La jornada de hoy -jueves 13 de noviembre- comenzó con buen tiempo y una temperatura mínima de 13 °C, pero se espera un cambio drástico hacia la tarde, con tormentas aisladas y vientos intensos del norte y noreste.
|Período del día
|Condición del cielo
|Temperatura (°C)
|Probabilidad de lluvia
|Viento (km/h)
|Dirección
|Madrugada
|Parcialmente nublado
|Mínima: 13
|0%
|7–12
|Calmo
|Mañana
|Algo nublado
|20
|0%
|7–12
|Norte débil
|Tarde
|Inestable, tormentas aisladas
|Máxima: 27
|10–40%
|Hasta 22
|Norte
|Noche
|Tormentas
|24
|40–70%
|23–31
|Noreste
El jueves 13 de noviembre comenzó en Mendoza con una amplitud térmica marcada. La madrugada fue fresca, con una mínima de 13 °C y cielo parcialmente nublado, mientras que la mañana se presentó tranquila, con temperaturas en ascenso y sin probabilidades de lluvia.
Mañana de jueves estable y cielo algo nublado
Durante las primeras horas del día predominó el cielo algo nublado, con el termómetro alcanzando los 20 °C.
La probabilidad de precipitación es nula (0%), por lo que se esperó un inicio de jornada estable y agradable, ideal para actividades al aire libre.
Tarde de jueves con calor e inicio de inestabilidad
En horas de la tarde, la temperatura máxima llegará a 27 °C. Sin embargo, este incremento térmico traerá inestabilidad, con el ingreso de tormentas aisladas y una probabilidad de lluvia que oscilará entre el 10% y el 40%.
El viento soplará del Norte con velocidades de hasta 22 km/h, anticipando el cambio de tiempo.
Noche con tormentas fuertes y viento noreste
La inestabilidad se intensificará durante la noche, con tormentas de mayor intensidad y una probabilidad de precipitación que aumentará al 40–70%.
La temperatura descenderá levemente hasta los 24 °C, aunque el ambiente se mantendrá pesado.
El viento rotará al Noreste, con ráfagas que podrían alcanzar entre 23 y 31 km/h, por lo que se recomienda precaución y asegurar objetos sueltos en balcones o patios.