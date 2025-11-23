Mendoza se enfrenta a una alerta de calor para los próximos días

Mendoza atraviesa un período de ascenso térmico sostenido, con jornadas calurosas, tormentas aisladas y un posible frente frío hacia el final de la próxima semana. Estas son las temperaturas y condiciones día por día.

El calor seguirá ganando protagonismo en Mendoza durante los próximos días. Según Contingencias Climáticas, se espera una semana marcada por temperaturas elevadas, baja humedad y el avance progresivo de aire cálido desde el norte patagónico y la región cuyana.

¿Cómo estará el tiempo este domingo en Mendoza?

El domingo será caluroso y algo nublado, con vientos moderados del noreste e inestabilidad en cordillera.

Máxima de 35°C y mínima de 16°C.

¿Qué se espera para el lunes?

El lunes continuará caluroso y algo nublado, con vientos moderados del noreste y tormentas hacia la noche. También habrá inestabilidad en cordillera.

Máxima de 36°C y mínima de 18°C.

¿Cómo estará el martes?

El martes seguirá caluroso y algo nublado, con vientos de dirección variable y tormentas nocturnas. La cordillera mantendrá condiciones inestables.

Máxima de 36°C y mínima de 19°C.

¿Por qué aumenta tanto la temperatura esta semana?

El ascenso térmico responde al avance de aire cálido procedente del norte patagónico y del centro del país. Este fenómeno podría generar temperaturas entre 4°C, 5°C y hasta 10°C por encima del promedio climatológico hacia mediados de la semana.

La combinación de cielo con poca nubosidad, viento del norte y baja humedad favorece el rápido calentamiento durante el día y noches más templadas, consolidando una fase cálida persistente que se prolongará varios días.

¿Qué zonas del país serán las más afectadas por el calor?

El calor más intenso comenzará en el norte de la Patagonia y el centro del país, donde el ascenso térmico será más temprano.

Desde el miércoles, el núcleo cálido se desplazará hacia el norte argentino, donde se registrarán los desvíos más importantes respecto de los valores normales.

En la Patagonia el aumento térmico también será notable, aunque menos intenso, acompañado de cielo mayormente despejado.

¿Cuándo podría llegar un cambio importante en el tiempo?

Recién hacia el viernes se prevé el ingreso de un sistema frontal frío desde el sur. Este frente avanzará primero sobre la Patagonia y luego sobre la región pampeana, provocando un cambio en la dirección del viento y el regreso de condiciones más inestables.

El avance frontal podría generar lluvias, chaparrones y tormentas aisladas en el norte patagónico y sectores de la región pampeana. Aún falta confirmar su alcance y organización, según actualizaciones de Meteored.

¿Seguirá el calor hasta ese momento?

Sí. Hasta el ingreso del frente frío, el patrón dominante en Mendoza será de viento del norte, cielo despejado, baja humedad y temperaturas muy elevadas. Se recomienda seguir de cerca los próximos reportes oficiales ante posibles cambios en la intensidad del frente y su impacto en el centro del país.