Mendoza Propone

La competencia reunirá a deportistas de distintas categorías en una jornada de alto nivel técnico, con cronometraje electrónico, medición oficial del viento y premios para los mejores clasificados.

Mendoza será escenario de una importante cita del atletismo regional con la realización de un torneo que convocará a atletas de toda Cuyo en las categorías U16, U18, U20, Mayores y Másteres. El certamen, organizado de manera conjunta por la Universidad Nacional de Cuyo y la Asociación Mendocina de Atletas Máster (AMAM), promete una jornada de competencia de alto nivel y celebración deportiva.

Un torneo con estándares técnicos de primer nivel

La competencia contará con la fiscalización de la Asociación Mendocina de Atletismo (AMA), además de cronometraje electrónico y medición oficial del viento, herramientas fundamentales para garantizar la validez y precisión de las marcas obtenidas por los participantes.

Estos recursos permiten que los resultados registrados cumplan con los estándares exigidos en competencias oficiales, brindando mayor jerarquía al encuentro y mejores condiciones para los atletas que buscarán mejorar sus registros personales.

Qué disciplinas formarán parte de la competencia

El programa deportivo incluye una amplia variedad de pruebas para damas y caballeros.

Los participantes podrán competir en disciplinas de velocidad, medio fondo, fondo, marcha atlética, lanzamientos, saltos y relevos, ofreciendo oportunidades para atletas de diferentes especialidades y edades.

La diversidad de pruebas convierte al certamen en uno de los encuentros más completos del calendario atlético mendocino y regional.

Habrá premios para los mejores atletas

Desde la organización informaron que se entregarán premios a los tres mejores clasificados de cada prueba y categoría tanto en Mayores como en Másteres.

La premiación buscará reconocer el esfuerzo y rendimiento de los deportistas que llegarán desde distintos puntos de Mendoza y otras provincias cuyanas para participar de esta destacada jornada deportiva.

Cómo y hasta cuándo inscribirse

Las inscripciones estarán habilitadas hasta el martes 11 de agosto y deberán realizarse exclusivamente de manera online.

Los organizadores aclararon que no se aceptarán inscripciones el día del torneo debido a que cada dorsal será confeccionado de manera personalizada con el apellido de cada atleta, lo que requiere una planificación previa.

Por ese motivo, se recomienda a los interesados completar el trámite con anticipación para asegurar su participación.

A qué hora comenzará la actividad

La jornada deportiva se iniciará a las 8.30 con la reunión de jueces y la acreditación de los competidores.

Posteriormente, a las 9.20, se disputará la primera prueba del programa: los 5.000 metros llanos masculinos, marcando el inicio oficial de una intensa agenda atlética.

Habrá alojamiento para delegaciones visitantes

Pensando en facilitar la participación de atletas provenientes de otros departamentos y provincias, la organización dispondrá de alojamiento a bajo costo en el gimnasio de la Municipalidad de Capital.

Las delegaciones interesadas en obtener información sobre hospedaje, logística y organización podrán comunicarse con Johana al 2616170201.

Una jornada para celebrar el atletismo mendocino

Además del aspecto competitivo, el encuentro servirá para conmemorar un nuevo aniversario de la Asociación Mendocina de Atletas Máster, institución que trabaja desde hace años en la promoción del atletismo en la provincia.

La competencia promete reunir a destacados exponentes del atletismo cuyano en una jornada que combinará rendimiento deportivo, integración entre atletas y celebración de una disciplina que continúa creciendo en Mendoza.