Mendoza
Estado del tiempo

Pronóstico en Mendoza: jueves con calor, viento norte y tormentas

La jornada de hoy -jueves 13 de noviembre- comenzó con buen tiempo y una temperatura mínima de 13 °C, pero se espera un cambio drástico hacia la tarde, con tormentas aisladas y vientos intensos del norte y noreste.

Período del díaCondición del cieloTemperatura (°C)Probabilidad de lluviaViento (km/h)Dirección
MadrugadaParcialmente nubladoMínima: 130%7–12Calmo
MañanaAlgo nublado200%7–12Norte débil
TardeInestable, tormentas aisladasMáxima: 2710–40%Hasta 22Norte
NocheTormentas2440–70%23–31Noreste

El jueves 13 de noviembre comenzó en Mendoza con una amplitud térmica marcada. La madrugada fue fresca, con una mínima de 13 °C y cielo parcialmente nublado, mientras que la mañana se presentó tranquila, con temperaturas en ascenso y sin probabilidades de lluvia.

Mañana de jueves estable y cielo algo nublado

Durante las primeras horas del día predominó el cielo algo nublado, con el termómetro alcanzando los 20 °C.

La probabilidad de precipitación es nula (0%), por lo que se esperó un inicio de jornada estable y agradable, ideal para actividades al aire libre.

Tarde de jueves con calor e inicio de inestabilidad

En horas de la tarde, la temperatura máxima llegará a 27 °C. Sin embargo, este incremento térmico traerá inestabilidad, con el ingreso de tormentas aisladas y una probabilidad de lluvia que oscilará entre el 10% y el 40%.

El viento soplará del Norte con velocidades de hasta 22 km/h, anticipando el cambio de tiempo.

Noche con tormentas fuertes y viento noreste

La inestabilidad se intensificará durante la noche, con tormentas de mayor intensidad y una probabilidad de precipitación que aumentará al 40–70%.
La temperatura descenderá levemente hasta los 24 °C, aunque el ambiente se mantendrá pesado.

El viento rotará al Noreste, con ráfagas que podrían alcanzar entre 23 y 31 km/h, por lo que se recomienda precaución y asegurar objetos sueltos en balcones o patios.

