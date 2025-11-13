Noticias Mendoza

Cuando fluye el magma

Llegaron las cenizas del volcán Planchón-Peteroa a Malargüe

El fenómeno afecta principalmente la zona de Bardas Blancas, donde se percibe olor a azufre. Las autoridades no descartan que el material volcánico llegue al centro del departamento si cambian las condiciones del viento.

El Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), a través del Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV), emitió una alerta por la dispersión de cenizas provenientes del Complejo Volcánico Planchón-Peteroa, ubicado en la frontera entre Mendoza y Chile.

Aunque el volcán se mantiene en Nivel de Alerta Amarilla, continúa con una emisión sostenida de gases y cenizas, lo que ha encendido la preocupación en distintas zonas del sur provincial.

El riesgo para Mendoza de una posible erupción del volcán Planchón – Peteroa

Presencia de ceniza y olor a azufre en Bardas Blancas

Los reportes más recientes confirman que la pluma de ceniza alcanzó Bardas Blancas, en el departamento de Malargüe. En el lugar se detectó material particulado en suspensión y un intenso olor a azufre, lo que confirma el arribo de los subproductos de la actividad volcánica.

Monitoreo satelital y advertencias preventivas

La información fue verificada mediante imágenes satelitales del Centro de Asesoramiento de Cenizas Volcánicas (VAAC), que permiten seguir la trayectoria del material y anticipar posibles afectaciones en otras zonas.

En este contexto, el SEGEMAR advirtió que la ceniza en suspensión podría llegar a la ciudad de Malargüe, dependiendo de la dirección y rotación del viento durante las próximas horas.

