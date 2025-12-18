Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Cooperación internacional

La Ciudad de Mendoza firmó un acuerdo de hermanamiento con Lima

La capital mendocina formalizó un convenio de cooperación internacional con la Ciudad Metropolitana de Lima para fortalecer el desarrollo económico, el turismo, la innovación y el intercambio de buenas prácticas entre ambas ciudades.

La Ciudad de Mendoza formalizó este miércoles 17 de diciembre un Acuerdo de Hermanamiento con la Ciudad Metropolitana de Lima, a través de la firma de un convenio de cooperación internacional que busca promover el intercambio de experiencias, acciones conjuntas y buenas prácticas en áreas estratégicas como el desarrollo económico sostenible, la promoción turística y gastronómica, la innovación, la gestión ambiental, la inclusión social y la puesta en valor del legado del General José de San Martín.

¿Quiénes participaron de la firma del acuerdo entre Mendoza y Lima?

El acto se realizó bajo modalidad híbrida y fue encabezado por el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez. Participaron de manera presencial la secretaria de Desarrollo Económico y Turismo, Yamila Meljim; el cónsul general del Perú en Mendoza, Alberto Javier Hart Merino; y el cónsul adjunto del Perú en Mendoza, Luis Andrés García Román.

En forma virtual acompañaron la firma el embajador del Perú en la Argentina, Carlos Alberto Chocano Burga; el embajador de la Argentina en el Perú, Samuel Ortiz Basualdo; y el alcalde metropolitano de Lima, Renzo Andrés Reggiardo Barreto, desde Buenos Aires y Lima, respectivamente.

¿Cuál es la importancia institucional del hermanamiento entre ambas ciudades?

Durante su intervención, Ulpiano Suarez destacó la relevancia institucional del acuerdo y valoró la presencia de los embajadores, al señalar que su acompañamiento “prestigia este acuerdo de hermanamiento y pone de manifiesto la importancia del momento que estamos compartiendo ambas ciudades”.

Asimismo, el intendente agradeció especialmente al Consulado del Perú en Mendoza y resaltó el trabajo articulado que se desarrolla durante todo el año en favor de la comunidad peruana residente en la Ciudad.

¿Qué vínculo histórico une a Mendoza y Lima?

Suarez remarcó que el hermanamiento se inscribe en una historia común que se remonta a la gesta libertadora encabezada por el General José de San Martín, organizada desde Mendoza y proyectada hacia Lima como uno de los hitos centrales del proceso de independencia sudamericana.

“No se trata sólo de recordar la historia, sino de asumir los valores sanmartinianos de libertad, trabajo en equipo, solidaridad y esfuerzo y proyectarlos hacia los desafíos del presente”, expresó el jefe comunal.

¿Por qué es clave la cooperación internacional entre ciudades?

El intendente señaló que más del 50% de la población mundial vive actualmente en ciudades, lo que plantea desafíos cada vez más complejos para los gobiernos locales. En ese contexto, subrayó la necesidad de intercambiar experiencias, trabajar en red y fortalecer los espacios de cooperación internacional entre ciudades para dar respuestas concretas a las comunidades.

¿Qué establece el Convenio de Hermanamiento entre Mendoza y Lima?

El acuerdo establece una agenda amplia de cooperación que incluye el desarrollo económico y la generación de oportunidades, la promoción del turismo y la gastronomía, el intercambio de experiencias en planificación urbana, la preservación del patrimonio histórico, la acción frente al cambio climático y la gestión sostenible de los recursos naturales.

Además, reconoce el aporte de la comunidad peruana en Mendoza como un puente humano y cultural fundamental entre ambas ciudades.

¿Cuáles serán los próximos pasos tras la firma del acuerdo?

Al referirse a la proyección futura, Ulpiano Suarez sostuvo que “lo más importante viene después de la firma”, al destacar que ya se definieron líneas de acción concretas. Entre ellas, mencionó el trabajo conjunto sobre el legado histórico sanmartiniano, la promoción turística recíproca, el intercambio de experiencias de gestión y la formación de equipos técnicos cada vez más capacitados.

“Estamos sellando un acuerdo que nos permitirá trabajar juntos por un futuro mejor para nuestras ciudades, honrando el pasado común y construyendo oportunidades para el futuro”, concluyó el intendente.

También puedes leer

“Operación Dori”

Desarticulan red transnacional de abuso sexual infantil en CABA y el Conurbano

San Martín

Denuncian discriminación en el fútbol femenino por identidad de género

Cooperación internacional

La Ciudad de Mendoza firmó un acuerdo de hermanamiento con Lima

Durante 2025

Plan Estratégico de Alfabetización y Matemática: Mendoza mostró mejoras

Violencia Escolar

Nueva ley en Mendoza responsabiliza a los padres por casos de bullying

Estado del tiempo

Alerta por viento, Zonda y tormentas: así estará Mendoza hasta el viernes

Te puede interesar

Conflicto internacional

EE.UU. hundió otra narcolancha en el Pacífico y crece la tensión con Venezuela

“Operación Dori”

Desarticulan red transnacional de abuso sexual infantil en CABA y el Conurbano

San Martín

Denuncian discriminación en el fútbol femenino por identidad de género

Cooperación internacional

La Ciudad de Mendoza firmó un acuerdo de hermanamiento con Lima

Durante 2025

Plan Estratégico de Alfabetización y Matemática: Mendoza mostró mejoras

Violencia Escolar

Nueva ley en Mendoza responsabiliza a los padres por casos de bullying

Estado del tiempo

Alerta por viento, Zonda y tormentas: así estará Mendoza hasta el viernes

Impuestos 2026

Cuánto se pagará en Mendoza de Inmobiliario, Automotor e Ingresos Brutos

Club YPF

Tiene 10, entrena desde las 4 y ya está entre los mejores nadadores del país

Líder de una banda

Aldana Ojeda de Lucca, la tiktoker mendocina condenada a 12 años en Mendoza

Estado del tiempo

Mendoza espera viento Zonda, suba de temperatura y posible tormenta

Ciudad de Mendoza

Fiestas 2025: promociones en el Centro con descuentos, cuotas y reintegros

Las Heras

Detuvieron a un falso policía acusado de asaltos tipo allanamientos en Mendoza

Rebaja gradual

YPF baja el precio de las naftas y aplica un esquema diferenciado por región

Ciudad de Mendoza

Museo del Fútbol en Mendoza: la historia y la pasión detrás de una joya

Guaymallén

Inédito plan de viviendas para la clase media con financiamiento público-privado

En Luján de Cuyo

Vendimia: Jacky alerta sobre reglamentos “discriminatorios y contrarios a la ley”

Contribuyentes en alerta

Impuesto inmobiliario: alertan por fuertes subas en Mendoza desde 2026

Navidad 2025

Cómo acompañar a personas en situación de calle en Mendoza este 24 de diciembre

Pacto Parental

La iniciativa nacida en Mendoza para retrasar el uso del celular suma adhesiones