La provincia que ganó el premio a la Mejor Campaña Turística de Argentina ahora ofrece hospedaje, comida y visitas a bodegas a precios casi sin competencias. Más de 80 establecimientos ya adhirieron a “Manso Alojamiento”.

Mientras otras provincias apenas anuncian sus temporadas estivales, Mendoza ya está jugando en otra liga. El Ente Mendoza Turismo (Emetur) acaba de lanzar Manso Alojamiento, una propuesta disruptiva que ofrece habitación doble con desayuno por un máximo de $100.000, con opciones que arrancan desde los $45.000 la noche.

No es un descuento aislado ni una promoción de último momento. Es el tercer pilar de una estrategia integral que viene revolucionando el turismo argentino desde agosto 2024 y que ya cosechó un reconocimiento nacional: el premio FED a la Mejor Campaña Publicitaria de Turismo de Argentina.

Manso Alojamiento: 80 Opciones en Toda la Provincia

La nueva campaña ya cuenta con alrededor de 80 establecimientos adheridos en su primera etapa, distribuidos estratégicamente en todas las regiones de Mendoza:

✅ Hoteles de 1 a 3 estrellas

✅ Cabañas familiares

✅ Domos de experiencia única

✅ Aparts para estadías prolongadas

✅ Hosterías boutique

¿Cómo funciona?

Precio máximo: $100.000 por noche en habitación doble con desayuno

$100.000 por noche en habitación doble con desayuno Precio mínimo encontrado: Desde $45.000

Desde $45.000 Cobertura: Toda la provincia de Mendoza

Toda la provincia de Mendoza Vigencia: Temporada estival 2024-2025

Temporada estival 2024-2025 Dónde consultar: www.mendoza.tur.ar/manso-alojamiento

“Esta campaña ha ayudado mucho a ordenar las acciones promocionales y, sobre todo, a fomentar la cooperación público-privada para trabajar en equipo”, destacó Edmundo Day, vicepresidente de Hotelería de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza (AEHGA).

La Estrategia Triple que Está Cambiando el Juego

Manso Alojamiento no llegó solo. Es la culminación de una estrategia de tres frentes que Mendoza viene ejecutando con precisión quirúrgica:

🍽️ 1. Manso Menú: La Gastronomía al Alcance de Todos

Lanzamiento: 15 de agosto de 2024

Precio actual: Hasta $35.000 (ajustado desde $30.000)

Incluye: Almuerzos y cenas completos

Vigencia: Extendida hasta el 15 de febrero de 2025

Lo que iba a durar hasta octubre se transformó en un éxito rotundo que obligó a extenderlo. Los restaurantes de toda la provincia diseñaron menús especiales que democratizaron la experiencia gastronómica mendocina.

El ajuste de precio a $35.000 (desde el 14 de noviembre) responde a una renovación de cartas y al incremento de costos del sector, pero muchas propuestas mantienen precios muy inferiores.

👉 Consultá opciones: www.mendoza.tur.ar/manso-menu

🍷 2. Mansa Bodega: Enoturismo sin Excusas

Lanzamiento: 9 de octubre de 2024

Precio: Hasta $15.000

Incluye: Visita guiada + degustación

Vigencia: Extendida hasta el 15 de febrero de 2025

Bonus: Algunos establecimientos ofrecen beneficios extras

La propuesta que iba a terminar el 31 de octubre también se extendió por demanda popular, manteniendo el precio original. Mendoza, capital mundial del Malbec, ahora es accesible para todos los bolsillos.

👉 Explorá bodegas: www.mendoza.tur.ar/mansa-bodega

Por Qué Esta Estrategia es Diferente (y Por Qué Funciona)

🏆 Reconocimiento Nacional

La campaña publicitaria viral “Mendoza, manso destino” obtuvo el premio FED como Mejor Campaña Publicitaria de Turismo de la Argentina, consolidando a Mendoza como referente nacional en creatividad y promoción turística.

No es solo marketing. Es una transformación de cómo se piensa y ejecuta el turismo provincial en Argentina.

🤝 Alianza Público-Privada Real

“Manso Menú, Mansa Bodega y ahora Manso Alojamiento forman parte de una estrategia integral que busca que mendocinos y turistas nacionales e internacionales disfruten más y mejor de nuestra provincia, con opciones claras, accesibles y de calidad”, explicó Gabriela Testa, presidenta del Emetur.

La clave está en dos palabras: trabajo conjunto. Sector público y privado alineados en objetivos comunes, no compitiendo por protagonismo.

🎯 Segmentación Inteligente

“Manso Alojamiento busca generar atractivo, principalmente, en los segmentos de 1 a 3 estrellas, cabañas, hosterías y demás, en establecimientos de toda la provincia”, agregó Day.

No intentan competir con el lujo cinco estrellas. Apuntan al turismo familiar, de parejas jóvenes, viajeros nacionales y el segmento que representa el 70% del mercado turístico argentino.

El Timing Perfecto: Mendoza se Adelanta al Verano

A nivel nacional, estas acciones son de las primeras que una provincia lanza de cara al verano 2024-2025. Mientras otros destinos todavía definen estrategias, Mendoza ya tiene:

✅ Más de 80 alojamientos adheridos

✅ Cientos de restaurantes activos en Manso Menú

✅ Decenas de bodegas ofreciendo experiencias accesibles

✅ Una campaña publicitaria premiada como respaldo

✅ Extensiones de programas por demanda popular (señal inequívoca de éxito)

Impacto Real: Números que Hablan

Aunque el Emetur no ha revelado cifras oficiales completas, los indicadores son elocuentes:

📈 Extensión de campañas: Lo que iba a durar 2-3 meses se extendió hasta febrero

📈 Adhesión masiva: 80 alojamientos en la primera etapa (y sumando)

📈 Ajuste de precios a pedido del sector: Los gastronómicos pidieron subir el tope porque la demanda justifica renovar las cartas

📈 Cobertura nacional: Medios de todo el país replicando la noticia

“Estas iniciativas buscan fortalecer la actividad turística, atrayendo la atención de distintos segmentos de consumidores turísticos y generar mayor movimiento”, señaló Testa.

