Debieron internarlo

Intento de suicidio en el Juzgado de Familia de Rivadavia: se disparó durante una mediación

Una mañana convulsionada se vivió este martes en el Juzgado de Familia de Rivadavia, cuando un hombre se disparó a sí mismo durante una mediación con su ex pareja. Fue trasladado al Hospital Saporiti y podría ser derivado al Hospital Central.

Este martes, una mañana convulsionada se vivió en el Juzgado de Familia de Rivadavia cuando un hombre de nombre Juan intentó suicidarse y se disparó durante una mediación con su expareja.

El suceso tuvo lugar en la oficina del segundo piso del juzgado, y de inmediato el hombre fue trasladado al Hospital Saporiti, desde donde podría ser derivado al Hospital Central, según informaron fuentes oficiales.

El Poder Judicial activó un protocolo de asistencia para la familia de la víctima, según confirmó a Mendoza Today el vocero Martín Ahumada.

Aún se desconocen más detalles sobre las motivaciones del hecho, pero el caso generó gran conmoción en el entorno judicial y social de Rivadavia.

