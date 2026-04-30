Search
Close this search box.

Mendoza Propone

¿Tenés una idea, una carta abierta o algo que querés contarle a la comunidad? Tu propuesta es noticia.

Participar ahora
Este Domingo

La Maratón Internacional reunirá a más de 11.000 corredores

La tradicional competencia se realizará este domingo 3 de mayo. Contará con circuitos de 42K, 21K, 10K y 4K. Se prevén cortes de tránsito en sectores clave para garantizar la seguridad durante el evento.

La Ciudad de Mendoza será nuevamente escenario de uno de los eventos deportivos más convocantes del calendario anual. La Maratón Internacional de Mendoza (MIM) 2026 se desarrollará este domingo 3 de mayo, entre las 8 y las 13, en los alrededores del Parque General San Martín. Contará con la participación de más de 11.000 corredores y corredoras provenientes de distintos puntos del país y del mundo.

La competencia ofrecerá recorridos de 42K, 21K, 10K y 4K, lo que permitirá la participación tanto de atletas profesionales como de aficionados. Esta diversidad de distancias amplía el alcance de la propuesta y fomenta la práctica deportiva en todos sus niveles.

El evento contará con la presencia del intendente de la Ciudad de Mendoza en el acto de premiación. Ulpiano Suarez acompañará la jornada que, año a año, reúne a miles de personas en torno al deporte y la vida saludable.

Cortes de tránsito

Cabe detallar, que con el objetivo de resguardar la seguridad de participantes y público, el domingo 3 se implementarán cortes de tránsito temporales en distintos sectores de la Ciudad. Las principales arterias afectadas serán:

  • Boulogne Sur Mer, desde Mariano Moreno hasta Emilio Civit
  • Julio Argentino Roca y Emilio Civit, entre Paso de los Andes y Boulogne Sur Mer

Se recomienda a vecinos y conductores circular con precaución y optar por vías alternativas durante el desarrollo de la competencia.A lo largo de sus ediciones, la Maratón Internacional de Mendoza se ha posicionado como una de las pruebas más destacadas del país, con un recorrido que combina postales urbanas y paisajes naturales característicos de la provincia. Y un punto de llegada emblemático, como lo es el Parque General San Martín, que convoca tanto a deportistas como al público general.

Domingo en la Sarmiento: gastronomía, vinos y música

En este contexto, cabe también invitar a la nueva edición de Domingo en la Sarmiento, que se desarrollará desde las 11 de la mañana sobre la avenida Sarmiento, en el tramo comprendido entre calles Chile y Belgrano.

Esta importante arteria citadina se convertirá en peatonal por algunas horas del domingo 3 de mayo para que vecinos, turistas y visitantes puedan disfrutar de gastronomía, vino, música y producciones locales.

También puedes leer

Este Domingo

La Maratón Internacional reunirá a más de 11.000 corredores

Elecciones en puerta

Suarez y Stevanato: la foto política que apunta a la gobernación 2027 en Mendoza

CoMeDe

El valor invisible del deporte: Mendoza celebra a sus dirigentes

Playmobil de la Selección Argentina

Mendoza Shopping te sorprende con la colección oficial de Playmobil

5 de junio

“Cuna de Campeones VII” desembarcará en el Poliguay

Segunda de la Temporada

El Carrizal albergó la segunda fecha del motocross mendocino

Te puede interesar

Historias de Vida

Enorme ejemplo de sacrificio de un comunicador santarrosino

Este Domingo

La Maratón Internacional reunirá a más de 11.000 corredores

Elecciones en puerta

Suarez y Stevanato: la foto política que apunta a la gobernación 2027 en Mendoza

CoMeDe

El valor invisible del deporte: Mendoza celebra a sus dirigentes

Playmobil de la Selección Argentina

Mendoza Shopping te sorprende con la colección oficial de Playmobil

5 de junio

“Cuna de Campeones VII” desembarcará en el Poliguay

Segunda de la Temporada

El Carrizal albergó la segunda fecha del motocross mendocino

Cocina de Alta Montaña

Gualtallary, el nuevo restaurante de Finca Las Divas

Nuevas Rutas

Arajet suma vuelos a Punta Cana y va por más frecuencias

El sistema de Estacionamiento Medido Digital en Mendoza sigue creciendo: ya supera los 100 mil usuarios registrados, registra más de 116 mil activaciones en 2026 y avanza hacia una nueva etapa con cámaras inteligentes para optimizar el uso del espacio en el microcentro.
En el éjido capitalino

Estacionamiento medido digital en Mendoza: superó los 100 mil usuarios y suma cámaras inteligentes

Colecta solidaria

Un estudiante de San Martín ganó una beca internacional y estudiará dos años en la India

Obra pública

San Rafael renovó más de 800 metros de redes de agua potable en Goudge para decenas de vecinos

Averiguación de muerte

Hallaron muerto a un hombre en un zanjón de Las Heras: investigan las causas del deceso

Solicitan información

Buscan a un joven desaparecido en Las Heras: qué se sabe del caso y cómo aportar información

Otra hispana en Canadá

Mafalda en Montreal: se inaugura la primera escultura permanente fuera del mundo hispanohablante

En Villa Nueva

San Martín campeón argentino junior: Mendoza hizo historia y copó el podio en hockey sobre patines

Muy buena convocatoria

«El Tejo nos une» reunió a más de 200 personas mayores

Un verdadero Lujo

Gym Planet, instalaciones de primer nivel y un gimnasio tope de gama

Sin Precedentes

Histórico: la gimnasta Delfina Estoco busca un lugar en el Mundial

Gran carrera

El Campeonato Enduro FIM en Mendoza vivió una gran II fecha