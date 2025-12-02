El E.Mo.P. fijó para el 29 de diciembre de 2025 la audiencia anual que define la estructura de costos del sistema de transporte público. El debate no implica automáticamente un aumento del boleto.

El Directorio del Ente de la Movilidad Provincial (E.Mo.P.) convocó a una Audiencia Pública clave para analizar la estructura de costos del transporte público de pasajeros en Mendoza. La instancia se realizará el lunes 29 de diciembre de 2025, a las 9:00, en la Sala Vilma Rúpolo del Espacio Cultural Julio Le Parc, en Guaymallén, y será determinante para actualizar el valor real de operación del sistema.

¿Qué se discutirá en la Audiencia Pública del E.Mo.P.?

El eje central será la “actualización del costo del servicio” para el transporte urbano, media y larga distancia, y el sistema de bicicletas públicas Bicitran. La convocatoria responde al pedido de los operadores, que solicitaron una revisión por las variables económicas registradas desde la entrada en vigencia del Decreto 189/25.

¿Qué estudios técnicos se presentarán?

La Subdirección de Tarifas del organismo ya completó los análisis técnicos para cada modalidad. Estos documentos serán la base del debate y permitirán estimar cuánto cuesta realmente prestar cada servicio.

¿La revisión de costos implica una suba del boleto?

No necesariamente. Aunque la audiencia define el costo que tienen las empresas para operar, cualquier decisión sobre el precio que paga el usuario depende del Poder Ejecutivo. Desde el E.Mo.P. remarcaron que esta instancia no determina por sí sola un aumento tarifario.

¿Por qué la Audiencia Pública es obligatoria?

La normativa establece que debe realizarse una vez al año y es un paso indispensable para mantener actualizado el esquema de costos. Además, garantiza la participación ciudadana y el derecho a la información adecuada y veraz, tal como indica el artículo 42 de la Constitución Nacional.

¿Cuándo fue el último aumento del boleto en Mendoza?

El último incremento se conoció el 31 de octubre y fue del 40%, aplicado en dos etapas: desde el 10 de noviembre y desde el 1 de enero de 2026. En el Área Metropolitana del Gran Mendoza, incluido el Metrotranvía Urbano, la tarifa general pasará de 1.000 a 1.200 pesos en noviembre y a 1.400 pesos desde enero.