Cómo Aprovechar las Tres Promociones en un Solo Viaje

🎁 El Combo Perfecto Mendocino

Imaginá este plan para un fin de semana largo:

VIERNES

Llegada y check-in con Manso Alojamiento : Desde $45.000/noche

: Desde $45.000/noche Cena con Manso Menú: Hasta $35.000 por persona

SÁBADO

Desayuno incluido en el alojamiento

Tour de bodegas con Mansa Bodega : $15.000 por persona

: $15.000 por persona Cena romántica con Manso Menú: $35.000 por persona

DOMINGO

Desayuno incluido

Almuerzo de despedida con Manso Menú: $35.000 por persona

Costo estimado por pareja (2 noches):

Alojamiento: $90.000 – $200.000 (2 noches)

Comidas: $210.000 (3 comidas x 2 personas)

Bodegas: $30.000 (2 personas)

Total aproximado: $330.000 – $440.000

Un fin de semana completo en Mendoza, con alojamiento, todas las comidas y experiencia de bodega, por menos de lo que cuesta una semana de supermercado para una familia.

Cómo Sumarse: Información para Prestadores Turísticos

¿Tenés un establecimiento gastronómico, bodega o alojamiento registrado en el Emetur? Podés sumarte a través de estos formularios oficiales:

📋 Formularios de Inscripción:

Manso Menú:

Formulario de adhesión

Mansa Bodega:

Formulario de adhesión

Manso Alojamiento:

Formulario de adhesión

Requisito: Estar registrado en el Emetur como prestador turístico habilitado.

Lo que Otras Provincias Deberían Aprender de Mendoza

Esta estrategia marca un antes y después en cómo las provincias argentinas pueden potenciar su turismo:

✅ Las Claves del Éxito Mendocino:

Visión integral: No es una promo aislada, son tres acciones coordinadas Precios reales: No son “desde” imposibles, son techos respetables Participación masiva: No son 5 lugares, son decenas/cientos Alianza genuina: Público y privado trabajando juntos de verdad Marketing creativo: Una campaña viral que ganó premios nacionales Flexibilidad: Capacidad de extender lo que funciona Timing estratégico: Lanzamiento anticipado para captar la demanda temprana

❌ Lo que NO hicieron (y que muchos hacen):

Anunciar promociones imposibles de conseguir

Limitar a 3-4 establecimientos de alto perfil

Lanzar sin coordinación público-privada

Copiar sin adaptar a la realidad local

Anunciar tarde, cuando la competencia ya captó el mercado

El Efecto Dominó: Cómo Esto Cambia la Industria

Si Mendoza mantiene el ritmo y otras provincias no replican estrategias similares, el efecto puede ser devastador para destinos competidores:

🔴 Salta, Córdoba, Patagonia enfrentarán un competidor provincial con:

Precios más claros y competitivos

Mayor cantidad de opciones

Marketing superior

Coordinación público-privada efectiva

🟢 Para Mendoza, esto significa:

Temporada estival extendida

Menor estacionalidad

Turistas que regresan (fidelización)

Mayor derrame económico en toda la provincia

Posicionamiento como líder nacional

Mendoza en Números: El Gigante Turístico que Despertó

Para entender la magnitud de esta estrategia, hay que mirar el contexto:

🍷 Capital mundial del Malbec

🏔️ Hogar del Aconcagua (6.961 msnm – techo de América)

🎿 Principal destino de esquí de Argentina

🌡️ 300 días de sol al año

🍇 Más de 1.200 bodegas registradas

⭐ Destino preferido de turistas chilenos, brasileños y estadounidenses en Argentina

Con estos activos, la estrategia “Mansa” no es solo inteligente: es imbatible.

El Futuro: ¿Qué Sigue Después de Manso Alojamiento?

Si la provincia mantiene el patrón de innovación, podríamos ver próximamente:

🔮 Posibles próximas acciones:

Manso Transporte (traslados y excursiones)

Mansa Aventura (rafting, cabalgatas, trekking)

Manso Ski (pases de temporada accesibles)

Mansa Cultura (teatro, museos, eventos)

Lo que está claro es que Mendoza encontró una fórmula ganadora: accesibilidad + calidad + coordinación = éxito turístico.

Conclusión: Mendoza No Compite, Lidera

Esta no es solo una estrategia de precios. Es una declaración de principios sobre cómo se debe hacer turismo en Argentina:

✅ Con visión de largo plazo

✅ Con participación genuina del sector privado

✅ Con creatividad en el marketing

✅ Con precios reales y accesibles

✅ Con opciones para todos los segmentos

✅ Con timing estratégico

✅ Con flexibilidad para potenciar lo que funciona

Mientras otras provincias siguen pensando en el turismo como un sector más, Mendoza lo convirtió en una industria estratégica provincial.

Y los resultados hablan por sí mismos: campañas extendidas por éxito popular, premios nacionales, adhesión masiva del sector privado y un posicionamiento como referente nacional indiscutido.

¿Manso destino? No. Mendoza es el destino que está cambiando las reglas del juego turístico argentino.

