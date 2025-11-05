Una docente advirtió lesiones en una alumna de seis años y dio aviso a las autoridades. El Equipo Técnico Interdisciplinario intervino y la Justicia investiga a los padres.

Un nuevo caso de violencia familiar sacude al departamento de San Martín. Una maestra de la Escuela Nº 1-298 José Hernández, ubicada en el distrito El Central, activó el protocolo de protección infantil tras observar marcas compatibles con maltrato en una alumna de seis años.

La alerta que encendió el protocolo

La docente, preocupada por el estado físico de la niña, realizó consultas con el equipo directivo y dio aviso al Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI), tal como establece el protocolo provincial ante casos de sospecha de violencia.

Según trascendió, la menor contó que su padre —un hombre de 30 años— la golpeaba con un cinturón y, en ocasiones, con una manguera, y que también sufría agresiones por parte de su madre.

Tras la denuncia, el ETI dispuso el traslado inmediato al Hospital Perrupato, donde la niña fue examinada por médicos y psicólogos especializados. Hasta el momento, el padre no ha sido detenido.

Otra menor también bajo resguardo

El caso también involucra a la hermana mayor de la víctima, de 14 años, quien padece una discapacidad. Aunque no brindó declaraciones, los equipos técnicos determinaron que también fuera internada para evaluar posibles signos de maltrato o negligencia.

Denuncia de la abuela y avance judicial

La abuela de las menores formalizó una denuncia digital el martes por la tarde, cerca de las 13:30, pero las autoridades judiciales indicaron que el caso aún no había sido canalizado oficialmente.

Ambas niñas permanecen bajo evaluación médica y están acompañadas por su abuela, quien colabora activamente con el proceso de asistencia y contención.

La investigación continúa

Fuentes del área de Niñez y Adolescencia confirmaron que la Justicia analiza las pruebas y testimonios para determinar responsabilidades penales y definir el futuro resguardo de las menores.

Mientras tanto, el caso reabre el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y detección temprana del maltrato infantil en el ámbito escolar.

Sugerencia

Si sospechás de una situación de violencia infantil, comunicate con el102 (línea gratuita y confidencial) o acercate a la sede más cercana del ETI.