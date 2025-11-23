Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Estado del tiempo

Mendoza se enfrenta a una alerta de calor para los próximos días

Mendoza atraviesa un período de ascenso térmico sostenido, con jornadas calurosas, tormentas aisladas y un posible frente frío hacia el final de la próxima semana. Estas son las temperaturas y condiciones día por día.

El calor seguirá ganando protagonismo en Mendoza durante los próximos días. Según Contingencias Climáticas, se espera una semana marcada por temperaturas elevadas, baja humedad y el avance progresivo de aire cálido desde el norte patagónico y la región cuyana.

¿Cómo estará el tiempo este domingo en Mendoza?

El domingo será caluroso y algo nublado, con vientos moderados del noreste e inestabilidad en cordillera.
Máxima de 35°C y mínima de 16°C.

¿Qué se espera para el lunes?

El lunes continuará caluroso y algo nublado, con vientos moderados del noreste y tormentas hacia la noche. También habrá inestabilidad en cordillera.
Máxima de 36°C y mínima de 18°C.

¿Cómo estará el martes?

El martes seguirá caluroso y algo nublado, con vientos de dirección variable y tormentas nocturnas. La cordillera mantendrá condiciones inestables.
Máxima de 36°C y mínima de 19°C.

¿Por qué aumenta tanto la temperatura esta semana?

El ascenso térmico responde al avance de aire cálido procedente del norte patagónico y del centro del país. Este fenómeno podría generar temperaturas entre 4°C, 5°C y hasta 10°C por encima del promedio climatológico hacia mediados de la semana.

La combinación de cielo con poca nubosidad, viento del norte y baja humedad favorece el rápido calentamiento durante el día y noches más templadas, consolidando una fase cálida persistente que se prolongará varios días.

¿Qué zonas del país serán las más afectadas por el calor?

El calor más intenso comenzará en el norte de la Patagonia y el centro del país, donde el ascenso térmico será más temprano.
Desde el miércoles, el núcleo cálido se desplazará hacia el norte argentino, donde se registrarán los desvíos más importantes respecto de los valores normales.

En la Patagonia el aumento térmico también será notable, aunque menos intenso, acompañado de cielo mayormente despejado.

¿Cuándo podría llegar un cambio importante en el tiempo?

Recién hacia el viernes se prevé el ingreso de un sistema frontal frío desde el sur. Este frente avanzará primero sobre la Patagonia y luego sobre la región pampeana, provocando un cambio en la dirección del viento y el regreso de condiciones más inestables.

El avance frontal podría generar lluvias, chaparrones y tormentas aisladas en el norte patagónico y sectores de la región pampeana. Aún falta confirmar su alcance y organización, según actualizaciones de Meteored.

¿Seguirá el calor hasta ese momento?

Sí. Hasta el ingreso del frente frío, el patrón dominante en Mendoza será de viento del norte, cielo despejado, baja humedad y temperaturas muy elevadas. Se recomienda seguir de cerca los próximos reportes oficiales ante posibles cambios en la intensidad del frente y su impacto en el centro del país.

También puedes leer

Guaymallén

Qué pasará en la investigación por el presunto abuso a una niña de 9

San Martín

¿Qué se sabe de la muerte de Gastón Valestra, señalado por un esquema de inversiones?

Lavalle

Un ciclista murió y dos mujeres resultaron heridas tras ser atropellados en la ruta 142

Hockey sobre patines

Casa de Italia venció a Palmira y es el nuevo campeón de Mendoza

Great Wine Capitals

Proyectos mendocinos que compiten en los premios internacionales de enoturismo

Estado del tiempo

Mendoza se enfrenta a una alerta de calor para los próximos días

Te puede interesar

Ingresos per cápita

Recursos federales: ¿Cómo está Mendoza respecto a las demás provincias?

Guaymallén

Qué pasará en la investigación por el presunto abuso a una niña de 9

San Martín

¿Qué se sabe de la muerte de Gastón Valestra, señalado por un esquema de inversiones?

Lavalle

Un ciclista murió y dos mujeres resultaron heridas tras ser atropellados en la ruta 142

Hockey sobre patines

Casa de Italia venció a Palmira y es el nuevo campeón de Mendoza

Great Wine Capitals

Proyectos mendocinos que compiten en los premios internacionales de enoturismo

Estado del tiempo

Mendoza se enfrenta a una alerta de calor para los próximos días

Cambios en el Gabinete

Quiénes reemplazarán a Patricia Bullrich y Luis Petri: el Gobierno confirmó sucesores

Rivadavia

El carpintero y su hijo del corazón que transformaron retazos en un éxito nacional

CIAT Tunuyán

Piden modernización, menos impuestos y obras clave para el Valle de Uco

Presidencia radical

Sucesión de Lousteau: la UCR llega al plenario en diciembre con una fuerte disputa interna

Bienestar animal

Huella Consciente: el proyecto mendocino declarado de interés provincial

Las Heras

Un incendio afectó varias viviendas y vehículos en un pasaje comunitario

Estado del tiempo

Se espera que este sábado sea una jornada con calor en Mendoza

Elecciones 2026

Primeros movimientos de alianzas políticas frente a las elecciones municipales

Estación Eloy Guerrero

Violento asalto a la familia dueña de una estación de servicio en San Martín

Apoyando al Tomba

¿Qué dijo Mario Contreras sobre su posible regreso a Godoy Cruz tras el descenso?

Problemática social

¿Por qué crece la preocupación por los suicidios en mujeres policías en Mendoza?

Agenda cargada

Actividades en Ciudad durante el finde XXL: astronomía, ferias y más

Guaymallén

Qué reveló el primer informe médico sobre la niña de 9 años supuestamente abusada