La provincia atravesará jornadas con episodios de inestabilidad, ingreso de viento sur y eventos de Zonda, con probabilidad de tormentas aisladas con granizo desde esta noche y durante jueves y viernes.
Mendoza tendrá entre este miércoles y el viernes un periodo de inestabilidad marcado por viento Zonda en sectores del Sur y precordillera, ascenso térmico con máximas cercanas a 30 °C y desarrollo de tormentas que podrían incluir granizo en núcleos aislados, especialmente sobre el sur provincial, Valle de Uco y, en menor medida, el Norte-Este y el Gran Mendoza, según el último reporte meteorológico.
Miércoles 22
- Viento: circulación leve del Sur hasta las 14, luego brisa desde el Este en zona Sur.
Zonda leve en el Sur de Malargüe entre las 14 y las 20.
- Nubosidad y tormentas: mañana nublada en Valle de Uco y Sur del Gran Mendoza; luego seminublado.
Ingreso de nubosidad a La Paz desde las 17.
Tormentas entre 19 y 20 en zona Sur (principalmente General Alvear y San Rafael).
- Alta montaña: despejado, luego seminublado al Sur desde las 18.
- Temperaturas: máxima en el llano de 27 °C.
Mínimas de 6/7 °C en Malargüe y Valle de Uco; 12 °C en Sur; 13 °C en Norte-Este.
Jueves 23
- Viento: Zonda desde las 11 hasta las 21 en Sur de Malargüe, Malargüe, precordillera y Uspallata (menor intensidad).
Sur desde las 20 en zona Sur y desde las 22 en Norte-Este, con ráfagas de 45–50 km/h durante la noche y madrugada del viernes.
- Nubosidad y tormentas: mañana despejada. Convección y tormentas desde las 16: comienzan en San Rafael, avanzan a Valle de Uco y Norte-Este, con probabilidad de afectar Gran Mendoza.
No se descarta granizo en núcleos aislados.
Las tormentas se prolongan hasta la madrugada del viernes.
- Alta montaña: seminublado, por momentos nublado, sin precipitación.
- Temperaturas: máxima 31 °C.
Mínimas de 8 °C en Malargüe y Valle de Uco; 14 °C Sur; 15 °C Norte-Este.
Viernes 24
- Viento: Sur débil al amanecer en toda la provincia.
Se intensifica desde las 11 con 40 km/h promedio en el Este.
Zonda entre las 13 y 20 en Malargüe, precordillera y Sur del Valle de Uco (40 km/h).
- Nubosidad y tormentas: Este seminublado a nublado al amanecer, con mejoras parciales desde las 11.
Nueva convección desde las 17 iniciando en el extremo Sur (Punta del Agua, sur de San Rafael y General Alvear) y extendiéndose por la noche al Sur y Valle de Uco.
No se descarta granizo en núcleos aislados.
- Alta montaña: mal tiempo desde media mañana en sector Central, luego también en el Norte.
- Temperaturas: máxima 25 °C.
Mínimas de 7 °C en Malargüe y Valle de Uco; 14/15 °C en resto del Sur y Norte-Este.
La Dirección Provincial de Defensa Civil mantiene monitoreo continuo de la situación ante la recurrencia de tormentas eléctricas, actividad convectiva y eventos de Zonda en el centro-sur de la provincia.