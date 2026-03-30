Pronóstico en Mendoza: sube la temperatura, llegan tormentas y luego ingresa un frente frío

El reporte meteorológico anticipa jornadas de calor con máximas superiores a 30 grados, probabilidad de tormentas hacia la noche del martes y un marcado descenso de la temperatura desde el miércoles por el ingreso de viento sur.

El tiempo en Mendoza tendrá un inicio de semana marcado por el aumento de la temperatura, nubosidad en ascenso y condiciones inestables que podrían derivar en tormentas, especialmente durante la noche del martes y la madrugada del miércoles. Según el informe oficial, la situación será monitoreada de forma permanente por la Dirección Provincial de Defensa Civil ante la posibilidad de fenómenos intensos, principalmente en el sur provincial.

¿Cómo estará el clima en Mendoza este lunes 30 de marzo?

Durante este lunes, la provincia experimenta condiciones mayormente estables, aunque con algunos cambios hacia la tarde y noche. La jornada comenzó con cielo despejado, pero se espera un incremento progresivo de la nubosidad.

El viento será leve del norte entre las 11:00 y las 21:00, afectando a casi todo el territorio provincial. En la zona Este, incluso, podría extenderse durante la madrugada del martes.

Hacia la tarde, alrededor de las 16:00, comenzará a observarse cielo parcialmente nublado en el sudeste provincial, situación que se intensificará hacia las 20:00 en sectores como el Valle de Uco, el Este y Malargüe. Si bien no se prevén tormentas durante el día, no se descarta que se generen algunas precipitaciones aisladas durante la noche.

En cuanto a las temperaturas, se espera una mínima de 17 grados en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, mientras que en el resto de la provincia rondará los 21 grados. La máxima promedio alcanzará los 33 grados, configurando una jornada calurosa.

¿Cuándo llegan las tormentas a Mendoza y qué zonas serán afectadas?

El martes 31 de marzo será el día clave en materia de inestabilidad. La jornada comenzará con cielo seminublado, pero las condiciones irán desmejorando hacia la tarde.

Se espera viento del norte entre las 11:00 y las 21:00, con rotación al sur cerca de las 22:00 en la zona Sur. Este cambio llegará durante la madrugada del miércoles a sectores del norte y el Este provincial, manteniéndose con intensidad débil a moderada.

Desde las 16:00 comenzará el desarrollo de tormentas en el oeste del Gran Mendoza y el oeste del sur provincial. Este fenómeno se extenderá progresivamente hacia el Valle de Uco, el sur y posteriormente hacia el Este.

Las probabilidades de lluvia en el Gran Mendoza aumentan significativamente desde las 21:00, con precipitaciones que podrían abarcar toda la provincia durante la madrugada. En el sur mendocino, las tormentas podrían ser más intensas, con posibilidad de granizo, por lo que se recomienda especial atención.

Las temperaturas seguirán elevadas: mínimas de 18 grados en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, y de 23 grados en el resto del territorio. La máxima promedio será de 32 grados.

¿Cómo impactará el ingreso del viento sur el miércoles 1 de abril?

El miércoles se producirá un cambio importante en las condiciones meteorológicas con el ingreso de un frente frío impulsado por viento del sur.

Durante la madrugada, el viento será leve, pero se intensificará a lo largo del día, manteniéndose ventoso hasta aproximadamente las 22:00. Este fenómeno provocará un descenso marcado de la temperatura en toda la provincia.

El cielo se presentará mayormente nublado en gran parte del territorio, incluyendo el Valle de Uco, el sur y el Este. Hacia la noche, cerca de las 22:00, existe probabilidad de precipitaciones débiles, principalmente en la zona Este.

En cuanto a las temperaturas, se espera una mínima de 16 grados en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, y de 20 grados en el resto de la provincia. La máxima promedio descenderá notablemente hasta los 24 grados.

¿Qué se recomienda ante este cambio de condiciones climáticas?

Frente a este escenario de calor, tormentas y posterior descenso térmico, las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales. La Dirección Provincial de Defensa Civil continúa con el monitoreo constante de la situación.

Especialmente durante la noche del martes y madrugada del miércoles, se aconseja extremar precauciones ante posibles tormentas intensas, ráfagas de viento y eventual caída de granizo en el sur provincial.

También es importante prever el descenso de temperatura del miércoles, que marcará un contraste significativo respecto a los días previos.