La Policía Rural y Bromatología de Las Heras decomisaron carne vacuna, porcina, achuras y conservas sin certificación ni condiciones sanitarias. Un caso que expone los riesgos de la economía informal alimentaria y la necesidad urgente de que los consumidores sepan protegerse.

En tiempos donde cada peso cuenta y las familias argentinas ajustan presupuestos al límite, la tentación de comprar más barato puede convertirse en una trampa mortal. El reciente operativo en Las Heras, donde se decomisaron 200 kilos de productos cárnicos en condiciones irregulares, es apenas la punta del iceberg de un problema que crece al ritmo de la crisis económica: la proliferación de alimentos sin control sanitario que ponen en riesgo la salud de quienes menos pueden pagar.

EL HALLAZGO QUE ENCIENDE LAS ALARMAS

El operativo realizado por la Policía Rural, en el marco del Plan Estratégico contra el Abigeato, reveló una situación que se repite en múltiples puntos del país. En cámaras frigoríficas y mostradores de un comercio lasherino se almacenaban:

Cortes vacunos sin certificación de origen

Carne de cerdo sin control bromatológico

Achuras sin trazabilidad

Salsas artesanales sin rotulado ni registro sanitario

Todos estos productos, destinados a la venta y consumo humano, carecían de las condiciones mínimas de seguridad alimentaria. La mercadería fue trasladada a la Planta de Tratamiento de Residuos de El Borbollón para su destrucción bajo supervisión técnica, pero una pregunta queda flotando: ¿cuánta carne en similares condiciones ya llegó a las mesas de las familias mendocinas?

LA CRISIS COMO CALDO DE CULTIVO

Argentina atraviesa una de sus crisis económicas más severas de las últimas décadas. Con índices de pobreza en aumento y salarios que no alcanzan para cubrir la canasta básica, muchas familias se ven empujadas hacia circuitos informales de comercialización donde los precios son menores… pero también lo son los controles.

El problema no es nuevo, pero se agrava con la urgencia económica:

Comercios que venden carne “sin papeles” a precio reducido

Ferias informales donde la trazabilidad es inexistente

Carnicerías de barrio que ofrecen cortes “de confianza” sin habilitación

Grupos de WhatsApp que promocionan “media res barata” directo del campo

En este contexto, el consumidor vulnerable se convierte en el eslabón más débil de una cadena que puede terminar en intoxicaciones graves, enfermedades transmitidas por alimentos o incluso la muerte.

LO QUE ESTÁ EN JUEGO: TU SALUD Y LA DE TU FAMILIA

Consumir carne sin certificación sanitaria no es solo ilegal: es extremadamente peligroso. Los riesgos incluyen:

Contaminación bacteriana:

Salmonella: causa diarrea severa, fiebre y calambres abdominales

E. coli: puede provocar insuficiencia renal, especialmente en niños

Listeria: particularmente peligrosa para embarazadas y adultos mayores

Enfermedades parasitarias:

Triquinosis: proveniente de carne de cerdo sin control, puede ser fatal

Toxoplasmosis: riesgo de malformaciones fetales en embarazadas

Tenia: parásitos intestinales de largo plazo

Contaminación química:

Residuos de antibióticos y hormonas no controlados

Conservantes ilegales y sustancias tóxicas

Ausencia de cadena de frío adecuada

CÓMO PROTEGERTE: GUÍA PRÁCTICA PARA EL CONSUMIDOR

En contexto de crisis, la información se convierte en tu mejor herramienta de defensa. Aquí está lo que necesitás saber para proteger a tu familia:

ANTES DE COMPRAR:

✅ Exigí documentación:

Todo comercio debe exhibir habilitación municipal visible

La carne debe tener sellos de inspección veterinaria (SENASA o provincial)

Pedí siempre la factura o ticket

✅ Observá las condiciones del lugar:

Limpieza general del establecimiento

Cámaras frigoríficas funcionando correctamente

Mesadas y utensilios en buen estado

Personal con indumentaria limpia y apropiada

✅ Verificá la carne antes de comprar:

