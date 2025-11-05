Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
San Martín

Investigan un grave caso de maltrato infantil y activan el protocolo escolar

Una docente advirtió lesiones en una alumna de seis años y dio aviso a las autoridades. El Equipo Técnico Interdisciplinario intervino y la Justicia investiga a los padres.

Un nuevo caso de violencia familiar sacude al departamento de San Martín. Una maestra de la Escuela Nº 1-298 José Hernández, ubicada en el distrito El Central, activó el protocolo de protección infantil tras observar marcas compatibles con maltrato en una alumna de seis años.

Polémica en Mendoza: diputado libertario busca limitar prisión preventiva en casos de violencia de género

La alerta que encendió el protocolo

La docente, preocupada por el estado físico de la niña, realizó consultas con el equipo directivo y dio aviso al Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI), tal como establece el protocolo provincial ante casos de sospecha de violencia.
Según trascendió, la menor contó que su padre —un hombre de 30 años— la golpeaba con un cinturón y, en ocasiones, con una manguera, y que también sufría agresiones por parte de su madre.

Tras la denuncia, el ETI dispuso el traslado inmediato al Hospital Perrupato, donde la niña fue examinada por médicos y psicólogos especializados. Hasta el momento, el padre no ha sido detenido.

Otra menor también bajo resguardo

El caso también involucra a la hermana mayor de la víctima, de 14 años, quien padece una discapacidad. Aunque no brindó declaraciones, los equipos técnicos determinaron que también fuera internada para evaluar posibles signos de maltrato o negligencia.

Denuncia de la abuela y avance judicial

La abuela de las menores formalizó una denuncia digital el martes por la tarde, cerca de las 13:30, pero las autoridades judiciales indicaron que el caso aún no había sido canalizado oficialmente.
Ambas niñas permanecen bajo evaluación médica y están acompañadas por su abuela, quien colabora activamente con el proceso de asistencia y contención.

La investigación continúa

Fuentes del área de Niñez y Adolescencia confirmaron que la Justicia analiza las pruebas y testimonios para determinar responsabilidades penales y definir el futuro resguardo de las menores.
Mientras tanto, el caso reabre el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y detección temprana del maltrato infantil en el ámbito escolar.

Sugerencia

Si sospechás de una situación de violencia infantil, comunicate con el102 (línea gratuita y confidencial) o acercate a la sede más cercana del ETI.

También puedes leer

San Martín

Investigan un grave caso de maltrato infantil y activan el protocolo escolar

Reclamos a Jaque

Malargüe al rojo vivo: paro por tiempo indeterminado y tensión sindical

Gremios disconformes

Crece el malestar de los estatales con Cornejo por la Ley de Empleo Público

Copa Argentina

Varios clubes alentarán al Bicho en la final frente a la Lepra de Mendoza

Estado del tiempo

Tormentas fuertes, granizo y viento Zonda: el jueves será el día más complicado

Ciudad de Mendoza

Ulpiano Suarez, el intendente con mejor imagen del país, según una encuesta nacional

Te puede interesar

Con 9 jugadores

Independiente Rivadavia campeón de la Copa Argentina: hazaña histórica

San Martín

Investigan un grave caso de maltrato infantil y activan el protocolo escolar

Reclamos a Jaque

Malargüe al rojo vivo: paro por tiempo indeterminado y tensión sindical

Gremios disconformes

Crece el malestar de los estatales con Cornejo por la Ley de Empleo Público

Copa Argentina

Varios clubes alentarán al Bicho en la final frente a la Lepra de Mendoza

Estado del tiempo

Tormentas fuertes, granizo y viento Zonda: el jueves será el día más complicado

Ciudad de Mendoza

Ulpiano Suarez, el intendente con mejor imagen del país, según una encuesta nacional

Streaming

OBLIGADOS POR EL JEFE: programa del miércoles 5 de noviembre

Automoviismo

El Turismo Nacional vuelve a San Martín: esperan más de 8.000 personas

Corredor Bioceánico

Los Libertadores: detuvieron a un chofer con un cargador de fusil

Transporte público

Crece la desigualdad del transporte en Mendoza: pagar el doble el mismo boleto

Atención conductores

Cambian Ley de Tránsito en Mendoza: licencias, documentos digitales y menos trámites

Máxima celebración

Vendimia 2026: todas las fechas para el 90° aniversario de la fiesta

Elecciones 2025

Candidaturas testimoniales: el caso Luis Petri

Tunuyán

Un padre y su hija de 14 internados en grave estado por botulismo

Selección de Rugby

Con trío mendocino convocado, Los Pumas se medirán con Gales

San Rafael

Un bebé lucha por su vida tras sufrir graves quemaduras con agua hirviendo

Estado del tiempo

Pronóstico en Mendoza del Lunes 3 al Miércoles 5 de noviembre: tormentas y posible granizo

Tensión en el Gargantini

Caos y largas filas en el Gargantini por la venta de entradas para la final de la Copa Argentina

Transporte público

El Gobierno avanza con la Nación para poner en marcha el Tren de Cercanías Mendoza