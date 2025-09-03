El peronismo mendocino presentó pedidos de informes en la Legislatura para que la obra social y el Ministerio de Salud local explique contratos con la empresa, involucrada en la trama de supuestas coimas del Gobierno nacional.

El jefe de la bancada de Diputados peronistas en Mendoza, Germán Gómez, afirmó ante Ciudadano.News que elevó pedidos de informes tanto a la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP), como al Ministerio de Salud de la Provincia, para que responda qué relación existe con la Droguería Suizo Argentina.

Se trata de la empresa de la familia Kovalivker, involucrada en una investigación de la Justicia federal por supuestas coimas en un entramado que llegaría incluso hasta los despachos de la Casa Rosada.

“Queremos saber”

“El pedido de informes es sobre el escándalo de coimas de personas muy cercanas al presidente Javier Milei; entendemos que puede ser una operatoria que se ha implementado en distintos puntos del territorio nacional, por eso nosotros queremos saber qué ha sucedido en Mendoza con la obra social de los estatales y su relación con la empresa”, detalló Gómez.

En esa línea, el diputado provincial peronista advirtió: “Nos preocupa que algunas licitaciones puedan haber salido de manera muy ágil, demasiado rápido, y con cuestiones técnicas sin analizar; no tenemos acceso a esos expedientes, pero hablamos de compras directas muy importantes”.

Y finalizó: “No solo sería OSEP, sino también el Ministerio de Salud de la Provincia. Si hay irregularidades con esta situación sumamente escandalosa a nivel nacional, queremos detalles sobre qué ha pasado en Mendoza”.