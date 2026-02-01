Pronóstico del tiempo en Mendoza: inestabilidad, Zonda leve y posible granizo en el Este

Defensa Civil mantiene el monitoreo meteorológico ante un fin de semana con lluvias débiles, mal tiempo en alta montaña y probabilidad de tormentas hacia el martes.

El pronóstico del tiempo para Mendoza anticipa jornadas con condiciones variables entre este domingo y el martes, con inestabilidad, viento Zonda leve, descenso y posterior ascenso de temperatura e incluso probabilidad de tormentas con granizo en sectores del Este provincial. La Dirección Provincial de Defensa Civil informó que se mantiene el monitoreo permanente de la situación meteorológica.

¿Cómo estará el tiempo en Mendoza este domingo 01/02?

Durante la mañana se espera inestabilidad sobre el Gran Mendoza, Valle de Uco y el Norte del Este provincial, con lluvias débiles en algunos sectores. Esta condición se mantendrá hasta el mediodía, luego el cielo estará seminublado.

Por la tarde, cerca de las 16, se prevé convección en el Oeste del Gran Mendoza y del Valle de Uco, extendiéndose hasta alrededor de las 22.

El viento tendrá circulación leve entre las 14 y las 20, afectando principalmente al Este y al Sur de la provincia.

En alta montaña, el día comenzará con mal tiempo, con precipitaciones posibles en la parte Norte desde las 15, mejorando hacia la noche.

La temperatura mínima será de 17 grados en Malargüe y Valle de Uco, y de 19 grados en el resto de la provincia. La máxima promedio alcanzará los 29 grados.

¿Qué condiciones se esperan para el lunes 02/02?

El lunes se presentará con cielo totalmente despejado tanto en el llano como en alta montaña. Durante la tarde, entre las 14 y las 20, se espera viento Zonda leve en el Sur de Malargüe, con velocidades promedio de 35 kilómetros por hora.

Hacia las 23 ingresará viento sur moderado, con ráfagas de hasta 30 kilómetros por hora, comenzando en el Sur provincial y alcanzando el Norte durante la madrugada.

La temperatura mínima será de 18 grados en Malargüe y Valle de Uco, y de 20 grados en el resto de Mendoza. La máxima promedio provincial oscilará entre los 32 y 33 grados.

¿Habrá tormentas en Mendoza el martes 03/02?

El martes continuará la circulación de viento sur leve durante gran parte del día en toda la provincia. El cielo estará seminublado durante la mañana en el Gran Mendoza, Norte del Valle de Uco y Sur provincial, con aumento de nubosidad en Malargüe durante la tarde.

Hacia las 21 se prevé inestabilidad en el Este provincial, especialmente en La Paz, con probabilidad de lluvias y tormentas que podrían extenderse durante la madrugada a toda la franja Este. No se descarta la caída de granizo.

En alta montaña el cielo permanecerá despejado. La mínima será de 17 grados en Malargüe y Valle de Uco, y de 20 grados en el resto de la provincia, mientras que la máxima promedio será de 28 grados.

¿Quién monitorea la situación meteorológica en Mendoza?

Desde la Dirección Provincial de Defensa Civil informaron que se mantiene el seguimiento permanente de la evolución del tiempo ante la posibilidad de tormentas y fenómenos localmente intensos.