La Maratón Internacional reunirá a más de 11.000 corredores

La tradicional competencia se realizará este domingo 3 de mayo. Contará con circuitos de 42K, 21K, 10K y 4K. Se prevén cortes de tránsito en sectores clave para garantizar la seguridad durante el evento.

La Ciudad de Mendoza será nuevamente escenario de uno de los eventos deportivos más convocantes del calendario anual. La Maratón Internacional de Mendoza (MIM) 2026 se desarrollará este domingo 3 de mayo, entre las 8 y las 13, en los alrededores del Parque General San Martín. Contará con la participación de más de 11.000 corredores y corredoras provenientes de distintos puntos del país y del mundo.

La competencia ofrecerá recorridos de 42K, 21K, 10K y 4K, lo que permitirá la participación tanto de atletas profesionales como de aficionados. Esta diversidad de distancias amplía el alcance de la propuesta y fomenta la práctica deportiva en todos sus niveles.

El evento contará con la presencia del intendente de la Ciudad de Mendoza en el acto de premiación. Ulpiano Suarez acompañará la jornada que, año a año, reúne a miles de personas en torno al deporte y la vida saludable.

Cortes de tránsito

Cabe detallar, que con el objetivo de resguardar la seguridad de participantes y público, el domingo 3 se implementarán cortes de tránsito temporales en distintos sectores de la Ciudad. Las principales arterias afectadas serán:

Boulogne Sur Mer , desde Mariano Moreno hasta Emilio Civit

, desde Mariano Moreno hasta Emilio Civit Julio Argentino Roca y Emilio Civit, entre Paso de los Andes y Boulogne Sur Mer

Se recomienda a vecinos y conductores circular con precaución y optar por vías alternativas durante el desarrollo de la competencia.A lo largo de sus ediciones, la Maratón Internacional de Mendoza se ha posicionado como una de las pruebas más destacadas del país, con un recorrido que combina postales urbanas y paisajes naturales característicos de la provincia. Y un punto de llegada emblemático, como lo es el Parque General San Martín, que convoca tanto a deportistas como al público general.

Domingo en la Sarmiento: gastronomía, vinos y música

En este contexto, cabe también invitar a la nueva edición de Domingo en la Sarmiento, que se desarrollará desde las 11 de la mañana sobre la avenida Sarmiento, en el tramo comprendido entre calles Chile y Belgrano.

Esta importante arteria citadina se convertirá en peatonal por algunas horas del domingo 3 de mayo para que vecinos, turistas y visitantes puedan disfrutar de gastronomía, vino, música y producciones locales.