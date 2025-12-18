La Ciudad de Mendoza firmó un acuerdo de hermanamiento con Lima

La capital mendocina formalizó un convenio de cooperación internacional con la Ciudad Metropolitana de Lima para fortalecer el desarrollo económico, el turismo, la innovación y el intercambio de buenas prácticas entre ambas ciudades.

La Ciudad de Mendoza formalizó este miércoles 17 de diciembre un Acuerdo de Hermanamiento con la Ciudad Metropolitana de Lima, a través de la firma de un convenio de cooperación internacional que busca promover el intercambio de experiencias, acciones conjuntas y buenas prácticas en áreas estratégicas como el desarrollo económico sostenible, la promoción turística y gastronómica, la innovación, la gestión ambiental, la inclusión social y la puesta en valor del legado del General José de San Martín.

¿Quiénes participaron de la firma del acuerdo entre Mendoza y Lima?

El acto se realizó bajo modalidad híbrida y fue encabezado por el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez. Participaron de manera presencial la secretaria de Desarrollo Económico y Turismo, Yamila Meljim; el cónsul general del Perú en Mendoza, Alberto Javier Hart Merino; y el cónsul adjunto del Perú en Mendoza, Luis Andrés García Román.

En forma virtual acompañaron la firma el embajador del Perú en la Argentina, Carlos Alberto Chocano Burga; el embajador de la Argentina en el Perú, Samuel Ortiz Basualdo; y el alcalde metropolitano de Lima, Renzo Andrés Reggiardo Barreto, desde Buenos Aires y Lima, respectivamente.

¿Cuál es la importancia institucional del hermanamiento entre ambas ciudades?

Durante su intervención, Ulpiano Suarez destacó la relevancia institucional del acuerdo y valoró la presencia de los embajadores, al señalar que su acompañamiento “prestigia este acuerdo de hermanamiento y pone de manifiesto la importancia del momento que estamos compartiendo ambas ciudades”.

Asimismo, el intendente agradeció especialmente al Consulado del Perú en Mendoza y resaltó el trabajo articulado que se desarrolla durante todo el año en favor de la comunidad peruana residente en la Ciudad.

¿Qué vínculo histórico une a Mendoza y Lima?

Suarez remarcó que el hermanamiento se inscribe en una historia común que se remonta a la gesta libertadora encabezada por el General José de San Martín, organizada desde Mendoza y proyectada hacia Lima como uno de los hitos centrales del proceso de independencia sudamericana.

“No se trata sólo de recordar la historia, sino de asumir los valores sanmartinianos de libertad, trabajo en equipo, solidaridad y esfuerzo y proyectarlos hacia los desafíos del presente”, expresó el jefe comunal.

¿Por qué es clave la cooperación internacional entre ciudades?

El intendente señaló que más del 50% de la población mundial vive actualmente en ciudades, lo que plantea desafíos cada vez más complejos para los gobiernos locales. En ese contexto, subrayó la necesidad de intercambiar experiencias, trabajar en red y fortalecer los espacios de cooperación internacional entre ciudades para dar respuestas concretas a las comunidades.

¿Qué establece el Convenio de Hermanamiento entre Mendoza y Lima?

El acuerdo establece una agenda amplia de cooperación que incluye el desarrollo económico y la generación de oportunidades, la promoción del turismo y la gastronomía, el intercambio de experiencias en planificación urbana, la preservación del patrimonio histórico, la acción frente al cambio climático y la gestión sostenible de los recursos naturales.

Además, reconoce el aporte de la comunidad peruana en Mendoza como un puente humano y cultural fundamental entre ambas ciudades.

¿Cuáles serán los próximos pasos tras la firma del acuerdo?

Al referirse a la proyección futura, Ulpiano Suarez sostuvo que “lo más importante viene después de la firma”, al destacar que ya se definieron líneas de acción concretas. Entre ellas, mencionó el trabajo conjunto sobre el legado histórico sanmartiniano, la promoción turística recíproca, el intercambio de experiencias de gestión y la formación de equipos técnicos cada vez más capacitados.

“Estamos sellando un acuerdo que nos permitirá trabajar juntos por un futuro mejor para nuestras ciudades, honrando el pasado común y construyendo oportunidades para el futuro”, concluyó el intendente.