medida, el Norte-Este y el Gran Mendoza, según el último reporte meteorológico.

Miércoles 22

  • Viento: circulación leve del Sur hasta las 14, luego brisa desde el Este en zona Sur.
    Zonda leve en el Sur de Malargüe entre las 14 y las 20.
  • Nubosidad y tormentas: mañana nublada en Valle de Uco y Sur del Gran Mendoza; luego seminublado.
    Ingreso de nubosidad a La Paz desde las 17.
    Tormentas entre 19 y 20 en zona Sur (principalmente General Alvear y San Rafael).
  • Alta montaña: despejado, luego seminublado al Sur desde las 18.
  • Temperaturas: máxima en el llano de 27 °C.
    Mínimas de 6/7 °C en Malargüe y Valle de Uco; 12 °C en Sur; 13 °C en Norte-Este.

Jueves 23

  • Viento: Zonda desde las 11 hasta las 21 en Sur de Malargüe, Malargüe, precordillera y Uspallata (menor intensidad).
    Sur desde las 20 en zona Sur y desde las 22 en Norte-Este, con ráfagas de 45–50 km/h durante la noche y madrugada del viernes.
  • Nubosidad y tormentas: mañana despejada. Convección y tormentas desde las 16: comienzan en San Rafael, avanzan a Valle de Uco y Norte-Este, con probabilidad de afectar Gran Mendoza.
    No se descarta granizo en núcleos aislados.
    Las tormentas se prolongan hasta la madrugada del viernes.
  • Alta montaña: seminublado, por momentos nublado, sin precipitación.
  • Temperaturas: máxima 31 °C.
    Mínimas de 8 °C en Malargüe y Valle de Uco; 14 °C Sur; 15 °C Norte-Este.

Viernes 24

  • Viento: Sur débil al amanecer en toda la provincia.
    Se intensifica desde las 11 con 40 km/h promedio en el Este.
    Zonda entre las 13 y 20 en Malargüe, precordillera y Sur del Valle de Uco (40 km/h).
  • Nubosidad y tormentas: Este seminublado a nublado al amanecer, con mejoras parciales desde las 11.
    Nueva convección desde las 17 iniciando en el extremo Sur (Punta del Agua, sur de San Rafael y General Alvear) y extendiéndose por la noche al Sur y Valle de Uco.
    No se descarta granizo en núcleos aislados.
  • Alta montaña: mal tiempo desde media mañana en sector Central, luego también en el Norte.
  • Temperaturas: máxima 25 °C.
    Mínimas de 7 °C en Malargüe y Valle de Uco; 14/15 °C en resto del Sur y Norte-Este.

La Dirección Provincial de Defensa Civil mantiene monitoreo continuo de la situación ante la recurrencia de tormentas eléctricas, actividad convectiva y eventos de Zonda en el centro-sur de la provincia.

También puedes leer

Crisis y consumo

Salarios que no alcanzan: cómo las familias argentinas buscan ahorrar en alimentos

Godoy Cruz

Todo lo que tenés que saber de la Fiesta Provincial de la Cerveza

El aullido del Lobo

Gimnasia tras el histórico ascenso: cómo será la preparación para la próxima temporada

Estado del tiempo

Mendoza espera tormentas con granizo y Zonda: cuáles son las zonas y los horarios clave

Guaymallén

Tres mañanas con fuertes complicaciones en el Nudo Vial de Acceso Este

Ciudad de Mendoza

Protesta estudiantil en Bellas Artes por ratas, aulas sin luz y baños colapsados

Te puede interesar

Mejoras en la Ruta 7

Guaymallén anuncia obras en Acceso Este: cortes y cambios de tránsito desde 2026

Crisis y consumo

Salarios que no alcanzan: cómo las familias argentinas buscan ahorrar en alimentos

Godoy Cruz

Todo lo que tenés que saber de la Fiesta Provincial de la Cerveza

El aullido del Lobo

Gimnasia tras el histórico ascenso: cómo será la preparación para la próxima temporada

Estado del tiempo

Mendoza espera tormentas con granizo y Zonda: cuáles son las zonas y los horarios clave

Guaymallén

Tres mañanas con fuertes complicaciones en el Nudo Vial de Acceso Este

Ciudad de Mendoza

Protesta estudiantil en Bellas Artes por ratas, aulas sin luz y baños colapsados

Godoy Cruz

Denunció que su hija fue amenazada con un cuchillo y sometida a tocamientos

Uspallata

Un fuerte temblor sacudió a Mendoza durante la mañana del martes

Lavalle

Recataron en Mendoza a un hombre con drones que estaba perdido en un campo

Destrato en la vía pública

Betty Mohr, la concejal de Luis Petri en San Martín que ocultó la identidad de una asesora

Elecciones 2025

En Mendoza, Luis Petri defendió el ajuste sobre jubilados y personas con discapacidad

Estados Unidos

Argentina campeón Panamericano de Tenis de Mesa con protagonismo mendocino

Remodelación integral

Mendoza proyecta crecimiento industrial con masterplan de inversión e infraestructura

Colapso digital

Se cayó la red de servidores más grande del mundo y causó fallas en aplicaciones

Desde el Air Force One

Donald Trump, sobre Argentina: “Están muriendo y los ayudaré comprando carne”

Comercio exterior

Brasil flexibiliza aranceles al ajo chino y pone en riesgo la producción de Mendoza

Estado del tiempo

Mendoza espera calor, viento norte y Zonda con probabilidad de lluvias y granizo

Presentes económicos

Día de la Madre 2025: cómo celebran los argentinos y cuánto gastan en regalos

Elecciones 2026

El voto joven en Mendoza puede definir bancas pese a su bajo nivel de participación