Color: debe ser rojo brillante (vacuna) o rosado claro (cerdo)

Olor: fresco, sin olores ácidos o amoniacales

Textura: firme al tacto, no viscosa ni pegajosa

Empaque: si está envasada, sin roturas ni líquidos acumulados

SEÑALES DE ALARMA – NO COMPRES SI:

🚫 El precio es “demasiado bueno para ser verdad” 🚫 No hay sellos ni certificaciones visibles 🚫 El vendedor se niega a darte factura 🚫 La carne tiene color grisáceo, verdoso o manchas oscuras 🚫 Desprende olor desagradable o rancio 🚫 Está a temperatura ambiente o el freezer no funciona correctamente 🚫 El comercio no tiene cartel de habilitación municipal

SI YA COMPRASTE:

En casa, antes de cocinar:

Revisá nuevamente color, olor y textura

Descartá cualquier pieza sospechosa (no la laves ni intentes “salvarla”)

Si tenés dudas, NO la consumas: tu salud vale más que el dinero invertido

Temperatura de cocción segura:

Carne vacuna: 63°C en el centro (no debe verse rosada)

Carne de cerdo: 71°C (cocción completa, sin zonas rosadas)

Carne molida: 71°C (mayor riesgo de contaminación)

TUS DERECHOS COMO CONSUMIDOR

Muchos argentinos desconocen que tienen derechos protegidos por ley, incluso en contexto de crisis:

Ley de Defensa del Consumidor (24.240):

Derecho a información clara y veraz sobre los productos

Derecho a la salud y seguridad en el consumo

Derecho a reclamar y ser indemnizado por daños

Ley Nacional de Alimentos (18.284):

Todos los alimentos deben cumplir condiciones higiénico-sanitarias

La venta de alimentos sin control es un delito

Podés denunciar comercios irregulares anónimamente

¿Dónde denunciar?

Bromatología municipal de tu departamento

Defensa del Consumidor (0800-666-1518)

Dirección de Fiscalización de Mendoza

SENASA (si sospechás de faena clandestina)

EL CASO LAS HERAS: QUÉ PASÓ DESPUÉS

Tras el decomiso, el comercio de Las Heras quedó bajo actuaciones judiciales por infracción a la Ley Nacional de Alimentos 18284. Los 200 kilos de productos fueron desnaturalizados (convertidos en residuos no recuperables) para evitar que reingresen al circuito de consumo.

Pero la pregunta persiste: ¿cuántos comercios similares operan sin control en Mendoza y el resto del país?

La respuesta es inquietante. Con recursos municipales limitados y equipos de inspección reducidos por ajustes presupuestarios, los controles bromatológicos no alcanzan a cubrir la totalidad de los puntos de venta, especialmente en la economía informal.

UN LLAMADO A LA RESPONSABILIDAD COLECTIVA

La crisis económica no puede convertirse en una excusa para poner en riesgo la salud pública. Este caso nos interpela a todos:

A las autoridades:

Intensificar controles preventivos, no solo reactivos

Facilitar canales de denuncia ciudadana

Informar públicamente sobre comercios clausurados

A los comerciantes:

Mantener estándares sanitarios incluso en tiempos difíciles

La habilitación y certificación no son “papeles molestos”, son garantías de vida

A los consumidores:

No normalizar la compra de productos sin control

Denunciar situaciones irregulares

Compartir información que pueda prevenir tragedias

EL MENSAJE FINAL

En tiempos de crisis, cuidar tu salud es también cuidar tu economía. Una intoxicación alimentaria puede significar:

Gastos médicos inesperados

Días sin poder trabajar

Riesgo de complicaciones graves

Secuelas a largo plazo

Ese ahorro de unos pesos en carne “barata” puede terminar costando muchísimo más en sufrimiento y dinero.

La historia del decomiso en Las Heras no es solo una noticia policial: es una advertencia que todos debemos escuchar.

IMPORTANTE: Si consumiste carne sospechosa y presentás síntomas como diarrea intensa, vómitos, fiebre o dolor abdominal severo, consultá inmediatamente a un centro de salud. No te automediques.

📞 Líneas útiles: