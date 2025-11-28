La Justicia confirmó este viernes la prisión preventiva de Gustavo Fernando Olguín, imputado por el homicidio agravado de su padre, ocurrido en agosto en una vivienda de Villa Nueva, Guaymallén. El caso pasó de parecer una muerte natural a quedar sostenido por pruebas forenses clave.

La Justicia mendocina decidió que Gustavo Fernando Olguín, de cincuenta y cinco años, continúe detenido mientras avanza la investigación por el crimen de su padre, Hugo Antonio Olguín, de ochenta y cinco. La medida fue tomada tras analizar las pruebas que transformaron lo que inicialmente parecía una muerte natural en un homicidio agravado.

¿Cómo comenzó el caso y por qué primero se pensó en una muerte natural?

El diecinueve de agosto, el acusado se presentó en una comisaría y afirmó haber encontrado a su padre sin vida dentro de la vivienda de calle Pedro del Castillo y Victoria, en Villa Nueva.

La Policía no halló signos de violencia ni desorden en la casa, por lo que en un principio se consideró que el hombre mayor había fallecido por causas naturales.

¿Qué reveló la necropsia y cómo cambió la investigación?

El informe forense dio un giro total a la causa: el jubilado tenía un fuerte golpe en la cabeza, incompatible con una caída accidental.

A partir de ese hallazgo, los investigadores revisaron nuevamente la escena y encontraron trozos de madera con sangre en la churrasquera, además de material genético que vincularía al acusado. También secuestraron prendas con manchas de sangre de la víctima.

¿Qué determinó el estudio final y qué delito se le atribuye?

El estudio forense concluyó que el hombre de ochenta y cinco años fue asfixiado, lo que reforzó la hipótesis de homicidio.

Con esos elementos, Gustavo Olguín fue imputado por homicidio agravado por el vínculo, un delito que contempla prisión perpetua.

¿Qué resolvió la Justicia este viernes?

Durante la audiencia, la jueza dispuso la prisión preventiva del imputado y rechazó el pedido de arresto domiciliario presentado por la defensa.

La investigación continúa mientras Olguín permanece detenido.