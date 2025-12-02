Metrotranvía de Mendoza: la Etapa III avanza y supera el 68% de ejecución

La ampliación del sistema ferroviario urbano progresa con obras civiles y electromecánicas en paralelo. Ya se colocaron casi 10 mil metros de vía nueva y avanzan los trabajos en pasos a nivel, paradores y catenaria.

La Etapa III de ampliación del Metrotranvía de Mendoza alcanzó un avance del 68,42% en los departamentos de Godoy Cruz y Luján de Cuyo, según confirmaron la Sociedad de Transporte de Mendoza (STM) y el Gobierno provincial. El proyecto avanza en simultáneo con obras civiles y electromecánicas a lo largo de toda la traza, consolidándose como una de las obras de movilidad más importantes del Gran Mendoza.

¿Qué avances registran las obras civiles de la Etapa III?

Según la STM, ya se completó la preparación del terreno en casi toda la traza: desmalezado, terraplenes y conformación de la subrasante. Solo restan tareas en la Estación Benegas y en el parador Pueyrredón.

Además, ya se instalaron 9.800 metros de vía nueva, combinando sectores de vía doble y simple, con trabajos finales de balasto, nivelación y alineación aún en ejecución.

¿Cómo progresan los pasos a nivel y los paradores?

Los pasos a nivel muestran avances significativos: la preparación del terreno y las conducciones subterráneas están prácticamente completas. En estaciones como Chacabuco, Derqui, Paraná o Rivadavia ya se colocó la enrieladura.

Respecto a los paradores, Chacabuco, Rivadavia, San Vicente y Carrodilla ya están terminados. Continúan en obra Pueyrredón, Benegas y Besares.

¿Qué grado de avance tienen los trabajos electromecánicos?

El montaje de infraestructura para la catenaria supera el 90% entre Beltrán y Liniers, incluyendo la colocación de columnas y el inicio del montaje de ménsulas.

También avanzan las tareas en las cuatro subestaciones rectificadoras y locales técnicos, con excepción del sector de Pueyrredón.

¿Qué impacto tendrá la ampliación del Metrotranvía?

El Gobierno provincial y la STM remarcan que la extensión del Metrotranvía permitirá mejorar la conectividad entre Godoy Cruz y Luján de Cuyo, además de fortalecer el compromiso con un sistema de transporte sostenible, moderno y de calidad, capaz de atender a miles de usuarios diarios.