En el Gargantini

Independiente Rivadavia quiere seguir perfecto en el Apertura ante Sarmiento

La Lepra mendocina atraviesa un gran inicio de 2026 y buscará su cuarto triunfo consecutivo cuando reciba al Verde de Junín por la Zona B del Torneo Apertura.

Independiente Rivadavia arrancó el 2026 con el pie derecho y los resultados lo avalan: tres partidos jugados y tres triunfos entre la Copa Argentina y las dos primeras fechas de la Zona B del Torneo Apertura. Este martes, desde las 21:15, el equipo dirigido por Alfredo Berti intentará prolongar su racha positiva cuando reciba a Sarmiento de Junín en el estadio Bautista Gargantini, con arbitraje de Luis Lobo Medina.

¿Cuándo y dónde juega Independiente Rivadavia ante Sarmiento?

El encuentro se disputará este martes en el estadio Bautista Gargantini, desde las 21:15. Será un duelo clave para la Lepra, que busca consolidarse en los primeros puestos de la Zona B del Torneo Apertura.

¿Cómo llega Independiente Rivadavia al partido?

El conjunto mendocino llega en un gran momento futbolístico y anímico. Ganó sus dos primeros partidos en el Apertura y también avanzó en la Copa Argentina, mostrando solidez defensiva y eficacia en ataque, dos aspectos que explican el buen presente del equipo.

¿Cuál sería la formación probable de la Lepra?

La alineación que evalúa Alfredo Berti sería la siguiente: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer y Juan Manuel Elordi; Tomás Bottari, José Florentín, Gonzalo Ríos o Sebastián Villa; Matías Fernández; Fabrizio Sartori.

¿Qué pasa con Sebastián Villa y su posible presencia?

El delantero colombiano continúa entrenándose en Mendoza mientras se mantiene sin avances una eventual transferencia. Aunque el DT no lo confirmó, Villa tiene chances concretas de estar ante Sarmiento y hasta podría portar la cinta de capitán, teniendo en cuenta que Alex Arce continúa con su proceso de recuperación.

