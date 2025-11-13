La jornada de hoy -jueves 13 de noviembre- comenzó con buen tiempo y una temperatura mínima de 13 °C, pero se espera un cambio drástico hacia la tarde, con tormentas aisladas y vientos intensos del norte y noreste.

Período del día Condición del cielo Temperatura (°C) Probabilidad de lluvia Viento (km/h) Dirección Madrugada Parcialmente nublado Mínima: 13 0% 7–12 Calmo Mañana Algo nublado 20 0% 7–12 Norte débil Tarde Inestable, tormentas aisladas Máxima: 27 10–40% Hasta 22 Norte Noche Tormentas 24 40–70% 23–31 Noreste

El jueves 13 de noviembre comenzó en Mendoza con una amplitud térmica marcada. La madrugada fue fresca, con una mínima de 13 °C y cielo parcialmente nublado, mientras que la mañana se presentó tranquila, con temperaturas en ascenso y sin probabilidades de lluvia.

Mañana de jueves estable y cielo algo nublado

Durante las primeras horas del día predominó el cielo algo nublado, con el termómetro alcanzando los 20 °C.

La probabilidad de precipitación es nula (0%), por lo que se esperó un inicio de jornada estable y agradable, ideal para actividades al aire libre.

Tarde de jueves con calor e inicio de inestabilidad

En horas de la tarde, la temperatura máxima llegará a 27 °C. Sin embargo, este incremento térmico traerá inestabilidad, con el ingreso de tormentas aisladas y una probabilidad de lluvia que oscilará entre el 10% y el 40%.

El viento soplará del Norte con velocidades de hasta 22 km/h, anticipando el cambio de tiempo.

Noche con tormentas fuertes y viento noreste

La inestabilidad se intensificará durante la noche, con tormentas de mayor intensidad y una probabilidad de precipitación que aumentará al 40–70%.

La temperatura descenderá levemente hasta los 24 °C, aunque el ambiente se mantendrá pesado.

El viento rotará al Noreste, con ráfagas que podrían alcanzar entre 23 y 31 km/h, por lo que se recomienda precaución y asegurar objetos sueltos en balcones o patios.