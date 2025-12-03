Noticias Mendoza

Mendoza
En pleno calor

¿Por qué hay corte de agua en gran parte de la Ciudad de Mendoza?

Gran parte de la Ciudad de Mendoza sufrirá un corte de agua potable debido a trabajos de renovación en la red distribuidora. La empresa Aguas Mendocinas recomienda tomar precauciones y mantener reservas de agua.

Este miércoles, Mendoza enfrentará altas temperaturas y un importante corte de agua potable en gran parte de la ciudad. La empresa Aguas Mendocinas informó que los trabajos de renovación de la red distribuidora afectarán varios barrios y sugirió medidas de prevención para los vecinos.

¿Qué zonas se verán afectadas por el corte de agua?

Según el comunicado oficial, el corte de suministro abarcará desde Belgrano hasta San Martín y de Peltier hasta Godoy Cruz. La interrupción comenzará a las 8:00 y podría extenderse hasta la medianoche.

¿Qué recomendaciones dio Aguas Mendocinas a los vecinos?

Para minimizar las molestias, se recomienda:

  • Mantener una reserva de agua embotellada en envases limpios.
  • Cuidar permanentemente el agua en el tanque domiciliario.
  • Hacer un uso responsable y solidario del agua potable.
  • Regular la intensidad del caudal en las canillas durante el corte.

¿Por qué es importante seguir estas recomendaciones?

Con las altas temperaturas previstas, el agua se vuelve un recurso aún más vital. Seguir estas indicaciones ayudará a garantizar que todos los vecinos puedan cubrir sus necesidades básicas mientras duren los trabajos de mantenimiento.

