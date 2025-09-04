Noticias Mendoza

Mendoza
Adiós al papel

Millonaria inversión en Mendoza para digitalizar el sistema de Salud

La compra para que Mendoza logre digitalizar su sistema de Salud incluye equipos como computadoras, notebooks y tablets. La idea es que los pacientes tengan historial clínico digital y accesibles.

El gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Salud, Rodolfo Montero, presentaron el equipamiento informático adquirido por la provincia. Se trata de la mayor compra tecnológica en la historia del Ministerio de Salud, con una inversión de 2.000 millones de pesos.

En total, Mendoza incorporó 865 computadoras de escritorio, 1.050 notebooks y 525 tablets. La mitad ya se encuentra en funcionamiento en hospitales y centros de salud, y en esta última entrega se sumaron 474 computadoras de escritorio, 500 notebooks y 200 tablets provenientes de Dinamarca.

El Gobernador destacó la adquisición de equipamiento destinados para el sistema de Salud. “Incorporamos mayor tecnología para poder atender mejor a los pacientes del sistema de salud. Estamos incorporando también 10 tótems para los turnos, incluso adaptados para personas con movilidad reducida. Esta es la mayor inversión de Mendoza en tecnología para la salud”.

Por su parte el ministro Rodolfo Montero adelantó que irá entregando el equipamiento a hospitales y centros de salud. “Esto pretende fortalecer todo el proceso de transformación digital, ir entregando equipamiento en los distintos hospitales de la provincia y en los centros de salud y con esto ayudar a acelerar ese proceso para que las personas puedan tener su historia clínica en el celular”.

Además, destacó que la digitalización del sistema de salud abrirá la posibilidad de utilizar inteligencia artificial para recomendar planes de nutrición, planes de ejercicio, recordatorios de medicación y estrategias de prevención. En ese sentido, Montero dijo que “el propósito es empoderar a los pacientes, mejorar la prevención y contar con mejor información en el sistema para tomar decisiones más eficientes”.

La adquisición se concretó a través de un esquema mixto: la mitad mediante licitación pública nacional y la otra mitad a través de la Oficina de Naciones Unidas para Proyectos (UNOPS), lo que permitió acceder a mejores precios en el mercado internacional y garantizar la transparencia del proceso.

Con esta incorporación, Mendoza afianza su estrategia de salud digital, que tiene como ejes la accesibilidad, la integralidad de los servicios y la interoperabilidad de los sistemas. Los nuevos equipos serán distribuidos en todo el sistema sanitario provincial, desde centros de salud rurales hasta quirófanos de hospitales de alta complejidad, asegurando conectividad y gestión ágil de la información.

